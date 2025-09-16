Apple Music 教學｜五步轉移 Spotify、YouTube Music 音樂和播放清單

Apple 日前正式更新了自己的支援頁面，將此前僅在部分地區推出的 Apple Music 遷移工具開放給了全球使用者。如果你已經或正在考慮從 Spotify、YouTube Music 或其它串流服務換門到 Apple Music 的話，記住只要簡單五步就能轉移原來的音樂、專輯和播放清單喔。

在 iPhone、iPad 或 Android 轉移到 Apple Music

1. 前往「音樂」設定：

在 iPhone 或 iPad 上，前往「設定」>「App」>「音樂」。

在 Android 裝置，開啟 Apple Music（音樂）app，點一下「更多」按鈕點一下「更多」按鈕，然後點一下「設定」。

2. 點一下「從其他音樂服務轉移音樂」(Transfer Music from Other Music Services)。

3. 在支援的音樂服務列表中選擇，然後登入該音樂服務。

4. 選擇想轉移的內容。

5. 點一下「加至資料庫」。

等待 Apple Music 在 Apple Music 目錄中尋找與你音樂相符的項目。此過程完成後，你會看到以下其中一則訊息：

轉移完成：Apple Music 在 Apple Music 目錄找到與你音樂相符的項目，並已將音樂加到資料庫。

部分音樂需要檢查（Some Music Needs Review）：Apple Music 找不到與該音樂完全相符的結果，但找到類似的替用版本。點一下「立即檢查」，選擇替用版本，然後點一下「儲存」即可將音樂加到資料庫。

在網站上轉移到 Apple Music

1. 在網絡瀏覽器前往 music.apple.com。

2. 按一下「登入」，並以你用於 Apple Music 的 Apple 帳户登入。

3. 按一下右上角你的相片或姓名簡稱，然後選擇「轉移音樂」。

4. 選擇想轉移的內容。

5. 點一下「加至資料庫」。

等待核對的過程及操作與行動版一致。

如果部分音樂沒能順利轉到 Apple Music 的話，用家在發起轉移後的 30 天內可檢查無相符項目的音樂以及從替用版本中選擇項目加到音樂資料庫。如有音樂尚待檢查，你將無法在該裝置開始新轉移。 需要注意的是，這項遷移功能只適用用家自己建立的播放清單，由串流平台建立的清單並不包含在內。

