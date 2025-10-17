「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
Apple M5 晶片登場 ｜MacBook Pro、iPad Pro、Apple Vision Pro全面升級
相隔上個月發表新一代iPhone 不久，Apple再帶來一系列新產品，包括全數換上最新M5晶片及運算效能再升級的14吋MacBook Pro、11 / 13吋iPad Pro和Apple Vision Pro。新產品由即日起接受預訂，10月22日正式在Apple Store開售。
1. MacBook Pro
MacBook Pro方面，Apple率先發表內置M5晶片的14 吋型號。新一代10核心GPU每一核心皆內置神經網絡加速器，可帶來比M4型號最快可達3.5倍的AI效能表現，而較M1型號更快達6倍的效能表現，協助用家更流暢地應付日常的AI工作和處理更多事務，同時可加快深度學習、資料建構和AI影片提升功能等多種專業工作流程。
硬件方面，配備Liquid Retina XDR螢幕、1200萬像素Center Stage相機、支援空間音訊的六揚聲器音響系統，以及Thunderbolt、HDMI 、SD卡讀卡器等連接埠等；SSD效能表現較上一代最快達2倍，加快匯入 / 輸出大型影像檔案，更提供最高4TB容量可選配。至於電池續航力，新機可連續使用最多24小時，對於經常外出工作的用家是另一吸引之處。(HK$12,999起)
2. iPad Pro
維持上一代外觀設計，同樣有11吋及13吋的新版本iPad Pro，M5晶片有助加強AI工作效率，分別比M4版和M1版iPad Pro提升3.5倍及5.6倍。晶片也提升了圖像效能和光線追蹤表現，在畫面呈現更逼真的光線、反射與陰影效果，適合經常用到《Adobe Illustrator》、《SketchUp》和《Morpholio Trace》等app同步處理大型檔案的專業用家。
新版iPad Pro亦支援快速充電，配合Apple的70W USB-C動態電源轉接器，只需30分鐘即可充電達 50%。此外，流動網絡型號內置了iPhone Air的C1X晶片，行動數據效能最高提升50%，同時為用家節省多達30%電源；至於N1無線網絡晶片，讓新機支援Wi-Fi 7、藍牙6及Thread技術，AirDrop和個人熱點的穩定性與速度亦有所提升。(11吋 – HK$7,999起 / 13吋 – HK$10,499起)
3. Apple Vision Pro
受惠於M5晶片，升級版Apple Vision Pro專屬的micro‑OLED顯示器的彩現像素提升了10%，有助呈現更清晰銳利的圖像、文字和其他畫面細節；另外畫面更新率最高支援120Hz，減少用家觀看實際環境時的動態模糊，而R1晶片能夠將從相機、感應器和收音咪所得的數據，更快速地把圖像傳送至顯示器，從而消除延遲情況。
Play
相比上一代，16核心神經網絡引擎令由AI驅動的功能運行速度提升最高 50%，意味可以更快速和流暢地當使用Apple Intelligence功能。每次充電後，一般使用和影片播放的續航力分別增至2.5及3小時。
升級版Apple Vision Pro還配備了全新雙圈編織頭帶，佩戴時不但舒適透氣、平衡穩固和具延展彈性，透過雙功能貼合度調節旋鈕微調頭帶，也令裝置完美貼合頭部。頭帶設有小、中和大三個尺寸，而且可以獨立購買，套用至上一代 Apple Vision Pro。(HK$27,999起)
