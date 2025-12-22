專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
Art Central 2026｜藝術中環展會3月回歸中環海濱！必睇大型裝置＋海景美食＋早鳥優惠門票攻略
每年3 月香港將迎來全城最濃厚的藝術氛圍！作為「香港藝術月」的重頭戲，Art Central（藝術中環展會） 絕對是不少藝術迷、收藏家，甚至是喜歡熱鬧的朋友每年必到的打卡點。今年 Art Central 將於3月25至29日回歸中環海濱活動空間，集合超過100間來自香港、亞洲及世界各地的革新畫廊，帶來表演、裝置、影像藝術、講座等，五日連環開騷。Klook 、Trip.com現已率先開賣早鳥門票，仲有家庭套票同彈性日期門票選擇，想知門票價格及今年有咩必睇亮點？即看下文！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
匯聚全球過百間藝廊！
Art Central 一向都是藝術潮人集中地，2026 年的展會將雲集過百間來自香港、亞洲以至世界各地的頂尖藝廊，展出作品涵蓋繪畫、雕塑、數位媒體等多種形式。無論你是資深藏家，還是只想感受藝術薰陶的入場觀眾，這裡多元化的作品都能讓你大開眼界。當中最不能錯過的，必定是散落在展場不同角落的大型裝置藝術（Installations）。這些作品往往視覺衝擊力極強，探討社會、科技或自然議題，更是每年 Instagram 上曝光率最高的「打卡位」。建議大家穿著簡約時尚的服裝入場，隨手一拍都能與藝術品融為一體，拍出極具質感的相片！
美食＋維港海景打造 Social Art 體驗
Art Central 善用了中環海濱的地理優勢，設有戶外露天休憩區，讓大家在欣賞藝術品的同時，飽覽無敵維港景色。場內通常會與人氣餐廳及酒吧合作，提供特色美食與雞尾酒。這也是為什麼這裡會成為情侶約會、朋友聚會的熱門好去處之一。
早鳥門票優惠$190起！
想去 Art Central，精明的你當然不會即場才買票！現在透過 Klook 及Trip.com預訂 Art Central 2026 門票，可享有早鳥優惠，首輪成人票價$190 起（原價 $270），仲有家庭套票同彈性日期門票，分別$380及$250。提提大家，週末時段的門票往往最快售罄，記得提早搶飛，鎖定早鳥優惠！
首輪入場門票
價錢：成人 $190起、學生 $110起、兒童（5-11歲） $70起
藝術中環展會2026
日期：2026年3月25日至29日
地點：香港中環海濱
開放時間：
2026年3月25日 (星期三)：12:00-17:00 (最遲入場時間：16:15)
Night Central時段： 2026年3月25日 (星期三)：17:00-21:00 (最遲入場時間：20:15)
2026年3月26日 (星期四)：12:00-19:00 (最遲入場時間：18:15)
2026年3月27日 (星期五)：12:00-19:00 (最遲入場時間：18:15)
2026年3月28日 (星期六)：11:00-19:00 (最遲入場時間：18:15)
2026年3月29日 (星期日)：11:00-17:00 (最遲入場時間：16:15)
更多相關文章：
中環海濱新地標｜Central Yards 2027年登場 型格綠色建築集空中花園、文化劇院、購物於一身
香港首間Andaz安達仕酒店選址中環！同時引入全球首個零售新地標：Andaz Village｜香港新酒店
其他人也在看
旺角東站4外判工疑吸入一氧化碳暈倒送院
【Now新聞台】旺角東站4名工人懷疑吸入一氧化碳，暈倒送院。 懷疑吸入一氧化碳的工人需要戴上氧氣罩協助呼吸，由救護車送去廣華醫院。現場是旺角東站閣樓，6名外判裝修工人在更衣室關閉抽風系統，開動兩部電油發電機進行噴石漿工程，懷疑發電機燃燒電油釋出一氧化碳，其中4人懷疑吸入過量一氧化碳暈倒，送院治理。警方列作工業意外有人受傷，勞工處正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
