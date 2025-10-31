屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
Apple Q4 財報：iPhone 17 助力營收創新高但官方避談 iPhone Air，大中華區低迷不過反彈在即
官方也分享了一些 AI 方面的動態。
Apple 今日公佈了截止至 9 月 27 日的本財年 Q4 財報，該季度總營收達到 1,024.7 億美元，按年增長 7.94%，創下同期歷史新高。這個結果略高於外界預期，同時淨利潤則來到 274.7 億美元。在營收構成中，iPhone 業務貢獻了接近一半。其中新發售不足一月的 iPhone 17、17 Pro 及 17 Pro Max 已經提供了不少助力，而 iPhone Air 的銷售表現則被官方刻意迴避。這款極致輕薄的產品由於定位小眾，開賣不久後便迅速遇冷。坊間已經傳出了減產的流言，不過 Apple 做這款裝置的意義可能更多是後續摺疊機的預演，因此官方或許原本也沒有期待很高的銷量。
值得一提的是，大中華區這一季的營收相比一年前下降了 3.59%，可見 Apple 面臨的競爭壓力依然很大。不過 Apple 指出其目前已觀察到了「非常健康的需求指標」，市場對 iPhone 17 系列的反應非常積極。新機帶來的正面影響應該會在今年最後一個季度展現，屆時大中華區的業績可能會迎來強勢反彈。「中國仍然是我們最具活力的市場之一，我們對前景非常樂觀。」CEO Tim Cook 在財報會議上如此說道。
而為了增強投資者對 iPhone 的信心，Cook 也透露 AI 加持的新版 Siri 有望在 2026 年正式上線。同時他還表示 Apple 計畫把更多第三方 AI 工具整合進作業系統，也就是說在 ChatGPT 以外，還有更多服務可以期待。至於手機以外的其它業務，相對來說並無太多值得討論的地方。不過由於這一輪的電腦更新就只有 M5 MacBook Pro 一款，Mac 在年末購物季的銷售前景恐怕不容樂觀。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
英偉達一日宣布15大單 高盛：AI熱潮市場累了
儘管輝達市值單日飆升 2450 億美元創下紀錄，但市場對 AI 交易熱潮的疲態已悄悄顯現。高盛科技、媒體與通訊 (TMT) 交易員 Peter Bartlett 最新指出，面對 AI 領域層出不窮的新交易、合作與投資，市場參與者正感受到明顯的疲勞感。 輝達在周二 (28 日)鉅亨網 ・ 1 天前
滙豐加速推進140億美元收購恒生銀行股權計劃
【彭博】— 滙豐控股表示，計畫以140億美元收購其香港子公司恒生銀行少數股東權益的交易有望3月底前完成，較此前預期提前。Bloomberg ・ 12 小時前
美減息0.25厘 12月起停縮表
美國就業市場疲弱的憂慮揮之不去，加上最新通脹數據較預期溫和，聯儲局一連兩日議息後，本港時間周四凌晨2時宣布把聯邦基金利率目標區間調低0.25厘，降到介乎3.75厘至4厘，為今年第二度減息，符合市場預期。當局並宣布由12月起結束量化緊縮（QT），即停止縮減資產負債表，時間較聯儲局主席鮑威爾早前所暗示提早。議息結果出爐後，美股道指升幅收窄，漲149點。信報財經新聞 ・ 1 天前
兩大警訊浮現 AI會崩盤嗎？一旦出現「元宇宙時刻」就快逃
市場研究公司 BCA Research 警告，當人工智慧出現「元宇宙時刻」時，即一家大型人工智慧公司宣布更多資本支出但其股價反而下跌，可能就是投資者該撤離的時候了。 隨著人工智慧（AI）熱潮將全球科技股推向極高水平，華爾街對於當前 AI 狂熱是否會演變成泡沫的爭論日益激烈。投資鉅亨網 ・ 6 小時前
信心崩盤！外資加速逃離印度股市 今年來已撤資170億美元
外資今年以來已從印度股市撤出超過 170 億美元的資金，使印度成為亞洲外國投資組合資金流出情況最嚴重的市場。這一數字不僅創下多年來新低，更與 2023 年淨流入 200 億美元的榮景形成鮮明對比，凸顯全球資本對印度市場信心的急劇轉變。 伊拉拉資本發布的報告指出，全球投資者正以驚鉅亨網 ・ 1 天前
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式
藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
供應鏈吃緊！安世晶片危機延燒 聞泰反擊荷蘭停職決定
