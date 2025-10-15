Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Apple M5 MacBook Pro 突襲登場！主打裝置端 AI、4TB 海量 SSD + 更快記憶體，香港售價及開賣詳情一覽

Apple 於 2025 年 10 月 15 日無預警發布了全新的 14 吋 MacBook Pro，核心亮點是搭載了新一代 M5 晶片。這次更新並未改變外觀設計，而是得益於新晶片而提升了裝置端 AI 運算的能力，同時升級了記憶體頻寬，加入了海量 4TB SSD 的選項，為專業用戶和創意工作者帶來更高性價比的強效筆電選擇。

為 AI 世代而生的 M5 晶片 MacBook Pro：

AI 加速器：M5 配備的 10 核心 GPU，每個核心都內建神經網路加速器，使其 AI 運算性能比上一代 M4 晶片快上 3.5 倍，與 M1 晶片相比更是快了 6 倍。這意味著執行 AI 繪圖、數據分析或在裝置上運行大型語言模型（LLM）等任務將更為流暢。

更快 CPU 和 GPU：其 10 核心 CPU 的多線程處理性能比 M4 快了 20%，而新一代 GPU 在專業應用和遊戲中的圖形處理速度和幀率均比 M4 提升了 1.6 倍。

海量 SSD + 更快記憶體：M5 晶片支援超過 150GB/s 的統一記憶體頻寬，同時新款 MacBook Pro 的 SSD 固態硬碟性能也比前代快了 2 倍，讀取大型檔案的速度顯著提升。

M5 MacBook Pro 香港售價與發售日期

Apple M5 晶片 14 吋 MacBook Pro 在香港的起售價為 HK$12,999，教育價格 HK$12,249 起。現已接受預訂，10 月 22 日起正式發貨。

