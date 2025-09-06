Apple Watch Series 11 將配備更亮的顯示屏

Apple 將於 9 月 9 日舉行其「驚艷」的發佈活動，預計將推出新款 iPhone 和手錶。儘管品牌尚未公佈此次活動的產品名稱，但業界普遍預期科技巨頭將推出 iPhone 17 系列，以及 Watch Series 11、Watch Ultra 3 和全新的 Watch SE。去年的 Watch Series 10 並未進行設計上的重大改變，預計 Watch Series 11 也不會有太大不同。不過，顯示屏方面將會有一項升級。

根據 Bloomberg 的報導，Apple Watch Series 11 的螢幕亮度將超過 Watch Series 10 的 1.96 吋顯示屏，峰值亮度將達到 2,000 尼特，Apple 也計劃對 Watch Series 11 的錶帶和顏色選擇進行調整，以解決 Watch Series 10 的 Jet Black 顏色模型所出現的剝落問題。

型號 價格 Apple Watch Series 10 Jet Black $399 / 約 HK$ 3,116

Apple Watch Ultra 3 將接替於 2023 年推出的 Watch Ultra 2，據傳其顯示屏將與 Watch Series 10 相當，甚至可能更大。Watch Ultra 2 配備 1.92 吋螢幕。

型號 價格 Apple Watch Ultra 2 $799 / 約 HK$ 6,222

第三代 Ultra 也有傳聞將搭載全新的 S11 晶片，支援 5G RedCap 連接，並具備衛星連接以便發送簡訊。Watch SE 也有可能進行更新，配備更新的顯示屏和更快的晶片。

