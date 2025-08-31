新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
AR產業新篇章：藍思科技與Rokid共創技術與生態閉環
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月31日 - 隨著Rokid Glasses單日銷量突破萬台、銷售額超過3000萬元的行業紀錄誕生，AR（擴增實境）眼鏡的消費熱潮正席捲全球。在這波浪潮中，藍思科技以「整機供應商+戰略投資者」的雙重身份，成為最大受益者之一，憑藉其在精密製造與資本布局的領先優勢，引領AR產業邁向新高峰。
深度合作技術先鋒，開拓AR新藍海
作為Rokid Glasses的核心合作夥伴，藍思科技不僅承擔整機製造的重任，更透過資本紐帶深度參與行業創新。憑藉在精密製造領域的深厚積累，藍思科技為Rokid Glasses提供高品質的光學模組與整機組裝服務，確保產品在高銷量下仍能穩定交付。XR研究院創始人朱殿榮表示：「2025年光波導AR行業的核心矛盾已從需求不足轉向產能不足。」在這一背景下，藍思科技作為全球少數具備大規模量產能力的企業，通過與Rokid的緊密合作，率先搶占市場份額，奠定行業領先地位。
產能為王，駛入增長快車道
藍思科技與Rokid的深度協作，構建了「技術協同+產能保障」的競爭優勢。一方面，Rokid在光波導領域的技術積累為藍思科技注入創新動能；另一方面，藍思科技的規模化生產能力則為Rokid突破產能瓶頸提供關鍵支撐。隨著2026年光波導訂單預計井噴，藍思科技將提升產能利用率與產品單價，實現業績顯著躍升。
投資+智造，打造AR生態閉環
作為Rokid的戰略投資者，藍思科技將直接受益於Rokid的市場擴張。隨著AR眼鏡從小眾科技產品轉向大眾消費電子，藍思科技在精密製造領域的領先地位，為其開啟更廣闊的成長空間，成為行業爆發紅利的直接分享者。未來，隨著光波導產能矛盾的加劇，藍思科技的價值將進一步釋放。
引領中國AR產業從「跟隨」到「領先」
當前，AR產業正從技術驗證邁向規模化爆發。藍思科技憑藉「技術自主+產能保障+生態閉環」的模式，不僅解決了行業量產難、體驗差的痛點，更推動中國AR產業鏈從「跟隨」向「引領」轉型。這場與Rokid的合作，不僅是藍思科技在AR時代的再次亮劍，更是其定義行業規則、共享萬億市場紅利的新起點。
Hashtag: #藍思科技
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
中國五大銀行不良貸款暴增、淨利差創歷史新低 金融系統藏隱患
受經濟成長放緩和薪資停滯的影響，中國消費者的信心和借貸意願受到打擊。據《金融時報》周五（29 日）報導，中國五大銀行近期公布的財報顯示，多項業務表現惡化，消費信貸違約率上升和淨利差縮窄，更凸顯了金融系統的潛在壓力。鉅亨網 ・ 1 天前
500億銀債9．15售 保底息3.85厘
政府將發行新一批銀色債券，目標發行額為500億元，但可酌情加碼至550億元，將於9月15日起公開認購，有關債券保底息率為3.85厘，低於去年銀債保底息率的4厘。政府發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。信報財經新聞 ・ 1 天前
螞蟻集團利潤重挫60% 受AI投資和海外擴張影響
【彭博】— 螞蟻集團季度利潤下降了60%，此前這家中國數字支付巨頭加大海外擴張力度，並投資於人工智能以增加收入。Bloomberg ・ 1 天前
中國股市能否牛下去 就看逾160萬億元居民存款的了
【彭博】— 中國的小散戶勢將助股市上漲一臂之力，帶來了他們的巨額儲蓄將推動A股更上一層樓的希望。Bloomberg ・ 1 天前
蔡宏興：市建局這幾年財政壓力十分大 但仍有能力推動開發項目
市建局行政總監蔡宏興在《香港電台》節目表示,市建局這幾年的財政壓力十分大,如何繼續有序推動市區更新,是他上任後的其中一個目標。市建局目前的財政現金流是有壓力,但仍有能力推動開發項目,會繼續努力提速提效,善用資源。infocast ・ 1 天前
大摩預警A股閃現過熱苗頭
今年中國股市穩步上揚，惟基本面因素欠奉惹市場警惕，摩根士丹利認為，目前中國股市過熱跡象「零星閃現，但尚未遍地開花」，並指6月以來內地股市的增速相當出乎意料，而市場對這一輪走勢能否持續的爭論正在加劇，一方面成交量創新高，惟單日回調幅度也較大。信報財經新聞 ・ 1 天前
美股日誌｜月尾獲利納指挫1% 無礙三指數連升4月
美股中斷3日連升，標普500指數從歷史高位回落，在英偉達和Tesla等重磅科技股拖累下，納斯達克指數超過1%。美國總統特朗普撤銷數家企業的對華業務豁免，影響行整氣氛。另外，美國通脹有升温迹象，加上上季經濟總量好過預期，令9月聯儲局減息的前景蒙上陰影。金價顯著上升超過1%，聯儲局理事Lisa Cook禁制特朗普將她免職的聆訊星期五進行。總結8月，三大指數都有進帳，升幅介乎1.4%至2%不等，分別最少連升4至5個月。Yahoo財經 ・ 1 天前
富衛半年新業務銷售升38% 港澳營運利潤增兩成八 貢獻最大
