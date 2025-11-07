針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
Asics波鞋快閃75折！「旅行神鞋」Hailey Bieber都著，老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX｜雙11優惠2025
不論是習慣到健身室，還是熱愛競技運動的你絕對不容錯過這個增添戰備的機會！
雙11優惠來了，FARFETCH快閃新季款滿$1,200即享75折！ASICS波鞋也在減價名單當中，已經見到不少人向ASICS波鞋發動攻勢，發現人氣款老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX，不用千元就可以擁有，難怪大家都在關注減價ASICS，不論是習慣到健身室，還是熱愛競技運動的你，絕對不容錯過這個增添戰備的機會！
FARFETCH雙11優惠詳情：
日期：即日起至11月13日6am
優惠：指定新季New Season產品，滿$1,200即享75折
運費：購物滿$3,000免運費
ASICS是一個在運動鞋界享有盛譽的國際品牌，以其卓越的品質和創新的科技，以及對運動員需求的深入理解而聞名，例如COURT FF 3 NOVAK就是由網球王子祖高域親自參與設計。
ASICS的鞋款設計結合了先進的科技，如GEL緩震系統和FlyteFoam輕量材料，這些創新讓鞋子在提供足夠支撐的同時，也能保持輕盈的特性，像Gel-Kayano系列專為需要額外支撐的跑者設計。
這款鞋提供非常適合具有過度內翻問題的跑者，即使在較長的距離上，也能保持舒適，難怪很多明星私下都會穿起ASICS，如Hailey Bieber、Bella Hadid、Kaia Gerber也是ASICS的捧場客，趁有雙11優惠75折，把靚鞋搶回家！
FARFETCH雙11優惠詳情：
日期：即日起至11月13日6am
優惠：指定新季New Season產品，滿$1,200即享75折
運費：購物滿$3,000免運費
ASICS Gel-Kayano 14 sneakers
75折：$1,068；
原價：$1,423
ASICS Gel-Ambus 101 leather sneakers
75折：$926；
原價：$1,234
ASICS GEL-Kayano 14 colour-block sneakers
75折：$926；
原價：$1,234
ASICS Gel-1130 sneakers
75折：$725；
原價：$966
ASICS Gel-Kinetic Fluent low-top sneakers
75折：$1,139；
原價：$1,518
ASICS Gel-Nimbus 9 sneakers
75折：$818；
原價：$1,090
ASICS GEL-1130 panelled sneakers
75折：$725；
原價：$966
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Jennie加持Chloé減價低至32折！鞋款震撼減低至$2,4XX、超人氣Kerala 25手袋折後$7,XXX｜雙11優惠2025
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
雙11優惠推薦：
Hogan「餅乾鞋」快閃56折！檀健次加持斷貨王厚底德訓鞋，復古咖啡色百搭好著｜雙11優惠2025
lululemon官網雙11限時激減低至28折 必搶緊身褲$250、運動T恤只需$350｜雙11優惠2025
其他人也在看
Hogan「餅乾鞋」快閃56折！檀健次加持斷貨王厚底德訓鞋，復古咖啡色百搭好著｜雙11優惠2025
Hogan這個意大利品牌，近年由檀健次擔任品牌大使後，帶貨力也不錯，很多時尚KOL都要來入手一對德訓鞋。Hogan德訓鞋可以跑出的其中一個原因，也許是因為有「厚底」，幫助無痛增高，同時又有著復古百搭氣息，趁雙11優惠75折直接衝了！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
雙11優惠｜泰國機票酒店套票半價優惠！5日4夜曼谷自由行套票折後只要$2,166｜曼谷酒店優惠
