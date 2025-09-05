熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
Apple Watch 的改進建議與用戶需求分析
Apple 將於下週二舉行大型活動，屆時將在 Apple 的 Steve Jobs 劇院內進行現場報導。預期 Tim Cook 將會短暫出現，向大家揮手致意。與同事們已經商定了計劃，而我特別期待 Apple Watch 的相關公告。經過十年的發展，Apple Watch 作為全球最具代表性的智能手錶，未來的改進方向卻讓人感到迷惑。
有觀點認為，既然 Apple Watch 已經深受用戶喜愛，改變的必要性不大。畢竟，它是全球最受歡迎的手錶。然而，市場研究公司 Counterpoint 最近報告指出，2024 年將是 Apple Watch 發佈十周年，但全球智能手錶市場卻首次出現下滑，Apple Watch 的出貨量同比下降了 19%。這是因為消費者需求減少、可選擇型號變少以及重要升級的缺乏。換句話說，大多數人認為購買新手錶不會改善生活品質。
那麼，Apple Watch 需要什麼來重獲動力？在 Galaxy Unpacked 和 Made by Google 之後，將 AI 技術融入手錶似乎是明顯的選擇。Wear OS 現在擁有 Gemini，如果 Apple 能推出更智能的 Siri，將會是一個不錯的選擇。不過，實際上，除非發生奇蹟，否則今年似乎不太可能看到更聰明的 Siri。雖然手腕上的 Gemini 允許用戶發出更複雜的多步驟查詢，但目前來看，這似乎有些不夠聚焦，與 Google Assistant 的區別並不明顯。
有傳言稱，Apple 將在新一代 Apple Watch Ultra 上引入衛星通信，並可能增加更大的顯示屏。這一點並不意外，因為 Google 和 Garmin 最近已經在 Pixel Watch 4 和 Fenix 8 Pro 系列中引入了衛星通信。預算型 Apple Watch SE 可能會進行全塑料設計的更新，儘管 Bloomberg 的 Mark Gurman 最近指出，Apple 高層可能已經取消了這一計劃。Apple Watch Series 11 可能會增加 5G 連接和高血壓警報。這些更新雖然不容小覷，但總體來看並不足以立刻讓人們決定升級。（唯一的例外可能是高血壓功能，但其實施效果仍需觀察。）
若要真正提升 Apple Watch，Apple 應該考慮用戶的需求。幾乎所有的需求都是可以實現的。
舉例來說，第三方表盤的支持一直是 Apple 用戶的渴望。Apple 曾主張其在開發原生表盤時投入了大量精力，確保其運行「統一且簡單」。然而，用戶希望能擁有真正可自定義的表盤，類似於 Wear OS 的功能。目前存在一些變通方法，但大多數是獨立的應用程式，而非真正整合進 watchOS 的表盤。
此外，讓用戶在沒有 iPhone 的情況下使用 Apple Watch 也是一個想法。雖然通過 Family Setup 可以實現，但實際上用戶希望能夠與 Android 手機一起使用。過去 Apple 曾考慮過這個想法，但最終決定不予實施，因為這樣有助於保持用戶對 iPhone 的依賴。在過去的近十年中，許多堅定的 Android 用戶表示，他們希望能夠使用 Apple Watch。我的表弟只使用 Samsung 智能手錶，因為他們喜愛可折疊手機，而 Apple 尚未提供類似產品。假如他們有選擇，還是更願意回到 Apple Watch，即使這樣會失去與 iPhone 和 Mac 的便捷互通功能。
用戶在 Reddit 上對更長的電池壽命的需求隨處可見，還有對非侵入性血糖監測的渴望（這在短期內不太可能實現）。還有人希望睡眠追踪能更好地識別午睡。其他需求包括通過數字表冠實現 Touch ID，而不是傳統的密碼，能在 Instagram 或 WhatsApp 等應用內發送消息，SE 版本的始終顯示功能，普通系列手錶的精準運動追蹤，以及更好的應用組織。在我的評測評論中，經常會有人表示，若 Apple 能承認圓形表盤在美學上優於矩形表盤，他們將會轉向 Apple Watch。（雖然我認同，但 Apple 並不這樣看。我敢打賭這永遠不會發生。）當我詢問一位忠實的 Apple Watch 用戶時，他們簡單而堅定地回答：「就是想要完整的健康應用程式在手錶上。」
Apple 的挑戰不容小覷。Apple Watch 的發展為當前智能手錶時代鋪平了道路。這也證明了很難想出能顯著改善該設備的新穎創新。這就是為什麼它如此具代表性。Apple 若能聆聽用戶的需求，未來的發展將會更加可期。
