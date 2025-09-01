CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
Apple Store 員工於歐盟接受 eSIM 培訓，iPhone 17 可能取消實體插槽
自從 iPhone 14 系列在美國推出以來，Apple 的智能手機便不再配備實體 SIM 卡槽，而是依賴 eSIM 技術。雖然該公司在其他地區尚未移除實體插槽，但隨著 iPhone 17 系列的到來，這一情況可能會有所改變。
根據「知情人士」的消息，Apple 授權經銷商的零售員工必須在 9 月 5 日之前完成一項與支援 eSIM 的 iPhone 相關的培訓課程。這一時間點令人關注，因為 iPhone 17 的發佈活動僅在四天後的 9 月 9 日舉行。
如果傳聞屬實，這將成為一段記憶。這可能意味著 Apple 將在歐盟銷售的 iPhone 17 型號中移除實體 SIM 卡槽，因此需要培訓零售員工處理 eSIM 的啟用。
據稱，培訓信息已在 Apple 的 SEED 應用程式中提供，該應用程式由全球的 Apple Store 和 Apple 授權經銷商的員工使用。這也為在全球範圍內移除實體 SIM 卡槽的可能性留出了空間。
這樣的變化已經被傳聞將在 iPhone 17 Air 上實施，因其極度纖薄，但也可能適用於整個系列，或許會有一些特定的例外情況，例如中國市場。
推薦閱讀
其他人也在看
Amazon優惠｜M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
學生返校季拉開帷幕，11 吋和 13 吋的 M3 iPad Air 雙雙刷新了歷史低價。目前它們在 Amazon 上正以低至 US$449 和 US$649 的低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 5 天前
華為 MatePad Mini 要復興「手機平板」？配 8.8 吋 OLED 劍指 iPad mini
9 月 4 日華為在發表升級款「三摺疊」Mate XTs Ultimate Design 的同時，也會帶來能打電話的 8.8 吋小平板 MatePad Mini。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
Amazon優惠｜AirPods 4 歷史低價，HK$700 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以近期好價 US$99 促銷中。換算之後大約只要 HK$770，仍比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜GoPro Hero13 Black 超廣角套裝 69 折搶購！潛水、滑雪、旅拍，挑戰極限視野
想要將潛入深海時的夢幻景致、旅途中的壯闊風光全部一鏡收錄？只有超廣角鏡頭能夠滿足你的需要！能夠更換鏡頭的 GoPro Hero13 Black 超廣角套裝，正在 Amazon 上以 69 折促銷，只需 US$329（約 HK$2,572）就能免運費入手，價格打破歷史最低價，旅行達人們萬勿錯過。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
VVPN優惠｜NordVPN 激減 27 折，低至每月 $24 用足 27 個月
VPN 不僅能透過進階加密技術保護網路資料安全，更能隱藏用戶真實身份與位置，可以不受地域限制、跨區瀏覽其他國家網頁，正因這些優勢，VPN 的使用率持續攀升。在選擇 VPN 時，最關鍵的是評估其連線速度和安全性。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 12 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 17 小時前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！YAHOO著數 ・ 19 小時前
胡杏兒老公李乘德「復出」夜蒲守規矩 洪天明滿場飛同老婆激咀
胡杏兒同老公李乘德Philip結婚多年，婚後先後誕下大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），一家五口溫馨幸福。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
英偉達收入近四成都來自「兩大」客戶！高度集中有風險嗎？
根據美國證券交易委員會（SEC）的最新申報，晶片大廠英偉達 (NVDA) 第二季收入的近 40% 竟來自僅兩家客戶。鉅亨網 ・ 19 小時前
67歲影帝梁家輝細女分享4個月大混血囝囝生活照 兩爺孫對望畫面極溫馨
67歲影帝梁家輝近日忙於宣傳電影《捕風追影》，有戲中女演員曾涵煜於社交平台分享自己於片場吸煙區吸煙時，梁家輝主動遞上一張摺疊椅，示意佢坐下休息，大讚梁家輝溫柔零架子。梁家輝與太太江嘉年育有一對孖女梁穎晨及梁靜曦，近年榮升外公，繼大女梁穎晨（Chloe）去年9月誕下小公主，細女梁靜曦（Nikkie）亦於今年4月誕下混血囝囝Thibeaux。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
自助餐低至$1XX！港麗酒店自助餐快閃買一送一 體驗正宗印度咖哩/冰鎮鱈場蟹腳/日式刺身
位於金鐘港麗酒店的兩大餐廳「樂聚廊」及「咖啡園」，8月28日中午十二點均分別在Klook推出自助午餐快閃買一送一優惠！樂聚廊的「印度風情自助午餐」人均低至$197，即可體驗正宗印度咖哩及甜品；而咖啡園的「國際美食自助午餐」人均則低至$281，供應多款環球美食如冰鎮鱈場蟹腳、日式刺身、馬來西亞喇沙等！兩款自助餐均提供大量美食，無論鍾情印度風味還是國際佳餚，總有一款合口味！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
積金易10年可省500億超預期
「積金易」去年中已啟用，積金局主席劉麥嘉軒表示，過去一年多的運作顯著提升了處理強積金計劃行政工作的效率，規模效益較預期大，減費成效也見明顯。最新估計，強積金基金的行政費在「積金易」推出10年內會降低57%至65%，累計節省約400億至500億元，較原先估計的300億至400億元更多。信報財經新聞 ・ 1 天前