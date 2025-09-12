Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
Apple iPhone Air 發佈：厚度 5.6mm，搭載 A19 Pro 芯片及 6.5 吋 ProMotion 顯示屏
iPhone 17 Air 帶來了近期最大的設計變革，專注於輕薄手機的理念。其厚度僅為 5.6mm，成為至今最薄的 iPhone。Apple 形容這款手機為「一個必須親自體驗才能相信的悖論」。
iPhone 17 Air 實際上是取代了不太受歡迎的 iPhone 16 Plus，配備了一個 6.5 吋 LTPO Super Retina XDR OLED 顯示屏，並支持 ProMotion 120Hz 刷新率。它還具備升級版的 Ceramic Shield 2 保護，亮度可達 3,000 nits。
為了實現輕薄設計，需要做出一些妥協，最明顯的變化是在背面，Apple 僅配備了一個 4,800 萬像素的攝像頭。前置攝像頭則為 1,800 萬像素，並支持 Center Stage 功能。
在性能方面，iPhone Air 配備全新的 Apple A19 Pro 處理器，擁有 6 核心 CPU 和 5 核心 GPU。Apple 宣稱 iPhone Air 的性能可媲美 MacBook Pro。
此外，iPhone Air 還首度搭載 Apple N1 芯片，支持 Wi-Fi 7 和 Bluetooth 6.0 連接。配合的 Apple C1X 數據調製解調器速度是 C1 數據調製解調器的兩倍，同時能耗比 iPhone 16 Pro 的 Qualcomm Snapdragon X71 數據調製解調器低 30%。
雖然 Apple 沒有透露具體的電池容量，但 iPhone Air 將提供「全天候的電池壽命」。Apple 還推出了一款選配的低型 MagSafe 電池，售價為 $99 / 約 HK$ 772，能將 Air 的總視頻播放時間延長至 40 小時。
iPhone Air 有四種顏色可供選擇：太空黑、雲白、淺金和天空藍。
起價為 $999 / 約 HK$ 7,782，基礎版內存為 256GB。預購將於 9 月 12 日星期五在首批 63 個國家開放，交貨時間定於 9 月 19 日。確認的首批國家包括澳大利亞、加拿大、中國、哥倫比亞、法國、德國、印度、日本、馬來西亞、墨西哥、新加坡、南韓、泰國、土耳其、阿聯酋、英國、美國和越南。其餘 22 個國家將於 9 月 26 日獲得 Air。
推薦閱讀
其他人也在看
蘋果漲價預示：2000美元iPhone時代即將到來
蘋果 (AAPL) 自 2017 年以來，首度調漲 iPhone pro 系列的起售價，彭博知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）表示，這也預示著：2000 美元 iPhone 的時代即將到來。鉅亨網 ・ 20 小時前
少了鏡頭更吸睛？iPhone Air或帶動換機潮
《路透》周三 (10 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克昨日在加州庫比提諾 (Cupertino) 總部發表 iPhone Air，這是蘋果史上最薄的手機，也是八年來 iPhone 系列最大的改版。市場原先預期反應平平，但分析鉅亨網 ・ 1 天前
iPhone Air 只有 eSIM，香港電訊商都支援嗎？eSIM 真的比實體 SIM 卡貴？
iPhone Air 機身超薄僅 5.6mm，Apple 為此可是以實體 SIM 卡槽，以及未知確實大小的電池容量交換而來。有意今天要下單預購 iPhone Air 的你，或是正因為未知香港電訊商對於 eSIM 支援度如何的你，這一篇文章應該能為你解決不少迷思。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
AirPods Pro 2、降噪版 AirPods 4 也將獲得即時翻譯功能
在發布 AirPods Pro 3 的同時，Apple 宣布新品賣點之一的即時翻譯功能未來也會開放給 AirPods Pro 2 和降噪版 AirPods 4。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Apple iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 懶人包｜規格、預訂日期、價錢全整理
Apple 已經正式發表一系列秋季新品：iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 和 iPhone 17，還有耳機 AirPods Pro 3，以及 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch SE 3。Yahoo Tech 為大家一文整理全部文章和重點資訊，包括規格、售價和預訂安排。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？
馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
王浩信內地飯局唱歌被無視 網民嘆搵食艱難：好歹也是視帝
王浩信2005年簽約Neway並推出首張個人專輯，其後變更跑道加入TVB成為演員，曾拍攝《致命復活》、《解決師》、《溏心風暴3》、《EU超時任務》等等，曾兩度勇奪視帝。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 15 小時前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
全球最長航線即將啟航 中國直飛阿根廷 全程2萬公里無需換乘
據《央視》周四（11 日）報導，近日（9 月 8 日）上海—奧克蘭—布宜諾斯艾利斯航線正式開售，首航航班將於 12 月 4 日出發。鉅亨網 ・ 3 小時前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係
1997年港姐亞軍李明慧尋日現身法庭，原因係佢老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 1 天前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
前韓團4minute成員許嘉允移居峇里島，淡出娛圈、找回生活兼治好失眠與暴食症
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。Yahoo Style HK ・ 6 小時前