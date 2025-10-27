本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
Apple iPhone 18 將提升至 12GB LPDDR5X RAM
Apple 預計將基礎版 iPhone 的 RAM 升級至 12GB，較 iPhone 17 增加 4GB，並與 iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 及 iPhone Air 相同。根據行業消息來源，Apple 已要求主要供應商 Samsung 增加其 LPDDR5X RAM 的供應，以支持下一代 iPhone 系列。報導指出，Samsung 目前僅以 12GB 和 16GB 模塊提供 LPDDR5X RAM。將 RAM 提升至 12GB 將使基礎版 iPhone 能夠在設備上運行 AI 模型，這在僅配備 8GB RAM 的情況下是較為困難的。
以下是有關新款 iPhone 的規格預測：
型號
RAM
價格
iPhone 17
8GB
$799 / 約 HK$ 6,226
iPhone 17 Pro
12GB
$999 / 約 HK$ 7,792
iPhone 17 Pro Max
12GB
$1,199 / 約 HK$ 9,350
iPhone Air
12GB
$599 / 約 HK$ 4,670
透過這次升級，Apple 似乎在設備性能上做出了顯著提升，以滿足用戶對於更高效能的需求。
推薦閱讀
其他人也在看
Samsung Galaxy 三折屏手機即將發佈
Samsung 已經釋出了消息，確認其首款三摺智能手機將於今年發佈，然而目前尚未公布具體的發佈日期。根據《韓國 […]TechRitual ・ 10 小時前
Qualcomm 將手機晶片轉型為 AI 晶片以與 Nvidia 競爭
Qualcomm 正在推出一對新的 AI 晶片，以挑戰 Nvidia 在市場上的主導地位。在本週一，Qualc […]TechRitual ・ 6 小時前
GM 仍未決定取消 CarPlay 和 Android Auto 功能
上星期，通用汽車（General Motors）首席執行官瑪麗·巴拉（Mary Barra）引發了不小的轟動， […]TechRitual ・ 3 小時前
趙露思《許我耀眼》10大手袋盤點！除了Hermès外還有「這些品牌」65折起最平千元入手同款
《許我耀眼》的成功再度證明了趙露思「話題女王」的地位，從劇情到造型穿搭，每一幕都成為觀眾熱議焦點。其中，她「反手一包」的畫面掀起全網熱議，以粉紅Versace手袋霸氣地揮向對方，意外引發時尚圈的瘋搶潮。除了「打人包」外，劇中出現的名牌手袋多達數十款，以下即為大家盤點最值得入手的款式！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
M5 MacBook Pro VS. M4 MacBook Pro，速度竟提升211%!!!!
文章來源：Qooah.com 前段時間 Apple 發佈了新款 M5 MacBook Pro，因為外觀沒有明顯變化，且官方沒有過多的介紹，給消費者造成「新款 M5 MacBook Pro 只是升級了 M5 處理器」的印象。 在最新的測試中，新款 M5 MacBook Pro 的 SSD 速度提升顯著，對比 M4 MacBook Pro，其讀寫速度最高提升了211%。 據 Max Tech 的對比拆解，可以看到 M5 和 M4 MacBook Pro 的內部佈局、單風扇和單熱管散熱方案設計基本一致，均採用兩粒 NAND RAM 晶片以獲取最大化 SSD 性能。雖然結構設計方案類似，但在實際的 Blackmagic 測速中，M5 MacBook Pro 卻表現優異。 在順序讀取方面，M4 MacBook Pro 為 2031MB/s，M5 MacBook Pro 為 6323MB/s，提升了211.3%。 在順序寫入方面，M4 MacBook Pro 為 3293MB/s，M5 MacBook Pro 為 6068MB/s，提升了84.31%。 通過數據對比可以明細的看到 M5 MacBoQooah.com ・ 5 小時前
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動TechRitual ・ 8 小時前
美國科學家發現可快速變形的珊瑚，對機器人設計有新啟示
美國科學家發現可快速變形的珊瑚，對機器人設計有新啟示TechRitual ・ 3 小時前
OnePlus 15、Ace 6 聯袂而至：Snapdragon 旗艦晶片搭配 165Hz 螢幕
今天 OnePlus 15 正式發佈後，國產手機副牌旗艦的這一輪更新基本就告一段落了。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Samsung One UI 8.5 測試計劃延遲原因分析
根據最新消息，Samsung 可能已經推遲了其即將推出的 One UI 8.5 Android 介面的測試計劃 […]TechRitual ・ 1 小時前
Oppo Find X9 系列全球發佈會直播資訊
Oppo 在本月初於中國發佈了 Find X9 和 Find X9 Pro，目前已為全球市場的推出做好準備。該 […]TechRitual ・ 5 小時前
華納兄弟拒絕派拉蒙收購提議
