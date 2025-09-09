Apple Watch Ultra 3 發佈：具備 42 小時電池續航及衛星連接功能

Apple 最近發佈了 Apple Watch Ultra 3，這款新手錶支援 5G，具備最高 42 小時的電池續航力和衛星連接功能。顯示屏稍微增大，現已開始接受預訂，並將於 9 月 19 日正式發佈，起售價為 $799 / 約 HK$ 6,222，顏色選擇包括自然色和自然鈦色。

這款新 Ultra 手錶緊接著 Apple Watch Ultra 2 的推出，該款手錶於 2023 年發佈，另外還有去年的黑色版本和 2022 年推出的原版 Apple Watch Ultra。Apple 的 Ultra 手錶主要針對運動員和喜愛戶外活動的人士，擁有長效的電池續航力（Apple 承諾在「正常使用」下，Apple Watch Ultra 2 可達到 36 小時），明亮的顯示屏，以及改進的 GPS 功能以追蹤運動數據。該系列手錶的起售價格一直保持在 $799 / 約 HK$ 6,222。

除了新手錶，Apple 還將於今秋推出 watchOS 26，這個新版本包含了 Apple Intelligence 驅動的「Workout Buddy」、改進的 Smart Stack、可用於關閉通知的手腕動作，以及 Apple 新的液態玻璃設計語言（此設計也將應用於其他 Apple 產品）。

後續發展中，最新詳情可參見我們的即時報導。

