Apple Music Replay 2025 回顧上線：《Apt.》成年度最熱歌曲

時間進入 12 月，各種串流平台的年終盤點如約而至。今日早些時候 Apple Music Replay 2025 正式上線，各位用家只要去到 app 首頁便能找到專題，回顧自己在過去一年最常聽誰的哪些歌了。和往常一樣，Replay 會顯示你的聆聽總時長、聽過的藝人數量、最喜愛歌曲 / 專輯等內容。Apple 今年還新增了名為「探索」的統計數據，它會著重統計使用者從 2025 年開始聆聽的藝人。此外「忠誠度」則會告訴你哪些藝人被年復一年反覆聆聽，而在「回歸榜單」中則能找到那些在今年重回你播放列表的藝人。

縱觀全年，由 Blackpink 成員 Rosé 與 Bruno Mars 合唱的洗腦神曲《Apt.》成為了 2025 年全球最受歡迎的歌曲。而 Kendrick Lamar 和 SZA 合作的《Luther》、Lady Gaga 和 Bruno Mars 合作的《Die with a Smile》、Kendrick Lamar 的《Not Like Us》，以及 Billie Eilish 的《Birds of a Feather》分列第二至第四名。除此之外，《Apt.》也是全年被 Shazam 搜歌最多的曲目。