華納認為派拉蒙提出的收購報價過低，而拒絕交易。市場分析認為派拉蒙希望能在華納兄弟探索分拆前完成收購，避免科技巨頭入局。Post76 ・ 13 小時前
OnePlus 15 相機性能測評報告
OnePlus 15 相機性能測評報告TechRitual ・ 7 小時前
Cantor Fitzgerald 調整 Tesla 目標價至 $510 主要依賴 Cybercab、Semi 及 AI 進展
該公司指出，Cybercab、Semi 及 Optimus 的即將生產里程碑是其調整估值的主要驅動因素。這些創 […]TechRitual ・ 9 小時前
Tesla 警告如股東拒絕薪酬計劃 Elon Musk 可能會辭職
Denholm 在信中強調，Tesla 正處於一個「關鍵的轉折點」，因為該公司正在擴展以人工智能驅動的項目，例 […]TechRitual ・ 8 小時前
灣仔人氣燒鵝店縮減分店 老闆難頂加租：「好似幫業主打工」
灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」老闆阿成近日拍片宣布，因業主加租及人手問題，決定縮減昌業大廈分店，僅保留一間分店。網民紛紛留言表示，現時市況下業主還加租，太離譜。更多消息：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？本地薑花斑茶社年半內執9間！太子聯合廣場舊舖8.5萬招租阿成在小紅書上載影片，提到昌業大廈的分店已於早前結業，他指昌業大廈分店面積約1,000呎，月租高達十多萬，經營壓力巨大，「覺得好吃力」，甚至有「變相幫業主打工」的感覺，遂決定忍痛結業。他更感嘆香港營商環境艱難，部分業主會因應營業表現去調整租金，「業主見你生意好就加你租」。阿成還認為，兩間分店均位於灣仔，位置相近導致客源分散，營運成本高企，「兩間舖嘅開支加人工，不如做好一間」，並透露若未來再開新店，或考慮轉往九龍區發展。網民紛紛在社交平台留言，指「處處都一樣，見好生意就加你租」，更有網民直斥「咁嘅時勢仲敢加租」、「香港飲食業其實係被業主各種加租搞到關門，而不是無生意」。亦有網民指，舖租跟舖位價值相連，銀行只看出租金額數據，舖租少了銀行可能會向業主出信call loan，「香港減租會導致店舖貶值的，業主寧願唔租，都唔28Hse.com ・ 18 小時前
Samsung Galaxy Buds3 和 Buds3 Pro 獲得新版本更新
Samsung 正在為 Galaxy Buds3 系列推出新的更新。這款旗艦耳機於去年 7 月隨 Galaxy […]TechRitual ・ 4 小時前
美酒佳餚巡禮四日吸引16.3萬人次入場 檔主稱生意理想(張曼琳報道)
【Now新聞台】美酒佳餚巡禮結束，有檔主稱今年生意理想。活動首次延長開放時間至午夜，四天活動吸引了16萬3千人次進場，每日平均入場人士比年去增加超過三成。 暮色降臨，入夜後的中環海濱，音樂、碰杯聲交織，氣氛越夜越高漲。不少人把握最後機會，手持酒杯流連於不同攤位來盡興喝一杯。Shawn：「挺好玩的，很多酒可以喝。很多元素，很多東西可以吃、很多酒飲，以及很多雞尾酒。」美酒佳餚巡禮今年首次延長開放時間至午夜12時，大人未玩夠，她就一早填飽肚睡著了，爸爸只能小酌過下癮。李先生：「想著未來過，就帶她來體驗一下。已經遲了，不應該最後一天過來，應該早幾天過來，應該留下小朋友，自己來飲多一杯。」現場共有300個攤位，有檔主指今年本地客人及外國遊客都較往年多，生意亦更理想。檔主Janice：「我們也很開心見到年輕的一群來到，也有不同國籍。今年銷情理想，周末時間對比起前段早一兩日，其實有雙位數字增長，所以我們都很滿意。」檔主Nick：「來我們店舖的人都是本地人比較多，都有一些遊客，例如南韓，我們有見到幾個。今年都可以，因為我們第一次在角落，位置不錯，在大街上，所以有些不同。」除了美酒和美食，亦有面部彩繪體驗活動，讓一眾酒客提前感受萬聖節氣氛。#要聞now.com 影音新聞 ・ 22 小時前
iPad Pro 2027 將搭載 M6 處理器及蒸氣室技術
Apple 的 iPad Pro 預計在 2027 年將會有顯著升級。根據 Bloomberg 的分析師 Ma […]TechRitual ・ 14 小時前
LG Energy Solution 發佈全新 B.once 診斷工具 可於五分鐘內檢測電動車電池
LG Energy Solution 發佈全新 B.once 診斷工具 可於五分鐘內檢測電動車電池TechRitual ・ 5 小時前
不斷更新｜宣布不連任立法會議員名單
【Now新聞台】2025立法會換屆選舉將至，而選舉提名期將於本月24日開始，有多名現屆立法會議員相繼宣布不競逐連任，本台不斷更新相關議員名單：議員／年齡、政黨立法會主席、工業界(第一)梁君彥(74歲、經民聯)地產及建造界龍漢標(74歲、經民聯)商界(第一)林健鋒(73歲、經民聯)工程界盧偉國(71歲、經民聯)選委界陸瀚民(41歲、經民聯)保險界陳健波(71歲、G19)建測規園界謝偉銓(70歲、G19)商界(第二)廖長江(68歲、G19)選委界馬逢國(70歲、G19)選委界周文港(44歲、G19)社會福利界狄志遠(68歲、新思維)教育界朱國強(51歲、教聯會)新界東南林素蔚(37歲、A4聯盟)新界北張欣宇(36歲、A4聯盟)新界北劉國勳(44歲、民建聯)新界東南李世榮(42歲、民建聯)港島東梁熙(40歲、民建聯)進出口界黃英豪(62歲、民建聯)選委界郭玲麗(46歲、民建聯)飲食界張宇人(76歲、自由黨)航運交通界易志明(72歲、自由黨)港島西葉劉淑儀(75歲、新民黨)選委界黎棟國(73歲、新民黨)選委界容海恩(48歲、新民黨)新界西北田北辰(75歲、實政圓桌)選委界林順潮(65歲)選委界now.com 新聞 ・ 21 小時前