Apple Watch 官方錶帶在 Woot 上優惠價 $34 折扣

Apple Watch Braided Solo Loop 現在在 Woot 售價為 $29.99 / 約 HK$ 233。

隨著全新 Apple Watch 系列即將於本週五發佈，Woot 正好推出了一系列 Apple 的 Solo Loop 和 Braided Solo Loop 手環的促銷活動。Solo Loop 手環降價至 $14.99 / 約 HK$ 117，而 Braided Solo Loop 手環則特價 $29.99 / 約 HK$ 233。這些手環也兼容於前幾代的 Apple Watch 型號。對於考慮升級至 Apple 的 2025 年智能手錶的人，建議查看 Victoria Song 對 Apple Watch SE 3 和 Series 11 的評測。

Apple Watch Solo Loop Band

價格 約 HKD $49 約 HK$ 382 $14.99 約 HK$ 117

Solo Loop 手環由液態矽膠製成，Apple 表示其具備防汗和防水的特性，並經過 UV 光處理，使表面光滑。該手環有多種純色可供選擇以匹配個人風格。然而，Solo Loop 由於是單一材料製成，無法調整大小，因此在購買前需確保適合手腕。Apple 提供了一個可列印的尺寸工具，以幫助用戶確認合適的尺寸。用戶還需選擇與其 Apple Watch 尺寸相符的手帶，如不確定，可以使用 Apple 的識別工具。

Apple Watch Braided Solo Loop

價格 約 HKD $99 約 HK$ 772 $29.99 約 HK$ 233

Braided Solo Loop 是一款官方 Apple Watch 手環，採用回收聚酯纖維與矽線編織而成。Apple 表示該材料觸感柔軟且具備防汗和防水的特性。與 Solo Loop 相似，Braided Solo Loop 也具備一定的彈性，但同樣無法調整長度，因此選擇正確的尺寸至關重要。多數手環以單色為主，但 Woot 現在還對 Apple 在 2021 年推出的多色 Pride Edition 手環進行了折扣。

另外還有幾個值得注意的優惠：

11 吋 iPad Air (M3) 128GB 現在回到歷史最低價 $449 / 約 HK$ 3,505（Amazon、Best Buy、Walmart 降價 $150）。其續航可達 10 小時，M3 處理器足以運行遊戲和創意應用程式，如 Final Cut 或 DaVinci Resolve。這款 iPad 也適合用來觀看電視劇和電影。

16GB Kindle Scribe 現在以 $269.99 / 約 HK$ 2,102 的價格折扣 $90 銷售（Amazon）。Scribe 配備 10.2 吋 E Ink 顯示屏，並附帶一支觸控筆，用於筆記、素描及註解書籍、PDF 或個人文檔。其 AI 功能可幫助總結筆記並將手寫轉換為文字。

如需隨時為 iPhone 充電而不想攜帶線纜，Anker 的 622 Magnetic Battery 行動電源目前售價 $27.99 / 約 HK$ 218（Amazon 和 Anker 使用促銷代碼 WS7DV2P3I2ZP 可享受 $20 折扣）。該 5,000mAh 的電池可無需任何線纜直接附著於手機背面，並以最高 7.5 瓦特的速度為其充電。Anker 表示該電池足以將 iPhone 16 從零充至 84%。此外，行動電源內建支架，方便在充電時支撐手機。Anker 還附送了 USB-C 至 USB-C 的充電線，以便在電池耗盡時進行充電。