「泰」想去旅行！香港轉涼之際，也是快閃泰國的最佳時機，一來雨季過去，二來當地天氣比較涼爽，跑行程、Shopping也相對輕鬆一點～Yahoo購物專員留意到Trip.com推出泰國機票、酒店套票半價優惠碼，優惠碼適用於2026年3月31日或之前出發的航班及酒店預訂，可以plan定今年聖誕、下年新年及情人節啊！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜VEJA男女裝波鞋多款多色選擇低至$522、人氣款V12折上折42折起
小白鞋可謂百搭的穿搭單品，當中來自法國的VEJA，被凱特王妃、Emma Watson等名人明星加持後，成為時尚達人們的小白鞋寵兒。VEJA小白鞋本身一對都差不多九百元，Yahoo購物專員留意到The Outnet正有雙11優惠，指定VEJA波鞋可享額外8折，不少款式本身已有特價，現時折上折低至42折入手，男女裝款波鞋全部不用$1,000，最平只需$522就可以買到，之前一直心思思想買的朋友，來看看有無心水款式！Yahoo Style HK ・ 1 天前
2025秋冬必備工裝外套Barn Jacket！除了Barbour還有這5大品牌推薦
每一季總有幾件必買的摩登單品，而今年秋冬的主角之一，非「Barn Jacket」工裝外套莫屬。俐落的直筒剪裁、實用的大口袋設計與厚實面料，讓這件外套兼具時髦與機能。本季，從高端設計師品牌到平價時尚通路，全都以各自的語彙重新詮釋這款經典，不論在街頭、社群，或是伸展台上，都能見到它的身影。若你還不熟悉何謂 Barn Jacket，現在正是入坑的時候。bella儂儂 ・ 20 小時前
韓流女神惠利來了！身穿Max Mara經典大衣啟程飛台灣、氣質太犯規，粉絲接機模式啟動
這款大衣靈感源自品牌經典 Olimpia Jackets，以頂級駝毛 zibeline drap 製成，剪裁俐落、氣勢滿分，完美詮釋「不費力的時尚宣言」。從女團偶像到國民女神，韓星惠利（Hyeri）以女團 Girl’s Day成員身分出道，憑藉甜美外型與招牌笑眼圈粉無數；後來轉戰戲劇圈，以《請回答1988...styletc ・ 20 小時前
日本流感提前大爆發！單週病例破2.4萬 上千學校緊急停課
日本流感疫情提前爆發。根據日本厚生勞動省的最新數據，全國定點醫療機構報告的流感病例數，在短短一週內激增至前一週的約 2 倍，已連續第十週攀升。這一波猛烈的疫情不僅促使東京等多個首都圈地區發布了「流感注意警報」，上千學校緊急停課，對日本的社會運作和經濟活動造成顯著衝擊， 厚生勞動鉅亨網 ・ 1 天前
2025年18款熱門訓練跑鞋推薦！跑者實測評價清單全公開 85折起入手神級跑鞋
2025年「Runner’s World」測試團隊耗時數月，動員300位跑者，從超過百款鞋中精選出18雙最佳訓練鞋。無論是追求穩定支撐、舒適度、回彈力道還是輕盈觸感，以下清單都能幫你找到屬於自己的完美訓練鞋！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【百佳】雙11佳折 一連4日88折（08/11-11/11）
百佳本月最強雙11佳折登場，由今個星期六開始，一連4日88折，折扣無上限，買得多慳得多！YAHOO著數 ・ 1 小時前
今日優惠｜KFC限時優惠$50/6件雞、買指定高露潔牙膏4支送$214禮品 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜惠康雙11購物狂歡：「咁平都得」優惠大放送！45 款人氣貨品低至$11/精選貨品$111自由配搭
一年一度的購物盛事雙11又來了！惠康網店今年再次帶來超級震撼的優惠活動，主打「咁平都得」的概念，為香港消費者送上一連四週的驚喜優惠。無論你是精打細算的家庭主婦，還是追求便利的上班族，這次的雙11活動都能滿足你的購物需求，讓你在日常必需品上省得更多。Yahoo Food ・ 20 小時前
GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」低至4折！熱賣經典款Charles小白鞋只需$1XXX｜雙11優惠2025
一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！適逢雙11購物季，Yahoo購物專員更在Farfetch上看到不少鞋款有低至4折優惠。鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影，感興趣的朋友不妨看到最後！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
