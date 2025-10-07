Apple Watch Ultra 2 歷史低價，HK$5,050 實惠入手上代旗艦｜Amazon Prime Day優惠2025

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
上山下海都能應對！
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
隨著 Apple Watch Ultra 3 的推出，Apple 手錶中的上代旗艦 Apple Watch Ultra 2 在秋季 Prime Day 降到了歷史低價。現在你能以 US$649 的會員特價買到這款產品，換算過來大約是 HK$5,050，比本地購買要便宜千幾蚊，是頗爲實際的選擇呢！
Apple Watch Ultra 2
Amazon 會員特價 US$649（約 HK$5,050，需要代運）｜原價 US
$779
Apple Watch Ultra 2 採用鈦金屬錶殼，支援 GPS 和行動網路連線，同時有高達 3,000 尼特亮度的 LTPO2 OLED 螢幕。這款手錶可測心率、血氧、心電圖、睡眠、女性健康，且具備 SOS 求救和跌倒 / 車禍偵測功能。它有 100 米深防水，最多可用於 40 米深休閒水肺潛水。裝置一般情況下可用 36 小時，低耗電模式更有 72 小時續航力。
Apple Watch Ultra 2
Amazon 會員特價 US$649（約 HK$5,050，需要代運）｜原價 US
$779
Apple 香港售價 HK$6,399
