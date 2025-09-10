Apple Watch 11 推量血壓功能 醫生指誤差機會高 不等同醫療監測：勿取代正規血壓計

Apple Watch Series 11 首度可偵測高血壓（圖片來源：AP Photo/Godofredo A. Vásquez）

蘋果最新一代 Apple Watch 將加入「血壓監測」功能，吸引不少關注。過去智能手錶已可量度心跳、血氧，今次更新增血壓檢測，是否代表傳統血壓計將被淘汰？家庭醫學專科醫生朱偉星接受《Yahoo 健康》訪問，認為相關功能只能作參考，並不等同醫療監測，「你留意，他（蘋果）網站上的字眼，也寫得很小心……這個不是醫療裝置。」

朱偉星解釋，Apple Watch 採用的技術，與傳統血壓計透過緊壓血管，量度「收縮壓」和「紓張壓」，即「上下壓」不同，當中更容易出現因個體差別等而導致的誤差，建議有需要人士，仍是要用傳統方式量血壓。

最新系列 Apple Watch (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

朱偉星解釋，所謂「血壓」就是血管內的壓力，分為「收縮壓」和「紓張壓」。收縮壓即是心臟收縮時，血液被泵出血管的壓力，這個壓力需要夠高才能維持循環，但過高會令血管承受過大壓力；紓張壓則是心臟放鬆時，血液回流到心臟，如果過高，代表血液回流不順；過低，則不足以支撐血管。傳統量血壓的方法，是「勒住上臂」，透過氣壓充氣及釋放，配合聽診，分別量度出收縮壓及紓張壓。

新技術不如傳統方式準確

朱偉星指，傳統量血壓方式已沿用超過百年，亦被認為能準確反映心臟狀況。而過去亦有不同的新嘗試，例如用手指套量血壓，但太不準確，「手指的狀況容易有變化，稍冷一點也會血管收縮」，亦曾試過有產品，以手腕帶量度，但因有骨骼阻擋，效果亦不理想。

至於「手錶量血壓」亦非新事。朱偉星說，過去有部分手錶，採用充氣式錶帶製作壓逼效果，準確度雖較高，但佩戴感不舒適。

Apple Watch 用作監測心率、血流的技術，名為「光體積描記法」。根據蘋果的官方網站解釋，其原理是利用綠色 LED 燈，搭配對光敏感的光電二極管，偵測流經手腕的血液量。由於血液本身會反射紅光並吸收綠光，因此可推算出，綠光吸收量在心臟跳動時會上升，心跳間隔時則會下降。

朱偉星便指，Apple Watch 在監測血液流速後，便可藉由血流量，再推算心臟收放，泵血的壓力大小，但他續指，由於每個人的血管彈性、狀態都不同，「因為每條血管，如果仔細監控，其震盪、擴張都會有不同……例如年輕的，血管狀態已理想得多」，因此效果未必精準，不能取代傳統的做法。

「唔好望住血壓做人，人生仲有好多開心嘢」

「它並不是醫療器材……官方網站上的用字也很小心，沒有說可以『量血壓』，只是提示，提醒用家可能存在血壓偏高的風險。」他笑言「蘋果都要做生意」，「可以量血壓」對企業來說當然是「美麗的誤會」，但提醒真的有需要日常量度血壓的人士，不要就此取代本身的日常檢查，「用來參考無壞，但唔好信到十足。」

他又表示，本身血壓會隨當時的身體狀態等有變化，如做運動、天氣冷等，建議大眾不需要「247」看著自己的血壓，「唔好望住血壓做人，人生仲有好多開心嘢」，「放鬆一點，血壓可能更『靚仔』。」