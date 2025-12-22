Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Art Central 2026｜藝術中環展會3月回歸中環海濱！必睇大型裝置＋海景美食＋早鳥優惠門票攻略

每年3 月香港將迎來全城最濃厚的藝術氛圍！作為「香港藝術月」的重頭戲，Art Central（藝術中環展會） 絕對是不少藝術迷、收藏家，甚至是喜歡熱鬧的朋友每年必到的打卡點。今年 Art Central 將於3月25至29日回歸中環海濱活動空間，集合超過100間來自香港、亞洲及世界各地的革新畫廊，帶來表演、裝置、影像藝術、講座等，五日連環開騷。Klook 、Trip.com現已率先開賣早鳥門票，仲有家庭套票同彈性日期門票選擇，想知門票價格及今年有咩必睇亮點？即看下文！

Art Central 將於3月25至29日回歸中環海濱活動空間。（圖片：Art Central）

匯聚全球過百間藝廊！

Art Central 一向都是藝術潮人集中地，2026 年的展會將雲集過百間來自香港、亞洲以至世界各地的頂尖藝廊，展出作品涵蓋繪畫、雕塑、數位媒體等多種形式。無論你是資深藏家，還是只想感受藝術薰陶的入場觀眾，這裡多元化的作品都能讓你大開眼界。當中最不能錯過的，必定是散落在展場不同角落的大型裝置藝術（Installations）。這些作品往往視覺衝擊力極強，探討社會、科技或自然議題，更是每年 Instagram 上曝光率最高的「打卡位」。建議大家穿著簡約時尚的服裝入場，隨手一拍都能與藝術品融為一體，拍出極具質感的相片！

Art Central集合超過100間來自香港、亞洲及世界各地的革新畫廊，帶來表演、裝置、影像藝術、講座等。（圖片：Art Central）

大型裝置藝術（圖片：Art Central）

美食＋維港海景打造 Social Art 體驗

Art Central 善用了中環海濱的地理優勢，設有戶外露天休憩區，讓大家在欣賞藝術品的同時，飽覽無敵維港景色。場內通常會與人氣餐廳及酒吧合作，提供特色美食與雞尾酒。這也是為什麼這裡會成為情侶約會、朋友聚會的熱門好去處之一。

Art Central 善用了中環海濱的地理優勢，設有戶外露天休憩區，讓大家在欣賞藝術品的同時，飽覽無敵維港景色。（圖片：Art Central）

早鳥門票優惠$190起！

想去 Art Central，精明的你當然不會即場才買票！現在透過 Klook 及Trip.com預訂 Art Central 2026 門票，可享有早鳥優惠，首輪成人票價$190 起（原價 $270），仲有家庭套票同彈性日期門票，分別$380及$250。提提大家，週末時段的門票往往最快售罄，記得提早搶飛，鎖定早鳥優惠！

首輪入場門票

價錢：成人 $190起、學生 $110起、兒童（5-11歲） $70起

於Klook購買門票 於Trip.com購買門票

這些作品往往視覺衝擊力極強，探討社會、科技或自然議題。（圖片：Art Central）

藝術中環展會2026

日期：2026年3月25日至29日

地點：香港中環海濱

開放時間：

2026年3月25日 (星期三)：12:00-17:00 (最遲入場時間：16:15)

Night Central時段： 2026年3月25日 (星期三)：17:00-21:00 (最遲入場時間：20:15)

2026年3月26日 (星期四)：12:00-19:00 (最遲入場時間：18:15)

2026年3月27日 (星期五)：12:00-19:00 (最遲入場時間：18:15)

2026年3月28日 (星期六)：11:00-19:00 (最遲入場時間：18:15)

2026年3月29日 (星期日)：11:00-17:00 (最遲入場時間：16:15)

