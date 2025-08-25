Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha

外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！此外，在END. Clothing入手還有85折優惠，在網站購物還有免運費、14天退換貨服務，始祖鳥外套不便宜而且還經常缺貨，趁有折入手就是最精明選擇！

按此查看Arc'teryx更多外套款式

Arc'teryx外套近年大受歡迎，人氣款式更是一件難求！(GETTY)

Arc'teryx的品牌小歷史

Arc'teryx創立於1989年，設計總部設於加拿大溫哥華。品牌及商標靈感源自德國發現的「始祖鳥」化石標本，創牌後專門研發攀岩及戶外裝備，直至1992年研創出經典Bora系列登山背包，以及1995年推出人氣極高的防水外套Alpha SV，至今依然持續研創全新布料及戶外防水配件設計。

Arc'teryx創立於1989年，品牌及商標靈感源自德國發現的「始祖鳥」化石標本，專門研發攀岩及戶外裝備。(GETTY)

外殼外套 vs 羽絨外套

Arc'teryx的外殼外套分為兩種，硬殼外套具有防風、防水效能，而軟殼則具有較低的防水效能，但舒適度及透氣性更佳。而羽絨外套則能高度保暖，可抵禦寒冷低溫天氣，所標示的蓬鬆度數愈高，亦即絕緣性愈佳，絕緣性愈高亦即保暖度愈高。

硬殼外套：適合高強度的戶外活動－高度防風、防水，材質較硬挺。

軟殼外套：適合一般都市穿搭－輕度防風、防水，材質較舒適及透氣。

羽絨外套：適合嚴寒、下雪天氣穿著－高效保暖、防水，保暖物料蓬鬆度愈高即保暖度愈高。

外殼外套與羽絨外套有甚麼分別？(IG: Arc'teryx)

Arc'teryx 外套詞典

Arc'teryx 每個系列亦採用不同的物料及版型設計，當中包括SL、LT等，網購時必先查看清楚，以免買到不適合自己的過厚或過薄款式。

Hard Shell：硬殼

Soft Shell：軟殼

Beta：短身及腰

Alpha：中身及臀

Theta：長身

SL：Super Light 超輕量

LT：Light Weight 輕量

SV：Severe Weather 嚴寒天氣

FL：Fast and Light 運動型

AR：All Round 全能多用途

MX：Mixed Weather 混合天氣

SK：Ski Touring Specific 滑雪專用

Arc'teryx外套系列1）Beta

Beta是基本入門系列，入門者可選擇的輕盈款式。(Image: Arc'teryx)

Beta是基本入門系列，適合日常都市及戶外活動穿著，經典硬殼外套集防風、防水保護性於一身，而面料輕盈、透氣，剪裁修身不顯累贅。不論晴天雨天亦可輕鬆穿搭，就是最多用途的人氣款式，而且非常便攜適合入門者。

Beta經典通用款：極簡設計硬殼外套，日常、戶外、返工亦可隨意穿搭。

Beta LT Hadron：高性能硬殼外套，採用GORE-TEX面料加強防水性，更適合高山環境穿著。

Beta Long：長款硬殼外套，時尚設計更易配襯日系、山系潮流造型。

Beta AR：專業級硬殼外套，採用GORE-TEX PRO面料更防水耐磨，內嵌RECCO反射器有助緊急搜救，適合專業行山人士。

建議穿著天氣：春秋、微涼天氣。

Arc'teryx Beta AR Gore-Tex Jacket

價錢：$5,755

按此購買

Arc'teryx Beta AR Gore-Tex Jacket

Arc'teryx Beta SL Gore-Tex Jacket

價錢：$4,315

按此購買

Arc'teryx Beta SL Gore-Tex Jacket

Arc'teryx Beta Gore-Tex Jacket

85折特價：3183.25｜ 價錢：$3,745

按此購買

Arc'teryx Beta Gore-Tex Jacket

Arc'teryx外套系列2）Serratus

2025年最新推出的Serratus系列，近期成為潮流界熱話。（Arc'teryx)

2025年最新推出的Serratus系列，近期成為潮流界熱話。Serratus系列主打輕裝風格，適合日常都市、行山穿著，採用Serratus軟殼物料打造，輕薄、透氣、具彈性而耐磨。腋下位置採用柔軟而透氣的特別物料拼摺，加強透氣性及舒適度。四款色選亦引發潮界討論，當中亮紅色人氣度高，特別推薦於春秋兩季或冷氣環境穿著，舒適輕爽。

