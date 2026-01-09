ARIELLA株式會社發布了支援及處理前職業遊戲玩家翔的內容的準則，包括肖像權和版權管理、剪輯影片等的二次使用等

ARIELLA株式會社發布了支援及處理前職業遊戲玩家「翔」的內容的準則。

準則規定了肖像權和版權的管理、剪輯影片的二次使用等相關規定。

ARIELLA株式會社發布了支援及處理前職業遊戲玩家翔的內容的準則

廣告 廣告

ARIELLA株式會社於2026年1月8日(四)更新了官方X(@ARIELLA_CoLtd)。

發布了支援及處理前職業遊戲玩家翔的內容的準則。

已發布的準則規定了從 YouTube、Twitch 等平台剪輯的影片以及其他內容的二次使用，以及圖像、音訊等的處理方式。

具體規定有以下幾方面。

權利歸屬

關於剪輯影片和二次使用

影像、音訊等的處理

回覆社群媒體訊息和查詢

關於禮物和粉絲來信

禁止事項

發生違規行為時的處理

ARIELLA株式會社於前職業玩家翔(@Kakeru_FGC)活躍於賽場的2025年4月，為了穩定稅務事宜和公司營運而成立。

今後也請遵守準則的同時，繼續支持翔的活動！

詳情請瀏覽ARIELLA株式會社官方網頁。