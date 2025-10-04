Apple Watch S11 首降！HK$5,600 購 46mm 鈦合金 5G 版｜Amazon Prime Day優惠2025

月餅如何食得健康 營養師全面拆解
Apple Watch Series 11 才發售沒多久，Amazon 就趁著秋季 Prime Big Deal Days 的機會開始打折促銷了。目前它的 46mm 鈦合金行動版本降到了 US$720，相較美國官網大約是 95 折的優惠幅度。換算之後約合 HK$5,600，對比香港本地價格還是頗有優勢的，想要第一時間體驗新品的話千萬不可錯過！
Apple Watch Series 11（46mm、鈦合金錶殼、矽膠錶帶、行動版）
Amazon 特價 US$720（約 HK$5,600，需要代運）｜原價
US$749
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
新一代 Apple Watch 具有更耐刮的錶面，而且重新設計了天線佈局，令手錶可以支援包括 5G 在內的更多頻段。與此同時，廠方還為其引入了高血壓偵測功能。在配戴一個月的情況下，系統能辨識出與高血壓相關的生理模式，從而讓裝置測出高血壓徵兆。至於血氧、睡眠等常規追蹤項目，新品當然也不在話下。另外它還擁有最長 24 小時使用時間，這應該能減輕不少續航焦慮。
👉 Apple Watch Series 11 上線：更耐刮、支援 5G、高血壓偵測、長效電池
Apple Watch Series 11（46mm、鈦合金錶殼、矽膠錶帶、行動版）
Amazon 特價 US$720（約 HK$5,600，需要代運）｜原價
US$749
Apple 香港售價 HK$6,199