根據《彭博》周四 (30 日) 報導，中資半導體企業聞泰科技 (Wingtech Technology) 要求荷蘭政府恢復旗下晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 的前執行長張學政職務，作為重啟其在中國工廠出口的前提條件，顯示雙鉅亨網 ・ 13 小時前
財經｜跟隨美國減息步伐 金管局下調基本利率至4.25厘
美國聯儲局宣布減息0.25厘，聯邦基金指標利率降低至3.75厘至4厘區間後，香港金管局亦下調基本利率至4.25厘，即時生效。 金管局指出，基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及一個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。Fortune Insight ・ 1 天前
港P息減0.125厘 存款重返零利率 1個月HIBOR年底前料回落至3厘水平
香港銀行昨跟隨美國減息，最優惠利率（P）、儲蓄利率同步降0.125厘，以滙豐計，P息由5.125厘降至5厘，儲蓄利率下調至零，為2022年9月以來港元存款再進入零息時代，銀行的「減P周期」料已告一段落。港元拆息（HIBOR）則未見明顯回落，但分析指出，考慮到港美拆息差距現時明顯收窄至約0.5厘，未來美國再減息對HIBOR的影響會較明顯，暫預期今年底1個月HIBOR將回落至約3厘水平。信報財經新聞 ・ 11 小時前
「每季派息股」逐隻捉！港股市場罕見 「食息一族」最愛
全球地緣政治動盪、經濟不穩定，投資者爭相尋找安穩的投資工具避險。以往大家尋找穩定派息的收息股作為資金避難所，一年派息四次的每季派息股非常罕有，更是「食息一族」的最愛。到底港股市場有幾多隻每季派息的股份可以選擇？本文就和大家一齊探討一下！Yahoo財經 ・ 1 天前
《績後》一文綜合大行於比亞迪(01211.HK)公布季績後最新評級、目標價及觀點
比亞迪(01211.HK)公布第三季淨利潤倒退32.6%，今早低開3.6%報100.5元，早段曾失守「紅底股」，盤中低見97.5元一度下挫6.4%，最新報100元下滑4%，成交額34.52億元。大摩指比亞迪第三季業績較第二季低點有所改善，符合管理層指引，但盈利表現遠談不上振奮，預計市場對疲弱的第三季業績將出現中性至略為負面的即時反應，但投資者很快會消化消息。雖然投資者對比亞迪2026年國內市佔率流失仍持謹慎態度，但短期利空因素已反映，股價料將在100元水平附近波動，並需留意比亞迪是否會宣布任何銷售政策以應對內地2026年新能源車購置稅5%的上調。野村則指，比亞迪今年智能駕駛策略未能成功，以及中國汽車市場最新的「反內捲」趨勢，公司目前正處於一個充滿挑戰的階段，市場份額持續流失，公司可能需要等到2026年第一季才有望出現潛在的反轉機會。AASTOCKS ・ 1 小時前
調查：市場參與者預期金價大幅上調 明年上看近5000美元
在 2025 年倫敦金銀市場協會 (LBMA) 全球貴金屬會議上，市場參與者普遍承認，在過去兩年顯著低估黃金潛力後，目前正處於「追趕」狀態。根據會議情緒，代表們預計，到明年此時，金價有望挑戰接近每盎司 5000 美元。鉅亨網 ・ 1 天前
【基金人語】中國經濟關鍵 打好慢牛根基
當亞洲多地股市相繼創歷史新高，日經指數重返榮光、印度與台灣股市屢創頂點之際，中國市場卻仍在築底。投資者不免問：中國何時能走出陰霾？事實上，一場「慢牛」已在醞釀，不同於爆發式「蠻牛」，這是一個以政策穩、產業升級與信心重建為基礎的長線牛市。 然而，這場慢牛能否成真，除了內部改革與結構調整，亦必須面對外部挑戰，包括美國政策轉向、地緣衝突等，這些都可能意外地成為中國再出發的契機。 美遏華政策如雙刃劍 美國在科技與金融層面對中國持續設限，例如晶片禁令、投資審查及供應鏈「去中國化」。短期內這些政策無疑為中國經濟及資本市場帶來壓力，長遠而言卻迫使中國企業加速自主創新、降低對外依賴，從而孕育出內生式增長。 另一方面，美國的貨幣與財政政策亦影響全球資金流向。若美國減息周期啟動，美元回軟，資金自然會尋求估值較低的新興市場，A股與港股便有望受惠。 A股代表內需經濟與產業升級，港股則是外資觀察中國的重要窗口。過去港股受美息高企、地緣不穩及內地信心不足拖累，但現時估值極具吸引力，許多中資龍頭股市盈率僅為海外同業的一半。若中國經濟穩中向上、人民幣滙率企穩、外資重新配置亞洲資產，港股將有條件重拾國際投資者信任。中長信報財經新聞 ・ 1 天前
《大行》華泰證券升滙控(00005.HK)目標價至143.08元 息差企穩及財富優異推動業績穩增
