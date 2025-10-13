Apple M5 新產品突襲登場？傳聞最快本週發布，Vision Pro 都有份？

Apple Vision Pro

根據《彭博社》爆料大神 Mark Gurman 最新預測，Apple 可能最快在本週就會「無預警地」發布其首批搭載 M5 晶片的產品，為年底的消費旺季做好準備。

預計首批升級 Apple M5 晶片的三款產品

Gurman 在其《Power On》專欄中指出，這次的更新將聚焦於三款核心產品線，它們都將換上全新的 Apple M5 晶片：

1. iPad Pro（M5）：去年以超輕薄機身震撼市場的 iPad Pro，今年預計只會升級 M5 晶片，繼續為 iPad Pro 強調其繪圖和電腦級運算性能。

2. 新版 Vision Pro（M5）：除了晶片升級外，傳聞新款 Vision Pro 將配備重新設計的頭帶，旨在改善配戴舒適度，解決上一代產品的部分痛點。

3. 入門級 MacBook Pro：作為 MacBook Pro 系列的基礎型號，率先搭載標準版 M5 晶片，符合 Apple 過往的產品更新策略。

Apple 準備更新 M5 晶片產品的蛛絲馬跡

這次的發布預測並非空穴來風。Gurman 提到，Apple 零售店的 M4 MacBook Pro 型號庫存已開始下降，這通常是為新型號清空庫存的經典前兆。雖然他早前曾預測 M5 MacBook Pro 可能要到 2026 年初才亮相，但最新的消息顯示，相關產品的生產進度似乎已大幅提前，進入「接近量產」的階段。另外，去年的 M4 晶片 Mac 新品連發週也是在 10 月，所以 M5 Mac 新品也差不多是時候登場了。

不過，追求極致效能的用戶可能需要再等一下。Gurman 強調，更強大的 M5 Pro 及 M5 Max 晶片預計要到明年初才能實現大規模量產，意味著高階 MacBook Pro 型號的更新將會稍後登場。

Apple 只會以新聞稿發表？

與九月盛大舉行的 iPhone 17 發布會不同，這次 M5 新品的登場預計將會相對低調。Apple 很可能沿用去年十月更新 MacBook Pro 的模式，直接透過官方網站發布新聞稿和更新線上商店，而不會另外舉辦發布活動。有意換機的消費者，未來幾天可要密切留意 Apple 官網的動態了。

