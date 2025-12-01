Ariana Grande分享訪問片還撃有關自己身形的惡意批評

【on.cc東網專訊】由美國流行天后Ariana Grande主演的話題新作《魔法壞女巫：第二章》（Wicked:For Good）最近全球熱映，雖然事業得意，但她卻經常被網民批評她的偏瘦身形，而最近Ariana於社交網分享一條去年的訪問片再度反擊批評。

片中她當時與《魔》拍檔Cynthia Erivo一同為影片宣傳，她於訪問中談到自己從小在公眾視野中成長，一直面對負面的評論。她表示：「我從16、17歲就開始在公眾面前工作，像玻璃缸內的標本，被各種言論包圍。我聽過無數次『我哪裡出了問題』，而當我作出改變後，他們又找其他原因來指責我。」而她強調那些批評無論在任何情況，都令她感到不快。她舉出例子：「就像在感恩節晚餐上，突然有人說：『天呀，你瘦了。怎麼回事？』或『你胖了。怎麼回事？』這種感覺肯定不好受。」

