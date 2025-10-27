Apple iPhone 18 將提升至 12GB LPDDR5X RAM

Apple 預計將基礎版 iPhone 的 RAM 升級至 12GB，較 iPhone 17 增加 4GB，並與 iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 及 iPhone Air 相同。根據行業消息來源，Apple 已要求主要供應商 Samsung 增加其 LPDDR5X RAM 的供應，以支持下一代 iPhone 系列。報導指出，Samsung 目前僅以 12GB 和 16GB 模塊提供 LPDDR5X RAM。將 RAM 提升至 12GB 將使基礎版 iPhone 能夠在設備上運行 AI 模型，這在僅配備 8GB RAM 的情況下是較為困難的。

以下是有關新款 iPhone 的規格預測：

型號 RAM 價格 iPhone 17 8GB $799 / 約 HK$ 6,226 iPhone 17 Pro 12GB $999 / 約 HK$ 7,792 iPhone 17 Pro Max 12GB $1,199 / 約 HK$ 9,350 iPhone Air 12GB $599 / 約 HK$ 4,670

透過這次升級，Apple 似乎在設備性能上做出了顯著提升，以滿足用戶對於更高效能的需求。

