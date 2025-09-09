Apple Watch Series 11帶來不少新功能。

Apple發布會同時發布了最新智能手錶系列Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3及Ultra 3，以及全新版本的耳機AirPods Pro 3。雖然外觀不變，但就加入了不少新功能，Apple Watch Series 11價錢由$3199起、SE 3 $1999起、Ultra 3 $6499起；AirPods售價$1849。即日起開始預訂，9月19日起發售。

Apple Watch Series 11重點規格一覽。

Apple Watch Series 11

亮點：最薄Apple Watch、首次支援5G、Ion-X Glass錶面更耐刮、加強心臟健康及睡眠監測、偵測高血壓

續航力：24小時

顏色：鋁金屬灰、鋁金屬銀、鋁金屬玫瑰金、鋁金屬黑；鈦金屬原色、鈦金、石板色

價錢：鋁金屬42mm GPS$3199、鋁金屬46mm GPS$3399、鋁金屬42mm GPS+流動網絡$3999、鋁金屬46mm GPS+流動網絡$4199；鈦金屬42mm GPS+流動網絡$5799、鋁金屬46mm GPS+流動網絡$6199

廣告 廣告

Apple Watch SE 3重點規格一覽。

Apple Watch SE 3

亮點：最入門Apple Watch卻有接近普通版配置、配備S10晶片、支援5G、常亮顯示、耐刮錶面、加強睡眠監測、體溫感應、增設揚聲器、100％再生鋁金屬製作

續航力：18小時

顏色：午夜暗、星光色

價錢：40mm GPS$1999、44mm GPS$2199、40mm GPS+流動網絡$2399、44mm GPS+流動網絡$2599



Apple Watch Ultra 3重點規格一覽。

Apple Watch Ultra 3

亮點：最大屏幕、廣角OLED LTPO3顯示器高達3000尼特峰值亮度、首次支援衛星通訊、雙頻 GPS、支援5G、1Hz常亮顯示、偵測高血壓、加強睡眠監測、100米防水

續航力：42小時

顏色：原色及黑色

價錢：登峰手環、越野手環、海洋錶帶$6499；鈦金屬米蘭網織手環$7299





AirPods Pro 3重點規格一覽。

AirPods Pro 3

亮點：降噪效能比上代高兩倍、加入心率感測、即時翻譯功能、全新多氣孔聲學架構、IP57防水

續航力：開啟降噪功能8小時

價錢：$1849

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/科技/apple-watch-series-11及airpods-pro-3登場-價錢亮點一覽/597604?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral