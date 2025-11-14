Ariana Grande現身新加坡首映宣傳新戲 遭狂迷衝擊強攬 楊紫瓊及Cynthia Erivo機智營救｜有片

Ariana Grande 現身新加坡首映宣傳新戲 遭狂迷衝擊強攬 楊紫瓊及 Cynthia Erivo 機智營救

電影《魔法壞女巫》（Wicked）於2024年上映，叫好又叫座，其續集《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）亦即將上映，演員們忙於現身各地首映禮宣傳。一眾主演包括Ariana Grande、楊紫瓊及Cynthia Erivo 日前出席新加坡首映，入場時Ariana卻被狂迷衝擊強攬，幸得楊紫瓊、Cynthia及多名保安奮力保護，將狂迷拉開，Ariana未有受傷。

遭狂迷衝擊強攬

據網上片段所見，當時Ariana與楊紫瓊、Cynthia一同進場，狂迷突然衝前強攬Ariana，楊紫瓊雖然亦被嚇親，不過佢緊握Ariana；而Cynthia則非常勇敢上前推開狂迷，隨後多名保安亦上前協助，所幸Ariana未見有受傷，不過仍因此受驚，按住心口擘開口抖大氣，由Cynthia抱住安慰。

Ariana Grande及Cynthia Erivo

Ariana Grande