Asia miles儲分攻略丨碌咭以外儲里數方法 OpenRice訂枱、Uber搭車 靠一招回收都賺到Miles！

1. 百佳易賞錢：積分換里數
易賞錢會員可透過易賞錢 MoneyBack App 將積分兌換成Asia Miles（亞洲萬里通飛行里數）。而兌換的手續很簡單，只需要登入易賞錢賬戶經「積分互換」功能將積分兌換成里數。輸入你的亞洲萬里通會員號碼及密碼後，再輸入要轉換多少積分（500易賞錢積分為單位），即可進行兌換里數。
2. OpenRice：訂枱食飯賺里數
日常食飯，可透過在OpenRice訂枱食飯賺取亞洲萬里通里數。只要先將Asia Miles亞洲萬里通與OpenRice應用程式綁定，再於平台Book位食飯，用餐過後，可賺取15里（注意，此獎賞里數不時更改，一切以Asia Miles亞洲萬里通平台為準）。
客人用餐結帳時，只要向店員表示想賺取里數，並出示國泰應用程式／OpenRice應用程式付款即可。
3. Uber：搭車即賺里數
只需於Uber App連結國泰會員帳戶，之搭每程Uber Taxi都可以賺到亞洲萬里通里數啦！
日常出行：每程 Uber Taxi 行程可賺取20里數
機場行程：每程 Uber Taxi 往返機場行程可賺取40里數
迎新獎勵：首次使用 Uber App 的新用戶，並乘搭 Uber Taxi 完成首個行程，再享額外 500里數
4. 綠綠賞：將廢物及廚餘回收儲積分（做法較轉折）
政府推出「綠綠賞」積分計劃鼓勵環保，只需下載綠綠賞手機應用程式，成為綠綠賞會員，將廢物或廚餘交到指定回收點（包括環保站、便利點、流動點及廚餘機），即可賺取積分。
積分可兌換豐富禮品，更可轉換為易賞錢積分（需先綁定綠綠賞及易賞錢帳戶，兩平台帳戶需使用同一組電話號碼登記），然後再透過上述提及的第一點將易賞錢轉為里數即可。
雖然此方法較轉折，需先將綠綠賞積分換成易賞錢，再將易賞錢換成Asia Miles里數，但可以轉廢為里數，也不失為一個方法！
5. 亞洲萬里通網店、國泰網店：購物賺里數
在亞洲萬里通網店內購物，亦可賺取里數。網店產品眾多，而且網頁內列明網購後可獲得里數數量。以購買Apple Music Hong Kong 產品為例，10蚊/141.5里；購買ZALORA產品，10蚊/8里；。若大家日常有購物需要，不妨到亞洲萬里通網店看一圈，再使用網購信用卡購物賺回贈或其他優惠，自然可以賺及慳得更多！
▶︎▶︎亞洲萬里通網店
國泰網店有人氣電子產品、家品傢俬、時尚服飾、佳餚美酒、演唱會及娛樂活動等等任君選擇，再配合有網購回贈的信用卡購物，消費同時亦可賺盡優惠！
▶︎▶︎國泰網店
6. Avis、HERTZ、Budget：海外旅行租車賺里數
到外地旅行時，除了用信用卡消費賺里數回贈外，不少國際租車公司均有與亞洲萬里通合作，租車即可賺里數：
Avis：進行推廣除享基本里數高達 USD$1 可換 3里數外，更可賺取額外高達1,500里數。
HERTZ：自駕租車及使用接送服務均可賺取里數（亞洲區租車每次獲250里數；非亞洲區租車每次獲500里數；接送服務為於亞洲區每次之認可租賃消費1美元可獲 2 里數）
Budget：租車自駕可享高達 500里數
7. Shell、Esso：入油賺里數
在香港不少油站憑會員積分均可轉成里數：
Shell：每1,700積分可換400里數
Esso：每 3 Esso Smiles 積分可換 1里數
8. 買保險賺里數
現時只要成為以下相關保險公司的會員並成為會員，即可買保險同時賺里數（需於指定網頁進行轉換）：
藍十字(亞太)保險有限公司：每1,000 「至醒積分」可換 200里數
安達香港：購買安達尊尚旅遊保每港幣1元可換 1里數；購買國泰里賞全年旅遊保可賺取高達 3,000里數
信諾環球：購買信諾升級醫療保可賺取3,000里數；購買信諾DIY隨意保可賺取 18,500里數
MSIG：每 300 MSIG$ 可換 200里數；購買私家車保險計劃可賺取高達 8,000里數
蘇黎世保險：購買蘇黎世「自在家居」、「傭易保」家傭、私家汽車保障計劃，每港幣4元可賺取 1里數
9. 訂旅遊套票或酒店賺里數
Asia Miles 177間酒店合作夥伴任你選擇，包括Hyatt、Hilton、Accor、SPG、IHG等等，經酒店直接訂房可以賺取里數，或可將酒店積分轉換成里數。
▶︎▶︎酒店合作夥伴詳情
而國泰假期訂機票連酒店旅遊套票，除每$5可賺取1里數外，現以里數或「里數加現金」兌換滿4,000里數及3晚或以上住宿，即可享額外4,000里數；而預訂精選酒店更可享85折或以上優惠。
▶︎▶︎國泰假期優惠詳情
另外，不少網上旅遊平台訂酒店都可以賺里數，輕鬆賺住里數去旅行：
Hotels.com：每港幣10元可賺取 1里數
Kaligo：每港幣10元可賺取高達 12里數
kkday：每台幣100 可賺取 5里數
trip.com：透過trip.com預訂酒店並完成住宿，每港幣10元可賺取 2里數
2025最新10月生日優惠｜55個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/清酒/$100購物折扣
