Apple iPhone Air 生產未減少的最新報告

最近多個報導指稱 Apple 將減少上個月發佈的 iPhone Air 的產量，其中一項報導甚至聲稱該款優雅的 iPhone 已經進入幾乎停止生產的狀態。然而，最新的報導卻與這些說法相矛盾。TD Cowen 在 10 月 26 日向投資者發佈的報告表示，Apple 不會減少其在 2025 年的 iPhone Air 產量。

根據 TD Cowen 的報告，iPhone Air 在 10 月的預測保持不變。iPhone Air 的預測數量為 2025 年第三季度 300 萬部，第四季度則為 700 萬部。整個 iPhone 17 系列在 9 月季度的產量保持在 5,400 萬部，而 12 月季度的預測為 7900 萬部。

產品 第三季度預測 第四季度預測 iPhone Air 300 萬部 / 約 HK$ 2,340 萬 700 萬部 / 約 HK$ 5,460 萬 整個 iPhone 17 系列 5,400 萬部 / 約 HK$ 42.12 億 7,900 萬部 / 約 HK$ 61.62 億

這些數據顯示 Apple 對其 iPhone 產品的需求預期依然樂觀，並未有減產的計劃。

