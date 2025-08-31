AR產業新篇章：藍思科技與Rokid共創技術與生態閉環

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月31日 - 隨著Rokid Glasses單日銷量突破萬台、銷售額超過3000萬元的行業紀錄誕生，AR（擴增實境）眼鏡的消費熱潮正席捲全球。在這波浪潮中，藍思科技以「整機供應商+戰略投資者」的雙重身份，成為最大受益者之一，憑藉其在精密製造與資本布局的領先優勢，引領AR產業邁向新高峰。



深度合作技術先鋒，開拓AR新藍海



作為Rokid Glasses的核心合作夥伴，藍思科技不僅承擔整機製造的重任，更透過資本紐帶深度參與行業創新。憑藉在精密製造領域的深厚積累，藍思科技為Rokid Glasses提供高品質的光學模組與整機組裝服務，確保產品在高銷量下仍能穩定交付。XR研究院創始人朱殿榮表示：「2025年光波導AR行業的核心矛盾已從需求不足轉向產能不足。」在這一背景下，藍思科技作為全球少數具備大規模量產能力的企業，通過與Rokid的緊密合作，率先搶占市場份額，奠定行業領先地位。



產能為王，駛入增長快車道



藍思科技與Rokid的深度協作，構建了「技術協同+產能保障」的競爭優勢。一方面，Rokid在光波導領域的技術積累為藍思科技注入創新動能；另一方面，藍思科技的規模化生產能力則為Rokid突破產能瓶頸提供關鍵支撐。隨著2026年光波導訂單預計井噴，藍思科技將提升產能利用率與產品單價，實現業績顯著躍升。



投資+智造，打造AR生態閉環



作為Rokid的戰略投資者，藍思科技將直接受益於Rokid的市場擴張。隨著AR眼鏡從小眾科技產品轉向大眾消費電子，藍思科技在精密製造領域的領先地位，為其開啟更廣闊的成長空間，成為行業爆發紅利的直接分享者。未來，隨著光波導產能矛盾的加劇，藍思科技的價值將進一步釋放。



引領中國AR產業從「跟隨」到「領先」



當前，AR產業正從技術驗證邁向規模化爆發。藍思科技憑藉「技術自主+產能保障+生態閉環」的模式，不僅解決了行業量產難、體驗差的痛點，更推動中國AR產業鏈從「跟隨」向「引領」轉型。這場與Rokid的合作，不僅是藍思科技在AR時代的再次亮劍，更是其定義行業規則、共享萬億市場紅利的新起點。



