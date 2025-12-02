焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

Apple Music Replay 2025 回顧上線：《Apt.》成年度最熱歌曲

來看看過去一年最常聽誰的哪些歌。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
Apple Music Replay 2025 回顧上線：《Apt.》成年度最熱歌曲
Apple Music Replay 2025 回顧上線：《Apt.》成年度最熱歌曲

時間進入 12 月，各種串流平台的年終盤點如約而至。今日早些時候 Apple Music Replay 2025 正式上線，各位用家只要去到 app 首頁便能找到專題，回顧自己在過去一年最常聽誰的哪些歌了。和往常一樣，Replay 會顯示你的聆聽總時長、聽過的藝人數量、最喜愛歌曲 / 專輯等內容。Apple 今年還新增了名為「探索」的統計數據，它會著重統計使用者從 2025 年開始聆聽的藝人。此外「忠誠度」則會告訴你哪些藝人被年復一年反覆聆聽，而在「回歸榜單」中則能找到那些在今年重回你播放列表的藝人。

縱觀全年，由 Blackpink 成員 Rosé 與 Bruno Mars 合唱的洗腦神曲《Apt.》成為了 2025 年全球最受歡迎的歌曲。而 Kendrick Lamar 和 SZA 合作的《Luther》、Lady Gaga 和 Bruno Mars 合作的《Die with a Smile》、Kendrick Lamar 的《Not Like Us》，以及 Billie Eilish 的《Birds of a Feather》分列第二至第四名。除此之外，《Apt.》也是全年被 Shazam 搜歌最多的曲目。