Serratus Hoody新款可於美國官網購買，並透過集運送港，價錢比香港門市購買更抵。

Serratus Hoody：軟殼外套，透氣及舒適度高，日常、戶外、返工亦可隨意穿搭。

建議穿著天氣：春秋、微涼天氣。

Serratus Hoody

價錢：$2721.7

按此購買

Serratus Hoody

Arc'teryx外套系列3）Gamma

Gamma是Arc'teryx最受歡迎的軟殼外套系列之一。(Arc'teryx)

Gamma是Arc'teryx最受歡迎的軟殼外套系列之一，適合全天候穿著，具彈力的物料具有防水、防風功能，透氣而舒適。Gamma備有四個最熱賣的款式，對於香港潮濕天氣，建議可選SL或LT輕量級外套，可擋微雨及防風，返工、日常亦可穿搭，時尚的經典山系設計亦是一大賣點。

Gamma SL：採用薄身而透氣的Fortuis DW1.0物料，具有UPF 50+防曬、防水、防風功能，適合都市及戶外活動、行山時穿著。

Gamma LT：採用Wee Burly Double Weave物料，加強防水及防風功能，比SL厚重少許。

Gamma MX：最保暖的款式，適合冬日登山、日常穿著，嚴寒天氣建議直接選擇Atom。

建議穿著天氣：四季也可穿著，春夏防風擋雨，秋冬可當夾層外加大衣。

Arc'teryx Gamma MX Hoodie Jacket

價錢：$3,355

按此購買

Arc'teryx Gamma MX Hoodie Jacket

Arc'teryx Gamma Hooded Jacket

價錢：$2,679

按此購買

Arc'teryx Gamma Hooded Jacket

Arc'teryx外套系列4）Alpha

Arc'teryx Alpha系列被受運動員、滑雪愛好者喜愛，主打應對極端天氣。(Arc'teryx)

Arc'teryx Alpha系列被受運動員、滑雪愛好者喜愛，主打應對極端天氣，採用GORE-TEX Pro 2.0物料，具高防水、防風及保暖性，而且非常透氣。當中以Alpha SV最受歡迎，雖然已誕生超過30年，依然經常有新版本推出，與時並進。具備高度保護性能，最為適合戶外活動及攀山時穿著。

Alpha SV：適合應對極端天氣，可作為攀山、滑雪等戶外活動的首選。

Alpha AR：適合高山環境，全能型設計日常亦可輕鬆穿搭。

建議穿著天氣：建議秋冬寒冷天氣穿著。

Arc'teryx Alpha SV Gore-Tex Jacket

價錢：$7,675

按此購買

Arc'teryx Alpha SV Gore-Tex Jacket

Arc'teryx Alpha Jacket

85折特價：$5,916｜ 價錢：$6,960

按此購買

Arc'teryx Alpha Jacket

Arc'teryx外套系列5）Atom

Arc'teryx Atom保暖外套採用化學纖維物料，適合於寒冷天氣中仍需要高運動量的情況下穿著。（Arc'teryx）

Arc'teryx Atom保暖外套採用化學纖維物料，即使環境潮濕亦不減保暖功能，保暖效果接近羽絨，適合於寒冷天氣中仍需要高運動量的情況下穿著。而日常於寒冷天氣亦可穿著，保暖度比天然羽絨Cerium系列稍低，但Atom系列保養、清洗及環保而言亦更勝一籌，因而更受Arc'teryx愛好者喜愛。

Atom VS Cerium：Cerium系列由天然羽絨打造，比Atom更保暖，但潮濕環境會減弱保暖能力。加上天然羽絨較難保養，尤其於香港潮濕環境更難收納，因而小編比較推薦Atom系列。如果身於海外下雪環境，則可考慮Cerium系列。

Atom AR：高度保暖效果，防水、防風而透氣，不挑環境隨時可穿著。

Atom LT：中度保暖效果，防水而透氣，可於旅行或日常穿著。

Atom SL：中至低度保暖效果，防水而透氣，適合隨身攜帶、跑步或春夏季穿著。

建議穿著天氣：Atom AR冬日寒冷天氣穿著，由於潮濕環境下亦不如天然羽絨般減弱保暖功能，冬雨、下雪時亦可穿著。Atom LT及Atom SL則較輕量，兩者皆可於春秋兩季穿著。

Arc'teryx Atom Jacket

價錢：$2,295

按此購買

Arc'teryx Atom Jacket

Arc'teryx Atom Hooded Jacket

價錢：$2,489

按此購買

Arc'teryx Atom Hooded Jacket

Arcteryx Atom Hooded Jacket

85折特價：$2,363｜ 價錢：$2,780

按此購買

Arcteryx Atom Hooded Jacket