華泰證券報告指，滙控(00005.HK)息差企穩及財富優異推動業績穩增，經調口徑下(固定匯率且扣非後口徑)，滙控首三季營收按年升4.8%，稅前利潤按年升4.5%，增速較今年上半年分別降0.9百分點及0.6百分點。董事會批准就截至2025年12月31日止財政年度派發第三次股息，每股普通股0.1美元，股息總額約17.2億美元。公司上調25年ROTE指引至有望高於15%(此前為約15%)，且將2025年銀行賬簿淨利息收入指引由420億美元上調至430億美元。鑑於公司組織架構調整提升營運效率，維持「買入」評級。 鑑於滙控息差韌性突出，預測滙控2025至2027年歸母淨利潤為228.62億美元、234.9億美元及258.04億美元，較前值升6.9%、升3.3%及升6.5%，市賬率為1.12倍。華泰證券認為滙控戰略定位及架構調整與香港資本市場形成共振，給予2026年目標市賬率1.5倍，目標價由134.83港元升至143.08港元。(ad/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
美股日誌｜標指道指轉跌 12月減息突現變數
美股先升後回，美國聯邦儲備局主席鮑威爾表示，下次在12月的會議不一定會減息，是市場意料之外，標普500指數和道瓊斯指數倒跌收市，納斯達克指數亦一度見紅，有重磅科技股支持才收升。Yahoo財經 ・ 1 天前
郭思治：港股急升後略帶反覆 粵投(00270.HK)股息水平吸引
香港股票分析師協會副主席郭思治稱，大市經過連續三天急升後，星期二(28日)表現略帶反覆，恒指早市先輕微高開75點至26,508點，其後曾再稍升至26,519點，但由於買盤不繼，加上伺高回吐之沽壓亦漸增，故整個大市漸趨反覆。而恒指亦一度回落188點至26,245點，方漸見喘定，即恒指又再跌近20天線（約在26,284點左近），表示大市之走勢會略見拉鋸及整固，恒指最後報收26,346點，較上日跌87點，大市全日總成交金額為2,427億元。 他提及，粵投(00270.HK)核心水資源業務表現亮眼，作為東江水的供應商，東深供水項目今年頭三季度供水量達16.7億噸，按年增長1.5%，收入增長1.6%至52.42億港元。其他水資源項目收入亦錄得5.8%的強勁增長，至56.11億港元。集團其他水資源項目供水廠的總設計供水能力和污水處理廠的總設計污水處理能力分別為每日1,660萬噸及309萬噸，為未來增長奠定基礎。 粵海投資專注水資源業務的發展戰略愈發清晰。中國水務行業在城市化進程與環保要求提升的推動下，需求持續擴張，水資源稀缺性凸顯。粵海投資憑藉在粵港澳大灣區的戰略地位，以及東深供水工程優勢，在水資AASTOCKS ・ 1 天前
「貶值交易」席捲全球 黃金見頂未? 憂各國財赤失控 沽債滙買貴金屬避險
金融市場近期出現「貶值交易」（debasement trade）現象，投資者因為擔心各國政府預算赤字失控，於是拋售相關主權債券和貨幣，而貴金屬和另類資產正得益於這個趨勢，當中黃金暫時成為最大贏家，即使近期衝上高位後出現整固，今年仍累漲逾50%。信報財經新聞 ・ 1 天前
工行季賺千億 中行升5%最佳 四內銀盈利全報捷 收入增撥備跌
內地銀行第三季業績陸續出爐，擺脫盈利倒退的劣勢。今年上半年，除農行外的3間大行盈利均報跌，第三季表現則回穩，在費用收入上升及撥備顯著下跌情況下，四大行盈利全數錄增長，以中行5.1%的增幅最突出，單季純利錄600.69億元（人民幣．下同）；建行（0939.HK）漲4.2%，至952.84億元；農行（1288.HK）升3.7%，至813.49億元；工行（1398.HK）則增3.3%，至1018.05億元。信報財經新聞 ・ 11 小時前
滙豐下調港元最優惠利率12.5點子 年利率降至5%
香港上海滙豐銀行宣布，由周五(31日)起，下調港元最優惠利率12.5點子，年利率由5.125%調低至5.00%。滙豐對上一次於9月19日調整港元最優惠利率，當時減息12.5點子。AASTOCKS ・ 1 天前
《績後》一文綜合大行於滙控(00005.HK)公布季績後最新目標價及觀點
滙豐控股(00005.HK)本周二(28日)中午公布第三季業績，股價在周二全日升4.4%，今早(30日)再升近1.8%報108.5元。美銀證券指滙控第三季業績強勁，按替代表現衡量指標的不計及須予注意項目之固定匯率除稅前利潤達高市場同業原預期9%，主受收入強勁所帶動，中淨利息收入及非利息收入各佔一半。非利息收入方面，財富業務是主要增長動力，按年升29%。成本控制亦符合預期，資產減值大致穩定，包括香港商業地產相關減值。考慮到市場預期美國明年將有約五次減息，上行及下行風險大致平衡，該行維持滙控「中性」評級，目標價由117.20港元上調至121港元。AASTOCKS ・ 1 天前