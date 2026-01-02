Apple Vision Pro 遭大削產量與預算 「空間運算」豪賭暫告失靈

重點摘要

Apple 備受關注的Vision Pro正面對殘酷的現實考驗。多份報告指，Apple 的中國合作夥伴 Luxshare 在 2025 年初已暫停生產，而在關鍵的 2025 年假日季度，出貨量只有約 45,000 部，對比 2024 年推出首年的約 390,000 部，可謂天淵之別。

定價 US$3,499，而且至今只在 13 個國家正式發售，這款頭戴裝置始終停留在早期採用者的圈子。評測與用戶都不約而同批評它前置配重過重、電池續航偏短，以及應用程式生態貧乏，始終撐不起所謂「spatial computing 空間運算」的宏大願景。

市場營銷走勢更說明一切。根據 Sensor Tower 資料，Apple 在 2025 年於各大關鍵市場為 Vision Pro 投放的數碼廣告預算銳減超過 95%，與 2024 年發售時幾乎「全線壓上」的密集宣傳形成鮮明對比。

定價更親民的 Meta Quest 系列，如今已佔據約 80% VR 市場份額，而整體頭戴裝置市場按年更縮水約 14%。在整個品類逐步降溫之際，Apple 仍要一邊搭建全新平台，難度自然倍增。

不少分析師認為，對一間習慣 iPhone 級別規模的公司而言，Vision Pro 算是一個少見的失準案例，但 Apple 自己的定位一直不同。由第一天開始，官方就將 Vision Pro 描述為一部「革命性的空間運算電腦」，目標是重新定義人機介面，而非瞬間取代 iPhone。