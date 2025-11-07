Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Asics波鞋快閃75折！「旅行神鞋」Hailey Bieber都著，老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX｜雙11優惠2025

雙11優惠來了，FARFETCH快閃新季款滿$1,200即享75折！ASICS波鞋也在減價名單當中，已經見到不少人向ASICS波鞋發動攻勢，發現人氣款老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX，不用千元就可以擁有，難怪大家都在關注減價ASICS，不論是習慣到健身室，還是熱愛競技運動的你，絕對不容錯過這個增添戰備的機會！

FARFETCH雙11優惠詳情：

日期：即日起至11月13日6am

優惠：指定新季New Season產品，滿$1,200即享75折

運費：購物滿$3,000免運費

ASICS是一個在運動鞋界享有盛譽的國際品牌，以其卓越的品質和創新的科技，以及對運動員需求的深入理解而聞名，例如COURT FF 3 NOVAK就是由網球王子祖高域親自參與設計。

ASICS的鞋款設計結合了先進的科技，如GEL緩震系統和FlyteFoam輕量材料，這些創新讓鞋子在提供足夠支撐的同時，也能保持輕盈的特性，像Gel-Kayano系列專為需要額外支撐的跑者設計。

（Getty Images）

（Getty Images）

（Getty Images）

這款鞋提供非常適合具有過度內翻問題的跑者，即使在較長的距離上，也能保持舒適，難怪很多明星私下都會穿起ASICS，如Hailey Bieber、Bella Hadid、Kaia Gerber也是ASICS的捧場客，趁有雙11優惠75折，把靚鞋搶回家！

ASICS Gel-Kayano 14 sneakers

75折：$1,068； 原價：$1,423

ASICS Gel-Kayano 14 sneakers

ASICS Gel-Ambus 101 leather sneakers

75折：$926； 原價：$1,234

ASICS Gel-Ambus 101 leather sneakers

ASICS GEL-Kayano 14 colour-block sneakers

75折：$926； 原價：$1,234

ASICS GEL-Kayano 14 colour-block sneakers

ASICS Gel-1130 sneakers

75折：$725； 原價：$966

ASICS Gel-1130 sneakers

ASICS Gel-Kinetic Fluent low-top sneakers

75折：$1,139； 原價：$1,518

ASICS Gel-Kinetic Fluent low-top sneakers

ASICS Gel-Nimbus 9 sneakers

75折：$818； 原價：$1,090

ASICS Gel-Nimbus 9 sneakers

ASICS GEL-1130 panelled sneakers

75折：$725； 原價：$966

ASICS GEL-1130 panelled sneakers

