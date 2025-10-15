Asia miles儲分攻略丨碌咭以外儲里數方法 OpenRice訂枱、Uber搭車 靠一招回收都賺到Miles！

想儲Asia Miles里數？除了用信用卡簽賬，其實無論在日常生活或去旅行時，都可以透過住宿、保險、購物、食飯、搭車等等範疇​賺取里數，甚至可以綠在區區回收儲積分賺到Miles，即睇內文了解更多詳情！

1. 百佳易賞錢：積分換里數

易賞錢會員可透過易賞錢 MoneyBack App 將積分兌換成Asia Miles（亞洲萬里通飛行里數）。而兌換的手續很簡單，只需要登入易賞錢賬戶經「積分互換」功能將積分兌換成里數。輸入你的亞洲萬里通會員號碼及密碼後，再輸入要轉換多少積分（500易賞錢積分為單位），即可進行兌換里數。

>>百佳網店傳送門<<

開啟易賞錢 MoneyBack App主頁點選「更多」

進入分頁後，點選「積分互換」

選擇「國泰」的標誌後，輸入你的亞洲萬里通會員號碼及密碼後，即可兌換里數

2. OpenRice：訂枱食飯賺里數

日常食飯，可透過在OpenRice訂枱食飯賺取亞洲萬里通里數。只要先將Asia Miles亞洲萬里通與OpenRice應用程式綁定，再於平台Book位食飯，用餐過後，可賺取15里（注意，此獎賞里數不時更改，一切以Asia Miles亞洲萬里通平台為準）。

客人用餐結帳時，只要向店員表示想賺取里數，並出示國泰應用程式／OpenRice應用程式付款即可。

OpenRice訂枱食飯賺里數

3. Uber：搭車即賺里數

只需於Uber App連結國泰會員帳戶，之搭每程Uber Taxi都可以賺到亞洲萬里通里數啦！

日常出行：每程 Uber Taxi 行程可賺取20里數

機場行程：每程 Uber Taxi 往返機場行程可賺取40里數

迎新獎勵：首次使用 Uber App 的新用戶，並乘搭 Uber Taxi 完成首個行程，再享額外 500里數

開啟Uber App前往「帳戶」分頁後，點選設定

從選項中點選禮遇中的「國泰」分頁，之後登入國泰會員帳戶以完成連結程序

4. 綠綠賞：將廢物及廚餘回收儲積分（做法較轉折）

政府推出「綠綠賞」積分計劃鼓勵環保，只需下載綠綠賞手機應用程式，成為綠綠賞會員，將廢物或廚餘交到指定回收點（包括環保站、便利點、流動點及廚餘機），即可賺取積分。

積分可兌換豐富禮品，更可轉換為易賞錢積分（需先綁定綠綠賞及易賞錢帳戶，兩平台帳戶需使用同一組電話號碼登記），然後再透過上述提及的第一點將易賞錢轉為里數即可。

雖然此方法較轉折，需先將綠綠賞積分換成易賞錢，再將易賞錢換成Asia Miles里數，但可以轉廢為里數，也不失為一個方法！

5. 亞洲萬里通網店、國泰網店：購物賺里數

在亞洲萬里通網店內購物，亦可賺取里數。網店產品眾多，而且網頁內列明網購後可獲得里數數量。以購買Apple Music Hong Kong 產品為例，10蚊/141.5里；購買ZALORA產品，10蚊/8里；。若大家日常有購物需要，不妨到亞洲萬里通網店看一圈，再使用網購信用卡購物賺回贈或其他優惠，自然可以賺及慳得更多！

▶︎▶︎亞洲萬里通網店

亞洲萬里通網店購物賺里數

國泰網店有人氣電子產品、家品傢俬、時尚服飾、佳餚美酒、演唱會及娛樂活動等等任君選擇，再配合有網購回贈的信用卡購物，消費同時亦可賺盡優惠！

▶︎▶︎國泰網店

國泰網店購物賺里數

6. Avis、HERTZ、Budget：海外旅行租車賺里數

到外地旅行時，除了用信用卡消費賺里數回贈外，不少國際租車公司均有與亞洲萬里通合作，租車即可賺里數：

Avis：進行推廣除享基本里數高達 USD$1 可換 3里數外，更可賺取額外高達1,500里數。

HERTZ：自駕租車及使用接送服務均可賺取里數（亞洲區租車每次獲250里數；非亞洲區租車每次獲500里數；接送服務為於亞洲區每次之認可租賃消費1美元可獲 2 里數）

Budget：租車自駕可享高達 500里數

Avis、HERTZ、Budget：海外旅行租車賺里數

7. Shell、Esso：入油賺里數

在香港不少油站憑會員積分均可轉成里數：

Shell：每1,700積分可換400里數

Esso：每 3 Esso Smiles 積分可換 1里數

8. 買保險賺里數

現時只要成為以下相關保險公司的會員並成為會員，即可買保險同時賺里數（需於指定網頁進行轉換）：

藍十字(亞太)保險有限公司：每1,000 「至醒積分」可換 200里數

安達香港：購買安達尊尚旅遊保每港幣1元可換 1里數；購買國泰里賞全年旅遊保可賺取高達 3,000里數

信諾環球：購買信諾升級醫療保可賺取3,000里數；購買信諾DIY隨意保可賺取 18,500里數

MSIG：每 300 MSIG$ 可換 200里數；購買私家車保險計劃可賺取高達 8,000里數

蘇黎世保險：購買蘇黎世「自在家居」、「傭易保」家傭、私家汽車保障計劃，每港幣4元可賺取 1里數

9. 訂旅遊套票或酒店賺里數

Asia Miles 177間酒店合作夥伴任你選擇，包括Hyatt、Hilton、Accor、SPG、IHG等等，經酒店直接訂房​可以賺取里數，或可將酒店積分轉換成里數。

▶︎▶︎酒店合作夥伴詳情

而國泰假期訂機票連酒店旅遊套票，除每$5可賺取1里數外，現以里數或「里數加現金」兌換滿4,000里數及3晚或以上住宿，即可享額外4,000里數；而預訂精選酒店更可享85折或以上優惠。

▶︎▶︎國泰假期優惠詳情

另外，不少網上旅遊平台訂酒店都可以賺里數，輕鬆賺住里數去旅行：

Hotels.com：每港幣10元可賺取 1里數

Kaligo：每港幣10元可賺取高達 12里數

kkday：每台幣100 可賺取 5里數

trip.com：透過trip.com預訂酒店並完成住宿，每港幣10元可賺取 2里數

