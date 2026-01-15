Apple Watch 充電器竟是美甲神器？國外網友瘋傳自製貓眼石款 gel 甲

對於 Apple Watch 的用家來說，那個小巧的磁吸式充電器除了每天幫手錶補給電力之外，竟然還有一個隱藏的功能。近期在國外社交媒體上，不少用戶發現這個圓形的磁吸充電器，竟然是美甲的「完美底座」，可以幫你自己畫出貓眼石款式！

網友大 Apple Watch 的充電器設計精巧，頂部凹陷的磁吸表面能夠與手錶背後完美貼合。而對於美甲愛好者來說，這個設計正好提供了一個穩定的支撐點。而且透過抬高手指的高度，用家在塗抹指甲油時能更清楚地觀察指甲邊緣，減少出錯機會。

這再次證明了 Apple 的產品設計不僅具備科技感，有時候在日常生活中稍加創意，就能發掘出令人意想不到的實用功能。如果你正苦惱於塗指甲油時手指容易震動，不妨拿起手邊的 Apple Watch 充電器試試看！

