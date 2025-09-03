Apple Powerbeats Fit 設計及顏色洩漏

Apple 最近預告了一款名為 Powerbeats Fit 的新款耳機。這款即將推出的 TWS 耳機預計將接替於 2021 年發佈的 Beats Fit Pro。在官方公告之前，Powerbeats Fit 的設計和顏色選擇已在網上洩漏。

根據洩漏的圖片，Powerbeats Fit 提供四種顏色選擇 - 黑色、橙色、粉色和米色。耳機採用鉤式設計，與舊款的 Fit Pro 類似，而耳機盒的外觀也與舊款相似。

目前並沒有其他細節洩漏，但預計很快將獲得更多關於這款耳機的信息。Powerbeats Fit 可能會提供改進的主動噪音消除 (ANC)、更佳的音質以及更舒適的佩戴體驗。

值得注意的是，Apple 最近對 Powerbeats Fit 的預告並未透露任何具體細節。這款以運動為主的耳機預計將在今年秋季晚些時候推出，可能是在 11 月。

