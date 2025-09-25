利物浦打擊黃牛黨 兩年關閉 14.5 萬帳戶
Arc'teryx跌落神壇失環保形象，《升龍》煙火爭議不斷！還有什麼高端戶外品牌值得留意？
Arc'teryx喜馬拉雅煙火風波引發環保爭議，即看誰才是戶外品牌真正的環保代表：
隨著煙火劃破雪山寧靜夜空的那一刻，Arc'teryx的品牌形象也隨之破裂。曾經以極致專業與環境友善理念聞名的戶外品牌，卻因在喜馬拉雅山舉辦《升龍》火藥藝術表演而成為輿論撻伐的焦點。這場被稱為「炸山」的藝術秀，不僅與品牌一貫的綠色形象背道而馳，更讓外界質疑一個曾經以「尊重自然、可持續發展」為口號的品牌，是否已經初心不再？到底品牌初衷與商業利益之間的界線在哪裡？而對於追求環境友善的用家，除了Arc'teryx外，還有哪些品牌值得入手呢？
Arc'teryx因一場盛大煙火秀跌落神壇？
9月19日，加拿大戶外品牌Arc'teryx與中國藝術家蔡國強，在喜馬拉雅山海拔5,500公尺的高原，燃放名為《升龍》的三幕煙火藝術。鏡頭中火光沖天，宛如巨龍飛舞，震撼無比。然而，這場原本應該是「致敬自然」的表演，卻迅速被定義為對自然的「炸山」。被外界質疑一個以環境永續為核心價值的品牌，怎麼能選擇在世界上最脆弱的生態區域進行爆破？
從加拿大專業戶外到中國市場的商業轉型
Arc'teryx自1989年創立於溫哥華，以專業登山、攀岩裝備聞名，其化石標誌象徵探索與堅韌。2019年，母公司Amer Sports被中國安踏集團收購，這次與蔡國強的合作，正是安踏推動本土化的重要一步，卻意外觸及環保禁區。
Arc'teryx長期將可持續發展視為品牌核心價值，卻在煙火炸裂雪山的那一刻，徹底破功。社交平台上掀起批評浪潮，網民直指以環保為名，行破壞之實。環保團體更警告，高原生態極度脆弱。這場活動與品牌精神背道而馳，點燃了全球輿論的怒火，引發對品牌環保理念的質疑。
Arc'teryx道歉仍難平風波
面對排山倒海的批評聲浪，Arc'teryx與蔡國強工作室相繼道歉，強調煙火使用可降解物料，並承諾會徹底清理現場殘留物，甚至事先安置好附近的牲畜，後續亦將配合第三方進行環境評估。然而，公開的道歉並未能平息公眾的質疑，對許多戶外愛好者與環保人士而言，事件焦點不在於後續清理工作做得如何，而是與品牌價值觀的衝突。一個標榜環保的戶外品牌，卻以煙火消費自然，若只是將「尊重自然」當作行銷口號，那麼Arc'teryx還是當初的Arc'teryx嗎？
高人氣戶外品牌推薦：Patagonia
Patagonia可說是Arc'teryx最鮮明的對比。由Yvon Chouinard於1973年在美國創立，Patagonia自始至終把「環境保護」放在營運核心。品牌不僅使用回收材料製作戶外裝備，更鼓勵顧客「需要才買」，並透過標誌性的「Don’t Buy This Jacket！」驚人行銷方式引導消費者反思過度消費。Patagonia甚至在2022年將整間公司股權捐贈給信託基金與非營利組織，確保所有利潤投入對抗氣候變遷。
Patagonia long-sleeve recycled nylon coat
價錢：$2,063
Patagonia fleece-texture zip-up jacket
價錢：$1,944
高人氣戶外品牌推薦：Marmot
Marmot於1974年創立於美國科羅拉多州，品牌靈感來自生活在高山的土撥鼠，象徵冒險與活力。品牌以研發創新科技見長，並推出被戶外用家封為「神衣」的DriClime軟殼衣。Marmot的裝備經過專業登山嚮導與滑雪教練在嚴苛環境下測試，耐用性與功能性備受肯定。它的品牌哲學是「專業不妥協」，為戶外運動者提供輕量而功能卓越的保護。
Marmot Men's Pinnacle DriClime® Hoody
價錢：US$175（約HK$1,361）
Marmot Women's Pinnacle DriClime® Hoody
6折優惠價：US$104.99（約HK$817）｜
原價：US$175
高人氣戶外品牌推薦：Mammut
瑞士品牌Mammut自1862年以製繩工藝起家，擁有超過160年歷史。品牌名稱「長毛象」象徵力量與穩定，其專業繩索至今仍被登山者奉為安全標準。發展至今，Mammut已成為世界頂尖的戶外品牌，其於1995年誕生的Eiger艾格系列，以鮮明的橘色作為識別，象徵著頂級的專業與安全性能，每一次改版都與頂尖運動員合作，以應對不斷變化的攀登需求。透過專業與技術守護攀登者的生命，讓它成為全球登山愛好者心目中值得信賴的頂尖品牌。
Mammut logo-print jacket
65折優惠價：$1,121｜
原價：$1,702
Mammut logo bomber jacket
7折優惠價：$1,016｜
原價：$1,512
高人氣戶外品牌推薦：Klättermusen
來自瑞典的Klättermusen，創立於1975年，以獨特設計與環保精神聞名。在戶外圈流傳著「天上始祖鳥、地上攀山鼠」的說法，可見其地位。品牌堅持使用100%回收材質，並融入不對稱拉鍊、防水設計等獨特細節，不僅提升功能性，也展現獨到美學。Klättermusen產品辨識度極高，既能滿足專業登山者的需求，也吸引追求時尚風格的年輕世代。
Klättermusen Nal jacket
價錢：$2,089
Klättermusen Sif windbreaker jacket
75折優惠價：$1,495｜
原價：$1,994