富衛集團（1828.HK）周五（29日）公布上市後首份業績，今年上半年新增業務銷售額（按年化新保費計算）按年升38%，至12.46億元（美元．下同）；淨利潤為4700萬元，相較去年同期的300萬元顯著增加，為採用國際財務報告準則第17號以來中期業績新高；稅後營運利潤增長9%，至2.51億元，不派息。集團周五股價升3.2%，至44.04元。信報財經新聞 ・ 1 天前
四大內銀半年純利 農行獨升 工建中全倒退 受累淨利息收入減
周五（29日）各大內銀股公布半年業績，農行（01288）盈利表現繼續領放國有大行，該行上半年多賺2.6%，純利1395.1億元（人民幣．下同），中期股息派0.1195元，較去年同期多2.6%，其他國有大行盈利和派息全報跌【見表】。 內銀盈利表現欠佳，主要因為多年來的主要動力淨利息收入受壓，農行和建行（00939）預期，透過主動調整資產負債結構，下半年淨息收入雖仍然受壓，但跌幅將會收窄。 財政部注資 股息現攤薄效應 回顧上半年業績，中行（03988）盈利跌0.8%，建行降1.3%，兩行分別派中期股息每股0.1094元和0.1858元，按年少9.4%和5.6%，降幅較盈利跌幅大，反映兩行期內獲財政部注資的攤薄效應。期內，工行（01398）純利跌1.3%，由於未獲國家增資，中期股息降幅相同，每股派0.1414元。 過去多年，內銀憑高速信貸投放帶動淨利息收入和盈利持續增長，而利息收入佔營業收入約七成，其表現對盈利舉足輕重。今年上半年，四大國有行淨利息收入全數下挫，建行跌9.2%最差，工行降0.1%，表現最穩。 內地過去兩年持續壓低市場利率，期望藉此幫助社會融資成本回落以刺激信貸和經濟。農行行長信報財經新聞 ・ 1 天前
交易收入勁 中銀賺222億增逾一成
中銀香港（2388.HK）公布中期業績，由於淨息差收窄幅度比預期少和交易收入強勁，帶動該行收入勝預期，純利則按年升10.5%，至221.52億元；每股盈利2.0952元。派第二次中期股息每股0.29元，連同第一次中期息，合共派每股0.58元，較上年同期派息0.57元增加。信報財經新聞 ・ 1 天前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
點心放題突發$118！京都大酒樓4小時點心放題6折 任食即叫即蒸點心/煎炸小品/香滑腸粉+再送養生燉湯
如果你都是點心愛好者就要注意了！因為位於黃大仙、大埔的京都大酒樓快閃推出點心放題低至6折，而且人均只需要$118起，即可食盡50款美食，當中包括即叫即蒸點心、煎炸小品、香滑腸粉、粥粉麵飯等，而且更送養生燉湯、煎海蝦、紅燒乳鴿，歎黑椒金錢肚、北菇棉花雞、蠔皇叉燒包、南乳豬手，絕對超值！立即上KKday入手，約齊朋友、家人食夠本！Yahoo Food ・ 1 天前
大S老公具俊曄七夕探亡妻 帶兩人恩愛照片及白玫瑰
女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝，消息震撼娛樂界。大S終葬身金寶山玫瑰園，老公具俊曄不時上山靜坐陪伴，非常深情...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林家謙紅館演唱會第九場盲盒嘉賓驚喜揭盅 張栢芝久未在港演唱呼籲活在當下珍惜所愛
林家謙《White Summer》紅館演唱會第九場邀得久未露面的張栢芝擔任嘉賓，為全場觀眾揭開這個難以猜中的盲盒。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）
為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！YAHOO著數 ・ 12 小時前
謝霆鋒45歲生日帶父母探店吃大餐 89歲謝賢近況曝光 精靈揮手開心舉杯
早前忙於開演唱會的謝霆鋒，於8月29日迎來45歲生日，當天他在個人微博「鋒味」上載「探店」影片，可見去了一家餐廳吃大餐，同場還有89歲爸爸謝賢（四哥）及73歲媽媽狄波拉(拉姑)，一家三口開心享用美食。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
43歲孫藝珍「靚到發光」亮相威尼斯影展！「孫仙」大曬白滑美背，每個造型都靚到要收藏起來
威尼斯影展進行得如火如荼，很多影視紅星都出席，當中有孫藝珍亮相，從機場造型到紅地毯，每個造型都靚到發光，特別是那露背裝Deep V晚裝造型，真的是「靚到發光」，身型及膚質都保養得超好，果然是「孫仙」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港姐︱大熱李尹嫣奪友誼小姐 庄靜璟谷巨大湯碗胸冠絕近幾屆
明天就是港姐決賽，14位佳麗今日（30）穿上泳裝總綵排，並由佳麗之間互選友誼小姐，最終由大熱門（1）李尹嫣先拔頭籌奪得。而另一大熱（7）施宇琪則獲抽中試戴后冠，見她狀態大勇，看來她誓要繼莊子璇於2023奪冠後，再破后冠魔咒！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【惠康】開學大折日 限定2天全場88折（30/08-31/08）
惠康今個週末進行「大折日」，門市及網店一連2天全場88折優惠！8月30日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿$168，即享全場88折；而 8月31日（星期日）是惠康網店限定優惠，於網店買滿$888 /「網購店取」消費滿$168亦可享88折！YAHOO著數 ・ 1 天前