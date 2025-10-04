Apple Watch S11 首降！HK$5,600 購 46mm 鈦合金 5G 版｜Amazon Prime Day優惠2025

馬斯克最新的訪談真是太有含金量了。 以後你家里會不會有機器人幫著掃地做飯？開車時能不能真的徹底放手不管？這些問題，馬斯克在這次訪談里其實都給了答案，他把人形機器人的落地關鍵、芯片發展的趨勢，還有AI和算力的關系等等等等都聊了一遍，這里面其實藏著巨大的機會，我總結了三點核心內容，一口氣給大家解讀一下。 嗨，大家好，我是杜蘭，帶你一起探索科技前沿。 一、機器人落地三大核心問題 馬斯克在訪談里明確說，Optimus機器人要實現掃地、做飯這類家用功能，必須先解決手、大腦還有量產三個核心問題，少一個都不行。 第一個是手，要做出和人手靈活度接近的機器手。 我們每個人都有雙手，很多事情都要靠雙手來完成。而人手有27個自由度，既能搬重物，也能穿針引線，可以說是生物學和工程學的完美結合。現在有些企業把制動器全裝在機器手上，只會導致機器手又大又不靈活，根本做不了精細動作。 因為我們人手是靠手臂的肌肉和神經控制的，所以特斯拉學了人手的結構，把制動器裝在小臂里，用類似“肌腱”的繩索拉動手指活動。目前除了特斯拉，其他企業還沒做到“小臂+手部聯動”。所以如果你是做機器人行業的，那一定不要選錯技術路線了。 解決完手的問題，第二個關鍵是機器人的“大腦”，也就是讓機器人可以理解物理世界。這不是簡單編個程就能完成的，要靠覆雜模型、海量數據還有超大算力。特斯拉靠著多年自動駕駛積累的大數據，還有全球規模最大的算力集群，在這方面暫時領先。 第三個問題則直接關系到機器人能不能普及，也是最難的“量產能力”。馬斯克預計Optimus機器人年產量達到100萬台的時候，成本才有可能降到2.5萬美元。至於最終售價，他說要看市場，供不應求就定高點，供過於求就降點。現在特斯拉工程師還在敲定Optimus 3.0的最終設計，馬斯克說，只有3.0版本定下來，這個機器人才算初步成熟，成為能量產的工業品。 二、芯片性能提升巨大 機器人要想能廣泛用起來，決策響應速度一定不能太慢，對此，馬斯克的核心解決方案就是特斯拉的AI5芯片。他說，AI5芯片的性能比上一代AI4芯片提升了40倍。你沒聽錯，不是40%，而是整整40倍。而且這個提升不是純靠硬件，是軟硬件協同的結果，硬件層面算力漲了8倍，軟件層面算法效率提升了5倍，總體就是40倍。 芯片性能提升巨大，馬斯克說，到今年年底，你的車就會給你一種好像有了自我意識的感覺。而且隨著算力芯片性能的提升，投入10倍的算力，AI會再聰明一倍，按照這個趨勢，明年AI的能力就會超越個人的能力，到2030年就會超越所有人類智慧的總和。 而且現在很多機器人企業用的還是英偉達的芯片，這就意味著沒辦法給單個企業做定制化服務。而特斯拉不一樣，可以“硬件+軟件”一起研發，芯片可以精準匹配機器人和自動駕駛的功能需求。那些用通用芯片的企業根本做不到，所以在芯片效率上，它們和特斯拉差得還很遠。 三、星艦比機器人還難 梳理完機器人和芯片，再來看星艦。雖然星艦看起來跟我們日常生活沒什麽關系，但馬斯克說，要是星艦研發成功，跨洋出行的速度可能比飛機還快，甚至能降低太空探索的門檻。至於研發難度，馬斯克說這是他旗下最難的業務，比Optimus機器人還難。 星艦研發的核心難點就兩個：第一個是回收，而且是星艦和助推器都要完整回收，這個技術比常規火箭回收覆雜多了，不是簡單“落下來”就行； 第二個是星艦的隔熱瓦技術，每一片隔熱瓦的數據都要精準，不能有一點誤差。這是因為星艦從太空返回時會遇到極高的溫度，要是有一片隔熱瓦失效，整個星艦可能就毀了，所以這技術就是個大型系統工程。 至於星艦什麽時候能正式商業化運行，馬斯克沒給具體時間，只說得等上面兩個關鍵技術突破了才能推進。 從這次訪談來看，不管是Optimus機器人、支撐自動駕駛的AI5芯片，還是可能改變出行方式的星艦，馬斯克反覆強調的核心邏輯其實是一樣的，那就是既要突破關鍵技術，也得實現規模化量產。技術是“能不能研發出來”的基礎，量產是“能不能用起來”的關鍵，這兩者少一個都不行，不然技術只能停留在實驗室里，沒法真正落地到生活中為人服務。

現代電視 ・ 1 天前