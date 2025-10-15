專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
Apple M5 MacBook Pro 突襲登場！主打裝置端 AI、4TB 海量 SSD + 更快記憶體，香港售價及開賣詳情一覽
Apple 於 2025 年 10 月 15 日無預警發布了全新的 14 吋 MacBook Pro，核心亮點是搭載了新一代 M5 晶片。這次更新並未改變外觀設計，而是得益於新晶片而提升了裝置端 AI 運算的能力，同時升級了記憶體頻寬，加入了海量 4TB SSD 的選項，為專業用戶和創意工作者帶來更高性價比的強效筆電選擇。
為 AI 世代而生的 M5 晶片 MacBook Pro：
AI 加速器：M5 配備的 10 核心 GPU，每個核心都內建神經網路加速器，使其 AI 運算性能比上一代 M4 晶片快上 3.5 倍，與 M1 晶片相比更是快了 6 倍。這意味著執行 AI 繪圖、數據分析或在裝置上運行大型語言模型（LLM）等任務將更為流暢。
更快 CPU 和 GPU：其 10 核心 CPU 的多線程處理性能比 M4 快了 20%，而新一代 GPU 在專業應用和遊戲中的圖形處理速度和幀率均比 M4 提升了 1.6 倍。
海量 SSD + 更快記憶體：M5 晶片支援超過 150GB/s 的統一記憶體頻寬，同時新款 MacBook Pro 的 SSD 固態硬碟性能也比前代快了 2 倍，讀取大型檔案的速度顯著提升。
M5 MacBook Pro 香港售價與發售日期
Apple M5 晶片 14 吋 MacBook Pro 在香港的起售價為 HK$12,999，教育價格 HK$12,249 起。現已接受預訂，10 月 22 日起正式發貨。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
iPhone 17 Pro Max 褪色疑雲，宇宙橙不到一月變紅粉金？
iPhone 17 Pro 發售還未足一個月就遭遇了不少風波，繼門店充電座引發的背蓋劃傷後，現在又有 Reddit 用家聲稱自己的 iPhone 17 Pro Max 出現了褪色，宇宙橙直接變成了紅粉金。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Google Pixel 10 Pro Fold 爆炸了？拆機網紅首次拆到炸機
知名拆機 YouTube 頻道 JerryRigEverything 以一邊講解手機配置、一邊對新推出的電子產品進行高強度破壞而聞名（說是耐用度測試），但這也是首次頻道上拆到爆炸！Google 最新推出的大摺手機 Google Pixel 10 Pro Fold 在被反摺的時候突然冒煙，嚇得主持人馬上扔掉手機。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
vivo X300 系列發佈，細機超班強勁，大機更超旗艦
文章來源：Qooah.com vivo X300系列手機將在今天正式推出，將在10月17日正式開售，除此之外，vivo 還推出了vivo X300 Pro 專業影像手柄套裝（價格為699元人民幣。下同）和 vivo X300 Pro 2.35x 長焦增距鏡&專業影像手柄套裝（價格為1499元），這兩個套裝在10月開售。 vivo X300 有自在藍、幸運彩、愜意紫、純粹黑四種配色可供選擇。 vivo X300 Pro 有自在藍、曠野棕、簡單白、純粹黑四種配色可供選擇。 關於規格，vivo X300全系列使用京東方專屬產線生產的 LTPO 屏幕，支援全亮度 DC 调光和 2160Hz PWM 调光，内置双 Demura 优化，局部峰值亮度 4500nit，最低 1nit，全链路蔡司自然色彩管理。 vivo X300 為 6.31吋 2640×1216 解像度。 vivo X300 Pro 為 6.78吋 2800×1260 解像度，圓偏振光 2.0。 搭載藍晶x聯發科天璣9500，均配備 OriginOS 6 系統。 Apple 全家桶被 X300 系列全破壁。 vivo X300系列配Qooah.com ・ 23 小時前
錯過了 Amazon 特價時段？七款你還能買到的優惠產品（AirPods 4、Arlo 相機、超便宜耳機、SSD）
錯過了 Amazon 特價時段？七款你還能買到的優惠產品（AirPods 4、Arlo 相機、超便宜耳機、SSD）Yahoo Tech HK ・ 1 天前
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
阮小儀離開商台 吳家樂鄧兆尊認為同人工有關 網民估小儀會做炎明熹經理人？
上周五阮小儀宣布本月底離開效力30年嘅商台，「森美小儀」嘅組合將成絕響，而二人一同主持嘅節目《早霸王》亦有可能隨住小儀離巢而完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 1 天前
高息活期2025｜港元儲蓄戶口 10月優惠大比拼
多間銀行推出高息活期存款優惠，部分息率更媲美定期存款，而且活期存款戶口的資金比定期戶口更能靈活調動，應付日常所需。本文我們就綜合多間銀行的港元活期存款高息優惠，給大家參考。Yahoo財經 ・ 6 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 1 天前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 11 小時前
《金田一》友坂理惠與第三任老公香港慶生 歎點心早晚坐天星小輪
日本女星友坂理惠16歲時於日劇《金田一少年事件簿》飾演「七瀨美雪」一角爆紅，更曾獲唱片公司安排來港舉行粉絲活動。除咗歌影視受到注意，其感情狀況亦成為話題。友坂理惠2003年與舞台劇導演兼演員河原雅彥結婚，翌年誕下一子，婚姻僅維持5年。後來與音樂人渡邊健二交往，並於2011年再度步入婚姻，但6年後再次離異。直到2022年底，友坂理惠再次結婚，成為她人生中嘅第三次婚姻。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex
今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 1 天前
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物會定期為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 15 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 1 天前