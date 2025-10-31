Apple Q4 財報：iPhone 17 助力營收創新高但官方避談 iPhone Air，大中華區低迷不過反彈在即

焦點

官方也分享了一些 AI 方面的動態。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
Apple 今日公佈了截止至 9 月 27 日的本財年 Q4 財報，該季度總營收達到 1,024.7 億美元，按年增長 7.94%，創下同期歷史新高。這個結果略高於外界預期，同時淨利潤則來到 274.7 億美元。在營收構成中，iPhone 業務貢獻了接近一半。其中新發售不足一月的 iPhone 17、17 Pro 及 17 Pro Max 已經提供了不少助力，而 iPhone Air 的銷售表現則被官方刻意迴避。這款極致輕薄的產品由於定位小眾，開賣不久後便迅速遇冷。坊間已經傳出了減產的流言，不過 Apple 做這款裝置的意義可能更多是後續摺疊機的預演，因此官方或許原本也沒有期待很高的銷量。

廣告

值得一提的是，大中華區這一季的營收相比一年前下降了 3.59%，可見 Apple 面臨的競爭壓力依然很大。不過 Apple 指出其目前已觀察到了「非常健康的需求指標」，市場對 iPhone 17 系列的反應非常積極。新機帶來的正面影響應該會在今年最後一個季度展現，屆時大中華區的業績可能會迎來強勢反彈。「中國仍然是我們最具活力的市場之一，我們對前景非常樂觀。」CEO Tim Cook 在財報會議上如此說道。

而為了增強投資者對 iPhone 的信心，Cook 也透露 AI 加持的新版 Siri 有望在 2026 年正式上線。同時他還表示 Apple 計畫把更多第三方 AI 工具整合進作業系統，也就是說在 ChatGPT 以外，還有更多服務可以期待。至於手機以外的其它業務，相對來說並無太多值得討論的地方。不過由於這一輪的電腦更新就只有 M5 MacBook Pro 一款，Mac 在年末購物季的銷售前景恐怕不容樂觀。