工商新機遇｜數碼轉型
【Now新聞台】面對營商環境快速轉變，銀行業推動數碼轉型，包括手機應用程式、電子支付平台、信用卡及扣賬卡等，協助中小企提升競爭力，而在融資及資金周轉上亦提供支援。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
【NEURAMIS®韓國仙女針】優美施 - 水光肌神器推薦Medytox - 韓星朴炯植代言蜜桃針＆櫻桃針登陸香港！
韓流醫美界，NEURAMIS®韓國仙女針⼀直以⾼品質、安全⾃然著稱。今年，Medytox 攜⼿全球品 牌⼤使——⼈氣韓星朴炯植，為這款⾼端透明質酸填充劑注入全新活⼒，慶祝上市12週年！無論你是追求⽔潤光澤的年輕肌膚，還是想雕塑完美輪廓，這系列產品都能讓你⾃信滿滿。Yahoo Style HK ・ 1 天前
肉餅食譜｜土魷蒸手切肉餅
早兩日忽然好想食呢味家常餸，好懷念小時候家家戶戶都會聽到 dou dou dou垛肉餅的聲音Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
陶瓷藝術家劉慧德獲M+授予「希克獎2025」！作品《宇宙藍圖》獲評審讚譽：引發情感共鳴，展現出縝密的創作概念！
Read the latest lifestyle and beauty article about 陶瓷藝術家劉慧德獲M+授予「希克獎2025」！作品《宇宙藍圖》獲評審讚譽：引發情感共鳴，展現出縝密的創作概念！ from Jessica HKJESSICA ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜昂坪360纜車門票買1送1！人均$192包標準車廂來回票＋香港機場快綫單程票，到訪冬日夢幻樂園
今個聖誕，昂坪360化作冬日夢幻樂園，設有3米高巨型纜車造型夾蛋機、戶外聖誕CHOP CHOP蓋印站，完成指定任務即可參與巨型夾蛋活動，有機會獲得精美聖誕禮品。Klook於12月22日上午11點推出昂坪360纜車門票買1送1優惠，每位只需$192有齊昂坪360纜車標準車廂來回票，以及香港機場快綫單程票，立即往下睇睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
AIA嘉年華強勢回歸！逾30款機動遊戲/攤位 門票$140起送護膚套裝連現金券、咖啡券｜AIA門票優惠（有片）
一年一度AIA友邦嘉年華於12月22日起，一連70日在中環海濱活動空間舉行！今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲/攤位、全新「冬日世界雜技團」主題表演、藍妹大牌檔、全新及經典的打卡熱點等，KKday亦推出限定套票$140起送送護膚套裝或咖啡券，Klook則有2人門票優惠送爆谷或飲品，凡購買門票即有機會贏取阿布扎比之商務艙機票，即睇活動詳情。Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
唐綺陽星座運勢／巨蟹警戒「慎防暗箭和第三者」！處女能者多勞忙到爆炸
唐綺陽週報（12/22-12/28） 星群正在摩羯座，與魔羯相關的人事物成為焦點，摩羯座的人可能表現出色或變得 […]姊妹淘 ・ 1 天前
蛋糕食譜｜日式芝士小蛋糕
聖誕節系列之 日式芝士小蛋糕 今次又係我老公order，佢睇中左上次我整個款聖誕版日式芝士小蛋糕，然後…… 問我「你上次整個d聖誕小蛋糕的裝飾用哂未呀？？」 我「未呀！！」 佢「你之後仲有用嗎？？」 我「無呀！！」 佢「d裝飾剩左係度，過左聖誕都無用架喇！！」 我「係呀！！你想點？？講重點??」 佢「我想你整番上次細細件個款芝士蛋糕，比我攞返公司請同事食呀！！」 我表示「我好忙架，等我check check我的schedule先……??」 分享一下上次焗呢個扁身的日式芝士蛋糕係無用水浴法，今次又試下用番水浴法，成品有咩分別呢 結果，我覺得水浴法焗出黎濕潤d同香d，但時間相對長d，無用水浴法焗出黎個口感係無咁濕潤同無咁香，我個人比較鍾意用水浴法的成品，好味dCook1Cook煮一煮 ・ 22 小時前
湯水食譜｜漳州雪耳水鴨豬脊骨紅棗湯
今天分享湯水是 雪耳煲水鴨加豬脊骨, 很多人用雪耳煲雞, 但都帶一點兒燥, 所以我買水鴨煲雪耳, 水鴨有滋陰作用, 很多人說早上起床口乾、 鼻乾 雪耳有潤肺 滋潤 養顏作用 這時候飲， 可以滋潤 身體不用如此的燥Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
威靈頓牛柳食譜！從零開始逐個步驟教+材料入手方法+時間熟度控制
威靈頓牛柳（Beef Wellington），又有人叫威靈頓牛扒，金黃酥皮，嫩紅牛柳，一刀切開，喀嚓聲中，香氣湧現。威靈頓牛柳是地獄廚神Gordon Ramsay的招牌菜，看似工序繁複很難做，但其實只需要跟著食譜，自己在家也可以輕易做出賣相同味道一流的威靈頓牛柳！即刻看看如何入手製作威靈頓牛柳的食材，以及威靈頓牛柳食譜：Yahoo Food ・ 1 天前
麵包食譜｜聖誕意大利果乾麵包 又稱Panettone
?聖誕節?系列之 「意大利果乾麵包《又稱Panettone》」 好開心，呢個聖誕麵包想整左好耐，今年終於的起心肝整喇！！ 不過，呢個聖誕麵包傳統做法的製作過程比較繁複同費時，要3-4日先可以完成，因為要培養天然酵母，所以我今次簡化左，改用波蘭種製作，只需要2日就完成✌️✌️ 呢個麵包其中1個特色係用蘭姆酒浸泡果乾，傳統做法係要浸泡3日，我懶人版當然係浸泡左1晚就用喇！！ 第1次試整，過程好順利?? 賣相都似模似樣，有朋友話直頭好似街買咁，裝飾好聖誕，好靚?? 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/19cN1aWQhm/?mibextid=oFDknk Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 22 小時前
東莞好去處│東莞嘉輝會麗呈華廷酒店住宿＋來回車票＋夜遊演藝門票、低至HK$268玩轉「廣東版迪士尼」
節日氣氛未完，放假出走心情仍然繼續。香港人週末短途旅行，北上一直是熱門選擇！距離蓮塘口岸僅30分鐘車程的中國東莞嘉輝會麗呈華廷酒店（龍鳳山莊店），緊鄰國家4A級景區「龍鳳山莊影視度假村」，被譽為「廣東版迪士尼」。KKday推出快閃優惠，開放預定至2026年1月31日，帶你直奔中國東莞人氣景點，酒店住宿連來回交通低至 HK$268/位起，更有機會加送夜遊演藝門票！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅
米妮粉絲準備好未？東京迪士尼樂園即將迎來史上最粉嫩的時刻！明年1月14日至3月2日期間限定的「米妮的幻彩世界」(Minnie's Funderland)，將整個樂園變成米妮的私人派對空間。今次活動是「迪士尼好友樂力四射」系列第五彈，米妮終於做主角，以她最愛的粉紅色、蝴蝶結及波點圖案，將整個園區打造成夢幻國度。更特別的是，東京迪士尼海洋同步推出全新舞台表演「舞動全球！」，還有期間限定跨園Pass優惠，一張門票就可以玩盡兩個園區，米妮迷絕對要mark實日子！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
黃日華關寶慧戀情有進展？任達華爆料：我諗都快㗎嘞
現年64歲嘅黃日華，自從太太2020年因病離世後，近年甚少公開露面，而佢嘅感情狀況亦被外界關心。近年黃日華與59歲關寶慧傳緋聞，二人一直未有承認，不過喺前晚播出嘅TVB娛樂訪談節目《一周星星》，嘉賓任達華喺接受訪問時竟然大爆料，笑住衝口而出話：「我諗都快㗎嘞！」Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 15 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 12 小時前