男子火鍋放題打包食材被職員踢爆

Apple iPhone 17 Pro 充當賽事場邊攝影機，挑戰 MLB 賽事直播

Apple 今次選用四部 iPhone 17 Pro 直播老虎隊對紅襪隊的比賽。

Apple 相當強調新的 iPhone 17 Pro 系列擁有強大的拍攝能力，用來拍電影已變等閒事，現在更要進軍體育直播領域，用新 iPhone 充當場邊的攝影機，為大家拍攝直播畫面。Apple 與美國職棒大聯盟 （MLB） 於美東時間 26 日晚上 6時半、於 Apple TV+ 直播的《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）中，於波士頓紅襪（Boston Red Sox）主場放置多部 iPhone 17 Pro，捕捉場內比賽的不同畫面。

Apple 今次選用四部 iPhone 17 Pro 直播老虎隊對紅襪隊的比賽，這些 iPhone 將安裝在 Blackmagic Camera ProDock 底座上，再用專門線材連接以傳送訊號至直播車，及利用 iPad 進行遙距控制。四部 iPhone 17 Pro放置於紅襪隊主場 Fenway Park 的不同地方中，當中一部會放於最著名的左外野全壘打牆－「Green Monster」的內部，另外兩部會放在球員休息區內，還有一部則會在場內隨處拍攝。這四部機會全程直播，導播可按需要切換至 iPhone 17 Pro 所拍攝到的畫面。據知一個星期前洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers） 投手 Clayton Kershaw 告別戰中就試用過 iPhone 17 Pro 拍攝，相信其效果令 Apple 滿意，才會於 Friday Night Baseball 直播中正式採用。其實用 iPhone 配合專門器材進行直播也有其好處，就是機位細小，可以設置於一些平時攝影機難以安裝的位置，提供全新的直播畫面角度，如果最終出來的效果不錯，或許日後在不同體育賽事中都會見到 iPhone 17 Pro 的身影也未定。

