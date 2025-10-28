Aptos Labs 與 BCG聯手就金管局「數碼港元+」項目進行研究 調查揭示中港投資者積極擁抱代幣化基金新機遇

61% 的香港及中國內地零售投資者有意將基金投資比例增加一倍以上， 代幣化及數碼貨幣創新功能成關鍵驅動因素。

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月28日 — Layer-1區塊鏈Aptos的核心開發者Aptos Labs與波士頓諮詢公司（BCG）最新聯合研究顯示，受數碼貨幣及代幣化技術帶來的創新功能所推動，香港及中國內地的零售投資者有意在資產配置中將基金投資比例顯著提升一倍以上。是次研究緊接兩者與恒生銀行於香港金融管理局「數碼港元+」項目下共同完成的試點計劃，進一步驗證代幣化基金在零售市場的商業可行性與投資潛力。



隨著全球數碼貨幣及代幣化技術迅速發展，香港金融管理局於2024年將項目「數碼港元」易名為「數碼港元+」擴展至對數碼貨幣生態系統更全面的探索，並啟動「數碼港元」先導計劃第二階段。在先導計劃下，恒生銀行、Aptos Labs 及BCG攜手進行技術應用試點測試，探索嶄新的商業功能及投資者應用場景。其後，Aptos Labs 與 BCG 進一步展開一項名為「香港數碼貨幣與代幣化資產調查」的調查，以驗證相關創新功能在香港的商業可行性與市場需求。



該調查於2025年5月至6月期間進行，訪問了逾500位零售基金投資者，深入了解其投資行為、觀感及對代幣化基金產品的需求。調查結果顯示，投資者對相關產品展現高度興趣，並認同相關創新功能具備實際應用潛力，且在零售投資者間廣受重視。



創新功能驅動吸引力 投資者積極加碼



調查結果顯示，代幣化基金正展現強勁增長動能，當中 61% 的香港及中國內地零售投資者表示有意將基金配置比例提升一倍以上，主要因素來自代幣化技術所帶來的創新功能。值得留意的是，中國內地受訪者尤其對跨境投資渠道展現出強烈需求。整體結果亦反映出投資者偏好正逐步轉變，除傳統績效指標外，流動性、透明度及資金快速存取等特性亦日益受到重視。



Aptos Labs 首席商務官 Solomon Tesfaye 表示：「調查結果突顯了代幣化基金及可編程數碼貨幣的龐大市場機遇。這些技術正逐步重塑投資格局與投資者的期望，為市場帶來更高效率、更透明和創新的可能性。Aptos Labs 很榮幸能參與金管局『數碼港元+』項目的試點計劃及 『數碼港元』業界論壇，並與恒生銀行及 BCG 攜手合作，共同推動基礎設施建設，促進創新功能的落地與應用。」



BCG董事總經理兼全球合夥人陳威震補充：「我們在全球推動數碼貨幣項目及業務建設的經驗顯示，成功推動數碼貨幣的採用，關鍵在於為不同客戶群體提供清晰的價值主張。企業需要建立整合性營運模式，以有效協調快速演進的技術，實現價值交付。我們期望本次調查結果能為業界的健康發展與負責任創新提供有力參考。」



代幣化基金精準回應多樣化投資者需求 市場細分潛力浮現



調查識別出四類具代表性的投資者群體，皆表示在相關功能能夠切合其投資需求的情況下，願意進一步增加對代幣化基金的資產配置。





香港活躍交易者 — 此群體以年輕至中年投資者為主，積極參與市場交易，追求更高回報。他們預期將基金配置比例 由 10% 提升至 26% ，並特別看重 全天候交易功能 及 更高的 資產 配置彈性 ，有助加快投資週期，捕捉更多市場機會。

香港財富傳承規劃者 — 此類投資者擁有可觀資產，主要關注財富傳承策略及信託架構設立，對具備 可編程功能的基金結構 尤感興趣，因其可支援量身訂製的信託安排及提升基金管理的透明度。該群體的平均基金配置比例預計將 由 5% 增至 16% 。

香港長 線 投資者 — 此群體以具洞察力的中年投資者為主，重視投資選擇的安全性、透明度及流動性。他們認為代幣化基金在 即時資金贖回 及 作為短期融資抵押品 方面具高度實用性，預計基金配置比例將 由 8% 增至 25% 。

中國內地投資者 — 此群體多為具備一定財富的個人投資者，積極尋求拓展至香港市場的多元化投資機會。其平均基金配置比例預計將由 11% 增至 24%。代幣化基金提供一條策略性途徑，有助他們在海外高效地進行合規投資。在適切的合規條件下，可編程功能功能可以支援內地投資者有度靈活投資於香港基金產品、在本地運用收益，並實現資金的高效跨境轉賬。

調查結果顯示代幣化技術可帶來廣泛功能，而各類投資者亦因其獨特的投資目標，對各項功能展現出不同程度的重視。當中，可編程性被廣泛認可為具高度價值的共通優勢，而偏好則涵蓋財富傳承方案以至全球資產配置策略，突顯代幣化技術在靈活滿足多樣化投資需求方面的潛力，為精準產品導入與創新提供契機。



穩健監管與技術雙輪驅動 推動數碼資產落地應用



是次調查的洞察與香港在數碼資產發展上的積極步伐互相呼應。繼立法會早前通過《穩定幣條例草案》後，香港已建立針對法幣掛鉤穩定幣（Fiat-Referenced Stablecoin，FRS）發行人的正式發牌制度。



作為香港金融管理局「數碼港元」業界論壇及「可編程性工作小組」成員之一，Aptos Labs 與多家領先金融機構緊密合作，致力應對新型數碼貨幣在推廣及規模化應用上的挑戰，並共同制定未來的機構行業標準。Aptos Labs 同時擁有豐富的全球經驗，支持多個主要穩定幣生態系統，在Aptos區塊鏈上平均每月促成逾 600 億美元的交易。



當前香港在數碼資產領域的發展步伐迅速，監管政策與機構部署正共同形成有利環境，為調查所反映的投資者需求奠定堅實基礎。市場正展現出大規模應用新興技術的潛力，資本流動模式亦將被重塑，穩步邁向以區塊鏈驅動的新一代金融基建。



關於 Aptos Labs

Aptos Labs 致力於創造更好的網路工具和無縫的使用者體驗，將去中心化的優勢帶給大眾。作為新一代高效能 的Layer 1公鏈，Aptos獲得 a16z、阿波羅全球管理公司、Binance Labs、Dragonfly、富蘭克林鄧普頓投資公司、Katie Haun及PayPal Ventures[WL1] 等頂尖投資者支持。

關於波士頓咨詢公司

波士頓咨詢公司（BCG）與商界以及社會領袖攜手併肩，幫助他們在應對最嚴峻挑戰的同時，把握千載難逢的絕佳機會。自1963年成立伊始，BCG便成為商業策略的開拓者和引領者。如今，BCG致力於幫助客戶推動和落實整體轉型，使所有利益相關方受益——賦能組織成長、打造可持續的競爭優勢、發揮積極的社會影響力。



BCG複合多樣的國際化團隊為客戶提供深厚的行業知識、職能專長和深刻洞察，激發組織變革。BCG以最前沿的技術和思想，結合企業數位化創新實踐，為客戶量身打造符合其商業目標的解決方案。BCG創立的獨特合作模式，與客戶組織的各個層面緊密協作，幫助客戶實現卓越發展。







