Apple Store 員工於歐盟接受 eSIM 培訓，iPhone 17 可能取消實體插槽

自從 iPhone 14 系列在美國推出以來，Apple 的智能手機便不再配備實體 SIM 卡槽，而是依賴 eSIM 技術。雖然該公司在其他地區尚未移除實體插槽，但隨著 iPhone 17 系列的到來，這一情況可能會有所改變。

根據「知情人士」的消息，Apple 授權經銷商的零售員工必須在 9 月 5 日之前完成一項與支援 eSIM 的 iPhone 相關的培訓課程。這一時間點令人關注，因為 iPhone 17 的發佈活動僅在四天後的 9 月 9 日舉行。

如果傳聞屬實，這將成為一段記憶。這可能意味著 Apple 將在歐盟銷售的 iPhone 17 型號中移除實體 SIM 卡槽，因此需要培訓零售員工處理 eSIM 的啟用。

據稱，培訓信息已在 Apple 的 SEED 應用程式中提供，該應用程式由全球的 Apple Store 和 Apple 授權經銷商的員工使用。這也為在全球範圍內移除實體 SIM 卡槽的可能性留出了空間。

這樣的變化已經被傳聞將在 iPhone 17 Air 上實施，因其極度纖薄，但也可能適用於整個系列，或許會有一些特定的例外情況，例如中國市場。

推薦閱讀