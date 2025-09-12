Apple Watch 高血壓功能獲得 FDA 批准

下週開始，Apple 將在 Watch Series 9 及更新型號，以及 Apple Watch Ultra 2 及更新型號上推出新的高血壓通知功能，隨著 watchOS 26 的發佈而正式上線。這是根據 Apple 發言人 Zaina Khachadourian 的電子郵件聲明所述。

這項新的高血壓通知功能於周二與全新的 Apple Watch SE3、Series 11 和 Ultra 3 一同宣布，利用手錶現有的光學心率感應器數據來「分析用戶的血管如何對心跳做出反應」。一個算法將在 30 天的時間範圍內審查這些數據，並在檢測到高血壓的跡象時通知用戶。

廣告 廣告

此功能將隨著 watchOS 26 的推出於 9 月 15 日在超過 150 個國家和地區上市。

推薦閱讀