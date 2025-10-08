衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
AsiaPac 推出四大 AI SaaS 平台 重塑亞洲全渠道營銷格局
香港特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年10月8日 - 作為引領亞太區 AI 全渠道營銷技術的先驅，AsiaPac Net Media Limited (下稱 AsiaPac) 今日宣布，透過旗下子公司 AdTechinno 推出的四個全新 AI SaaS 平台：OptAdEasy、KOOLER AI、Kolsify 及 APHub，將為全球品牌提供智能、數據驅動的解決方案，提升跨境營銷的影響力及成效。
全面的 AI SaaS 數碼營銷工具組合：
OptAdEasy：提供一站式廣告管理功能，支援 Meta 與 Google Ads 雙平台。其功能包括廣告優化、競爭分析及 AI 生成橫幅，讓品牌以最精準策略觸及目標受眾，同時有效控制成本。
KOOLER AI：專為 KOL 營銷設計的管理平台，憑藉深入數據分析，從超過 20 萬位 KOL 中挑選最佳合作對象，涵蓋 10 個亞洲市場與 8 大社交平台。除了發掘 KOL 外，亦提供其表現指標，以及分析逾千個頂尖品牌的合作趨勢。
Kolsify：下一代的個人化虛擬人像及內容創建平台。憑藉先進的「面容融合」技術，營銷人員、KOL 或個人用戶皆可生成寫實或卡通風格的虛擬人像，並將臉孔自然地融合至圖片或影片中。
APHub：一個程式化 DSP 平台，整合全球與本地的廣告交換平台，提供優質的線上及程式化戶外數碼廣告 (pDOOH) 投放機會。透過接入第三方受眾數據及多樣化的創意格式，APHub 能為廣告主量身打造無邊界、精準高效的品牌推廣策略。
以全渠道整合方案推動跨境營銷
AsiaPac 憑藉創新科技優勢，提供全面整合的解決方案，使品牌得以在全球市場上，靈活推行全渠道營銷策略。植根亞太、深耕本地，AsiaPac 成功銜接本地與國際市場，協助品牌在確保全球策略一致性的同時，靈活掌握區域特性、實現市場本地化。AsiaPac 始終致力於推動可擴展且高效能的智慧行銷技術，為品牌在瞬息萬變的國際市場中保持競爭優勢，拓展更廣闊的成長空間。
關於 AsiaPac Net Media Limited
AsiaPac 是一家領先的以人工智能驅動的全渠道數碼營銷技術公司，在 11 個亞太市場設有策略性據點，共擁有 14 間本地辦事處，遍及香港、中國內地、台灣、澳門、日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、越南及印尼。
憑藉其子公司 AdTechinno 的專有技術及深厚的本地專業知識，AsiaPac 為超過 5,000 個來自不同產業的全球品牌提供數據驅動的解決方案，整合線上與線下活動，實現可衡量的增長及具策略性的市場影響力。
