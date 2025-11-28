〈APT.〉得年度歌曲！Rosé遠端謝Bruno Mars

▲BLACKPINK Rosé聯手火星人（Bruno Mars）推出的〈APT.〉獲得MAMA年度歌曲大獎。（圖／Mnet Plus）

[NOWnews今日新聞] 韓國娛樂圈盛事「2025 MAMA頒獎典禮」今（28）、明兩日在香港啟德體育園區舉行，典禮大獎之一「年度歌曲」由BLACKPINK Rosé聯手火星人布魯諾（Bruno Mars）所推出的〈APT.〉獲得，雖然她本人沒有來到現場，不過她已事先錄製感言記錄下這份喜悅。

Rosé聯手火星人布魯諾（Bruno Mars）所推出的〈APT.〉於去年推出，熱度延燒超過一年仍是排行榜熱門歌曲，因此不負眾望獲得了本屆「年度歌曲」大獎，雖然她本人沒有來到現場，不過已經事先錄下自己拿著獎盃的瞬間，並且用韓文、英文致詞，同時感謝一直支持自己的粉絲，畫面令人動容。

廣告 廣告

▲Rosé獲得本屆MAMA年度歌曲獎。（圖／Mnet Plus）

「2025 MAMA頒獎典禮」相隔七年再次選在香港舉行，但典禮前夕當地卻發生重大災難。由於大埔宏福苑發生嚴重火警、造成大量傷亡，主辦單位雖未取消活動，仍臨時調整整體規劃，將主題轉為「支持香港」。今年典禮取消紅毯並新增默哀環節，整體氣氛將以低調沉穩為主。主辦方也強調：「我們相信音樂能療癒與團結人心，因此本屆典禮將著重傳遞支持與希望，而非華麗表演，所有舞台與流程都以最審慎的方式準備。」

大埔宏福苑26日發生嚴重火災，7棟大樓同時陷入火海，截至今日下午已造成128人罹難、76人受傷，其中包含一名殉職消防員，仍有多人失聯。起火原因仍在調查中，為香港近63年來最嚴重的火災之一。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

MAMA／SJ全黑裝登台熱舞！利特再穿透視衣、東海領開超低露胸肌

MAMA／BOYNEXTDOOR隊長中、粵致詞！明宰鉉送祝福：大家平平安安

MAMA／BTS弟CORTIS出道百日奪新人獎！台灣人趙雨凡開口全場嗨爆