雙11優惠2025｜Tory Burch手袋快閃75折！李洙赫同款新款Romy、宋雨琦同款水桶袋$2,8XX起秒搶
不少網購平台及品牌未等到雙11正日，就已經率先推出雙11優惠2025，吸引大家提早消費！名牌林立的網購平台FARFETCH亦突發推出Tory Burch限時快閃75折優惠，多款指定人氣手袋、銀包、鞋、服飾等統統有減價，好多折後都比官網價平一截，非常抵買！FARFETCH買滿$3,000即有免運費送貨，還等什麼？一於找朋友一齊夾單就買買買喇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！
雙11預熱勁減，是時候入手一對超人氣 New Balance 波鞋了！購物專員發現 Zalora 有 New Balance 優惠低至半價，當中包括經典 500 粉紅配色折後 $384 已可買到，超百搭的 373 額外 6 折後 $341 已可入手，比官網更抵買絕不能錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【PHD】手拉薄餅買一送一 平均價$50起（即日起至30/11）
PHD推出勁荀優惠！由即日起至11月30日，PHD全線手拉薄餅(自取限定)買一送一，最平$99就可以任揀兩款Pizza，包括PHD真多寶、千島海鮮、肉食大王、千島夏威夷、菇菇雞、辣肉腸狂迷 、千島多蘿蘿、瑪格麗特、夏日瘋情等9款口味，買大批送大批，買普通批送普通批，普通批每個低至$50！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜American Eagle官網限時低至36折 過千款減價服飾！AE印花Tee低至$128／冷外套$216起
最近天氣終於轉涼，大家又是時候要為衣櫃添置新服飾！適逢雙11優惠2025來臨，不少品牌及網購平台都陸續推出大型減價，當中美國人氣街頭風品牌American Eagle官網推出限時低至45折優惠，更加碼買滿3件再額外85折，滿5件額外8折，折上折後最平36折入手，折扣力度勁到Yahoo購物專員都準備大掃貨！今次American Eagle雙11優惠有超過1,000款男、女裝服飾有平，絕對是大家轉季掃平貨的好機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【Milksha】進蹤IG@milkshahk即減$5 仲有限時買一送一優惠（31/10-07/11）
由即日起至11月7日，只要進蹤迷客夏IG（@milkshahk）即可享減$5優惠！另外，當日出Google Review/Threads更可以以原價買一送一，顧客可於到店前寫定Review/Threads，購買時出示以馬上享有優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）
雙11優惠2025，不只淘寶與京東，名牌網都在熱烈加入優11優惠戰團，名牌手袋、家品電器、運動服飾、酒店staycation等通通有折！Yahoo!編輯部今年繼續為大家整合所有雙11優惠網購攻略，務求大家可以最方便、最抵價買到心水item，在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【IKEA】yuu會員買即場提取貨品/網購精選貨品 即享95折（只限05/11）
yuu會員可享一日限定優惠，10月5號當日只要於IKEA購買即場提取貨品、惠顧正價瑞典美食或網上購買精選貨品，即可享95折！YAHOO著數 ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜Elemis Advent Calendar低至33折！超抵$2,500入手25件貴婦級護膚品、限時送11件小禮物
聖誕倒數月曆Advent Calendar 2025陸續出爐！英國貴婦護膚品牌Elemis也帶着多款聖誕套裝登場了！Elemis聖誕倒數月曆2025為大家帶來25款皇牌護膚品，包括骨膠原海洋面霜，皇牌骨膠原系列、大溪地雞蛋花系列和超能量滋養系列等，禮物總值$7,685的產品，現在入手只需港幣$2,500，相當於33折入手。當中有貨裝，還限時贈送11件小禮物，非常划算！此外，更有一系列節日限定套裝，低至$580入手男士全效活膚套裝，骨膠原全效抗衰老保濕套裝最高勁減$2,735，即看內文了解更多吧！Yahoo Style HK ・ 37 分鐘前