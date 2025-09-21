Arc'teryx 蔡國強西藏喜馬拉雅山放煙花捱轟 遭斥破壞高原生態 品牌致歉、官方介入調查｜Yahoo（陳德政FB）

【Yahoo 新聞】日前，爆破藝術大師蔡國強聯乘戶外品牌 Arc'teryx 於在西藏喜馬拉雅山燃放大型藝術煙花項目「升龍」，現場進行大規模爆破，形成一條 3000 米長的彩色「巨龍」伸延向雪山。影片昨日（20 日）於網上發布後，釀成公關災難，不少網民批評此舉「藐視自然」、「荒謬至極」，更是破壞西藏高原大自然的生態。風波爆發後，始祖鳥與蔡國強就事件致歉，品牌官方平台已將相關影片下架，但仍未能平息爭議。

廣告 廣告

Arc'teryx 官方 Facebook 亦於昨晚發聲明回應：「煙花表演與 Arc'teryx 的品牌價值觀相悖，完全違背我們對戶外空間的承諾，也背離品牌本質」，品牌對此深感失望並致歉。Arc'teryx 續指：「我們正在與涉事的當地藝術家及中國團隊直接溝通處理，並將改進工作方式，以確保同類事件不再發生。我們期望所有行動都能體現我們的環保理念，對於任何不符此理念的行為，我們絕不容忍。我們已即時採取行動，以減輕此次事件對環境及社會所造成的影響。」

日喀則市委、市政府因應網民關注，今日亦發布公告：「9 月 20 日，《蔡國強：昇龍》煙火秀影片在網路發布後，引發網友關注。日喀則市委、市政府高度重視，已成立調查小組第一時間趕赴現場核查，後續依核查結果依法依規處理。」

蔡國強昨透過其工作室發聲明指，9 月 19 日，其《升龍》藝術作品在西藏日喀則江孜縣完成，引發公眾對於高原生態環境保護的深切關注與討論，「對此，我和工作室高度重視，懷著敬畏之心，虛心接受大家對於在雪域高原實施藝術創作的所有批評，並誠摯地感謝大家對我們的關心和提醒。我們確實存在很多考慮不周之處，我深表歉意」。

蔡國強續指，接下來將主動配合第三方機構及相關部門，就此事對自然生態造成的影響進行多方面的評估，並將以實際行動保護青藏高原生態環境。

熱愛登山的台灣作家陳德政昨於 Facebook 發文，指「爆破藝術大師蔡國強和戶外品牌 Arc'teryx 的『夢幻聯動』已變成一場公關災難，更摧毀了 Arc'teryx 愛好者對品牌的信任。」他指出，蔡國強昨日身穿全套Arc'teryx 裝備，於海拔約 5500 米的西藏喜馬拉雅山脈地帶，進行火藥爆破，施放璀璨煙花，「但這可不是鳥巢體育館，而是生態和地質極其脆弱敏感的山域」。

9月19日，始祖鳥聯手蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區（海拔約 5500 米）開始燃放藝術煙花。影片顯示，蔡國強通過火藥爆破在山脊點燃三幕煙花，形成「升龍」動態景觀，象徵東方龍文化中的「吉祥」與「生生不息」精神。

始祖鳥稱，此次《升龍》藝術項目所選用的煙花彩色粉均為生物可降解材料，燃放等級為V級(最低風險等級)，噪音與光污染均遠低於夜間焰火，避免對環境和公眾的額外干擾。同時，項目團隊提前將牧民牲畜轉移至安全距離，並通過鹽磚引導鼠兔等小型動物離開燃放區，燃放後立即清理殘留物，並對草甸、農田進行翻土與植被修覆，確保不留生態隱患。

惟活動仍引起極大爭議。陳德政在帖文中亦提到：「主辦單位表示，藝術項目採用的是「環保的可降解材料」，卻缺低估了火藥本身的光、熱與巨大響聲對環境的影響，以及外界對這場秀的觀感。這呈現出一種麻木與傲慢，以及 Arc'teryx 被安踏收購後，潮牌化經營，距離當初的『加拿大戶外精神』已經離得多遠...」