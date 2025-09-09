熱氣球嘉年華｜專訪台灣業界拆解鬧市升空難處
Apple Watch SE3 露面：兩款尺寸、使用 S10 處理器、支援 5G
實屬最抵用的 Apple Watch！
事隔三年，Apple 更新 Apple Watch SE 系列至 SE3 型號，今次 Apple Watch SE3 可以說是大升級，因轉用 S10 處理器及支援 5G，加入 Always-on display 功能，亦有手腕溫度偵測與偵測睡眠窒息的能力，比以往的 Apple Watch SE 更強大。
Apple Watch SE3 今回屬重大升級，第一個特點是提供 40mm 及 44mm 兩款，多一個尺寸令選擇更有彈性，而且亦像 Apple Watch Series 11 般具備專有等級的 Ion-X（離子交換強化）玻璃，加強耐用性。今代加入 Always-on display 功能，用戶可隨時查看時間及其他資訊，Apple Watch SE3 更使用 S10 處理器，令使用效能更佳，現在亦可在裝置上使用 Siri，以及使用手勢操作。新錶能提供全天 18 小時的電池續航時間，並首次加入快充功能，充電速度比上一代快 2 倍。
健康功能上 Apple Watch SE3 也相當豐富，繼續具有心率、跌倒與車禍偵測等功能外，新增了手腕溫度偵測，以及於 Apple Watch Series 11 上出現的睡眠分數與偵測睡眠窒息功能，總括來說今次 Apple Watch SE3 的確是一款甚具性價比的 Apple Watch。
Apple Watch Ultra 3 即日開始接受預訂，美版價格 US$249 起，9 月 19 日正式開賣。
