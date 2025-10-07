Apple Watch S10 勁減 7 折！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
舊款清貨實惠之選。
Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港,不過就會收取運費。假如貨品不直送香港,都可以選用集運服務。
隨著 Apple Watch Series 11 發佈，舊款 Series 10 也正式進入清貨節奏。在秋季 Prime Day 期間，Apple Watch Series 10 降到了歷史低價。最少 US$279 便可入手，換算過來大約是 HK$2,170。如果你不追求最新而是實惠至上的話，那不要錯過好機會囉。
Apple Watch Series 10（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，需要代運）｜原價
US$399
Apple Watch Series 10 搭載 S10 四核心晶片，迎合 AI 功能的登場將帶來更流暢體驗。它還提供了背景降噪功能，帶來更佳的手錶通話體驗。同時，Apple Watch Series 10 也加設了快速充電，根據官方介紹，裝置可在 30 分鐘內充到 80% 電量，大家不怕臨準備出門才醒起忘記充電了。
Apple Watch Series 10（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，需要代運）｜原價
US$399
