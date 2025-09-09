焦點

斷骨增高手術被推廣　NHS 警告或致永久傷害

Apple Watch Series 11及AirPods Pro 3登場 價錢亮點一覽

Apple Watch Series 11帶來不少新功能。
Apple Watch Series 11帶來不少新功能。

Apple發布會同時發布了最新智能手錶系列Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3及Ultra 3，以及全新版本的耳機AirPods Pro 3。雖然外觀不變，但就加入了不少新功能，Apple Watch Series 11價錢由$3199起、SE 3 $1999起、Ultra 3 $6499起；AirPods售價$1849。即日起開始預訂，9月19日起發售。

Apple Watch Series 11重點規格一覽。
Apple Watch Series 11重點規格一覽。

Apple Watch Series 11

亮點：最薄Apple Watch、首次支援5G、Ion-X Glass錶面更耐刮、加強心臟健康及睡眠監測、偵測高血壓
續航力：24小時
顏色：鋁金屬灰、鋁金屬銀、鋁金屬玫瑰金、鋁金屬黑；鈦金屬原色、鈦金、石板色
價錢：鋁金屬42mm GPS$3199、鋁金屬46mm GPS$3399、鋁金屬42mm GPS+流動網絡$3999、鋁金屬46mm GPS+流動網絡$4199；鈦金屬42mm GPS+流動網絡$5799、鋁金屬46mm GPS+流動網絡$6199

Apple Watch SE 3重點規格一覽。
Apple Watch SE 3重點規格一覽。

Apple Watch SE 3

亮點：最入門Apple Watch卻有接近普通版配置、配備S10晶片、支援5G、常亮顯示、耐刮錶面、加強睡眠監測、體溫感應、增設揚聲器、100％再生鋁金屬製作
續航力：18小時
顏色：午夜暗、星光色
價錢：40mm GPS$1999、44mm GPS$2199、40mm GPS+流動網絡$2399、44mm GPS+流動網絡$2599

Apple Watch Ultra 3重點規格一覽。
Apple Watch Ultra 3重點規格一覽。

Apple Watch Ultra 3

亮點：最大屏幕、廣角OLED LTPO3顯示器高達3000尼特峰值亮度、首次支援衛星通訊、雙頻 GPS、支援5G、1Hz常亮顯示、偵測高血壓、加強睡眠監測、100米防水
續航力：42小時
顏色：原色及黑色
價錢：登峰手環、越野手環、海洋錶帶$6499；鈦金屬米蘭網織手環$7299


AirPods Pro 3重點規格一覽。
AirPods Pro 3重點規格一覽。

AirPods Pro 3

亮點：降噪效能比上代高兩倍、加入心率感測、即時翻譯功能、全新多氣孔聲學架構、IP57防水
續航力：開啟降噪功能8小時
價錢：$1849

