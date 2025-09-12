Apple iPhone Air 發佈：厚度 5.6mm，搭載 A19 Pro 芯片及 6.5 吋 ProMotion 顯示屏

iPhone 17 Air 帶來了近期最大的設計變革，專注於輕薄手機的理念。其厚度僅為 5.6mm，成為至今最薄的 iPhone。Apple 形容這款手機為「一個必須親自體驗才能相信的悖論」。

iPhone 17 Air 實際上是取代了不太受歡迎的 iPhone 16 Plus，配備了一個 6.5 吋 LTPO Super Retina XDR OLED 顯示屏，並支持 ProMotion 120Hz 刷新率。它還具備升級版的 Ceramic Shield 2 保護，亮度可達 3,000 nits。

為了實現輕薄設計，需要做出一些妥協，最明顯的變化是在背面，Apple 僅配備了一個 4,800 萬像素的攝像頭。前置攝像頭則為 1,800 萬像素，並支持 Center Stage 功能。

在性能方面，iPhone Air 配備全新的 Apple A19 Pro 處理器，擁有 6 核心 CPU 和 5 核心 GPU。Apple 宣稱 iPhone Air 的性能可媲美 MacBook Pro。

此外，iPhone Air 還首度搭載 Apple N1 芯片，支持 Wi-Fi 7 和 Bluetooth 6.0 連接。配合的 Apple C1X 數據調製解調器速度是 C1 數據調製解調器的兩倍，同時能耗比 iPhone 16 Pro 的 Qualcomm Snapdragon X71 數據調製解調器低 30%。

雖然 Apple 沒有透露具體的電池容量，但 iPhone Air 將提供「全天候的電池壽命」。Apple 還推出了一款選配的低型 MagSafe 電池，售價為 $99 / 約 HK$ 772，能將 Air 的總視頻播放時間延長至 40 小時。

iPhone Air 有四種顏色可供選擇：太空黑、雲白、淺金和天空藍。

起價為 $999 / 約 HK$ 7,782，基礎版內存為 256GB。預購將於 9 月 12 日星期五在首批 63 個國家開放，交貨時間定於 9 月 19 日。確認的首批國家包括澳大利亞、加拿大、中國、哥倫比亞、法國、德國、印度、日本、馬來西亞、墨西哥、新加坡、南韓、泰國、土耳其、阿聯酋、英國、美國和越南。其餘 22 個國家將於 9 月 26 日獲得 Air。

