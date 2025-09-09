Apple iPhone Air 降臨：5.6mm 超薄機身、A19 Pro、自研 C1X、N1 無線晶片

從去年開始關注各路流言的朋友一定知道，Apple 今年最受關注的產品就是時隔多年後引入新設計、主打超薄機身的「iPhone 17 Air」。而從最終的發布結果來看，諸多關於硬體、規格的爆料基本都準確。但沒想到的是新品名字的秘密居然保守到了最後，Apple 直接將其命名為 iPhone Air，獨成一派足見這款手機對他們的重要性。

iPhone Air

iPhone Air 的機身厚度僅有 5.6mm，採用了鈦金屬中框提升強度。它配有一片 6.5 吋 Super Retina XDR OLED 螢幕，支援 120Hz ProMotion，峰值亮度可達到 3,000 尼特。

更新中...

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk