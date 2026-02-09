「ASIA esports EXPO 2026」觀賽票現已發售！以你的雙眼見證選手贏得亞洲大賽門票的那一刻！

「ASIA esports EXPO 2026」的舞台前觀覽門票已於 2026年2月7日（六）10:00 開賣。

會場為 Aichi Sky Expo，活動日期為 2026年3月21日（六）與22日（日） 共兩天。

這次比賽將確定出戰亞洲大賽的日本國家隊候選。

「ASIA esports EXPO 2026」舞台前觀覽席門票開賣！

2026年2月7日（六）10:00起，「ASIA esports EXPO 2026」門票正式一般販售。

本活動將舉辦「第20屆亞洲競技大賽」日本代表候補選手的最終選拔賽，目標直指亞洲之巔。

在會場特設舞台上，觀眾可近距離欣賞頂尖選手們的真實對決。

決定日本代表候補選手的兩日活動行程

日本代表候補選手最終選拔賽 活動時程

2026年3月21日（六）與22日（日）兩天，將進行共6項選拔賽。

格鬥遊戲、足球遊戲等人氣作品齊聚。

活動將在主舞台 A 與 B 兩處，自早到晚輪番上演。

2026年3月21日（六） 活動行程

11:00〜（主舞台B）Gran Turismo 7 日本代表候補選手最終選拔賽

13:30〜（主舞台A）Puyo Puyo eSports 日本代表候補選手最終選拔賽

16:30〜（主舞台B）eFootball 日本代表候補選手最終選拔賽

2026年3月22日（日） 活動行程

10:30〜（主舞台A）Street Fighter 6 日本代表候補選手最終選拔賽

12:30〜（主舞台A）THE KING OF FIGHTERS XV 日本代表候補選手最終選拔賽

13:30〜（主舞台B）Pokémon UNITE 日本代表內定選手發表會

14:30〜（主舞台A）鐵拳8 日本代表候補選手最終選拔賽

16:30〜（主舞台A）對戰格鬥團體戰 決賽

19:30〜（主舞台A）第20屆亞洲競技大賽 eSports 項目 日本代表候補選手發表會

三種觀覽席與購票方式

會場分區示意圖

座位分為「Premium Seat」「一般指定席」「一般自由席」三種類型。

會場內設有兩個大型舞台。

購買Premium Seat或一般指定席者，可憑同一張票使用兩個舞台前的指定席。

可依想觀看的項目自由移動，完整享受兩天的熱血賽事。

入場本身免費，但付費區域可更近距離感受選手的氣勢。

座位數量有限，請儘早購票。

門票販售

詳情請至「ASIA esports EXPO 2026 官方網站」或官方 X（@ASIAesportsEXPO）查詢。

ASIA esports EXPO 2026 活動概要 2026年3月21日（六）、22日（日） 10:00〜20:00 Aichi Sky Expo展示廳D 免費（舞台前觀覽席需付費） 愛知・名古屋eSports活性化推進委員會、一般社團法人日本eSports協會

©2026 ASIA esports EXPO

