Apple Mail 存在 10 大問題，使用者反映管理功能不足

最近，Apple 的發展吸引了不少關注，包括對其郵件應用程式的批評以及關於科技產品創新的更廣泛討論。儘管 Apple 持續優化其產品，但用戶對現有功能表達了不滿，特別是在電子郵件管理方面。同時，關於新設備的持續討論，例如 iPhone Air，反映了消費者期望與公司所承擔的創新風險之間的緊張關係。

Apple Mail 是 Microsoft Outlook、Mozilla Thunderbird、Spark 及其他 Mac 平台電子郵件客戶端的一個不錯替代品。然而，儘管經歷多年的更新，它依然面臨著重大的批評。其中一個主要問題是其對人工智能的應用不夠深入。自從 macOS 15.4 和 iOS 18.4 發佈以來，Apple Intelligence 已經被整合進 Apple Mail，但其功能仍然有限。該 AI 能夠協助生成電子郵件文本摘要、智能回覆和寫作工具，但在電子郵件管理和垃圾郵件檢測等方面表現不佳。用戶感到，Apple Mail 依賴過時的智能文件夾來進行組織和垃圾郵件過濾，這對於現代電子郵件需求來說是不夠的。

廣告 廣告

此外，Apple Mail 的垃圾郵件檢測系統被形容為災難性的。用戶報告稱，該垃圾郵件過濾器的效能不佳，特別是在 iPhone 和 iPad 上，許多垃圾郵件不斷出現在他們的收件箱中。長期使用 Apple Mail 的用戶對於重要電子郵件被錯誤放入垃圾郵件文件夾的挫折感頗有體會，而持續的垃圾郵件則不斷佔據他們的收件箱。當涉及到重要通信，例如賬單或緊急消息時，這一問題尤其令人擔憂，因為這些信息容易被忽略。

在另一方面，科技界對於新產品如 iPhone Air 和 Galaxy S25 Edge 的討論熱烈，而「誰要求這個？」這句話在 2025 年逐漸流行。這句話通常反映了對於那些未能引起顯著興奮或銷售的新設備的懷疑。雖然有些人可能認為這是合理的批評，但其他人則認為這會扼殺創新。認為產品必須是消費者要求的才算有效的觀點，忽視了創新中冒險的重要性。

此外，對於 Galaxy S25 Edge 的批評正好體現了這一趨勢。雖然它可能不是最具創新性的設備，但僅僅因為它不是消費者明確要求的而將其排除在外，這似乎是短視的歷史告訴我們，許多開創性的發明，例如電話和 iPhone，最初都遭到了懷疑或冷漠。企業不應該因為未被要求而不去探索新想法，這與創新的精神是相悖的。

另外，針對小型旗艦手機的討論也突顯了這一辯論的另一層面。儘管消費者對小型高端智能手機有著強烈的需求，但嘗試創造此類設備的努力卻始終未能實現商業成功。這顯示出消費者的要求並不總能轉化為可行的產品。市場的現實是不可預測的，公司必須在滿足消費者需求和進行創新之間找到微妙的平衡。

雖然消費者表達自己的偏好是合理的，但對於 Apple 等公司在產品開發中承擔風險同樣重要。科技領域充滿了從最初遭遇懷疑的想法中誕生的成功創新。因此，與其僅僅質疑新產品的需求，不如促進一種能夠讓創意和創新蓬勃發展的環境，即使這些創新挑戰了現有的現狀。

推薦閱讀