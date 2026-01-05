ASICS GEL-NIMBUS 28 踩雲端一樣 MAGIC SPEED 5 碳板助你衝刺

香港人跑步，往往不是為了馬拉松金牌，而是為了在高壓生活中找回一點從容。 ASICS 深知這點，新一代 GEL-NIMBUS 28 延續經典「雲端緩震」傳統，卻把鞋子變得更輕、更軟、更貼腳，讓你從維園慢跑到西貢 trail，都能感覺像穿著厚襪子出門那樣自在。 另一邊廂，MAGIC SPEED 5 則瞄準愛速度的跑者，全掌碳板加持，輕了 49 克，讓長訓或賽事都不會拖後腿——兩款鞋一文看清，香港跑友必備。

GEL-NIMBUS 28：輕盈升級 舒適到像量身訂做​

GEL-NIMBUS 系列一向是長跑者的心頭好，這代 28 號在標誌性 GEL 緩震上大升級，後跟內置 PureGEL 膠，更輕更軟，專門吸收落地衝擊，讓腳跟到前掌的過渡順滑無比。 中底換上 FF BLAST PLUS 泡棉，腳感柔軟又有明顯回彈，跑起來不只穩，還多了一股彈力推你前進，減重逾 20 克後，整雙鞋輕盈到像踩在雲端，特別適合香港這種多變路面。​

鞋面是另一大亮點，擺脫舊款提花網布，改用「工程針織」材質，像會呼吸的襪子一樣透氣，跑半小時腳也不會悶熱；無縫設計加柔軟鞋舌，包裹感強卻不夾腳，穿脫超方便。 大底升級 HYBRID ASICSGRIP，提升抓地力和耐磨度，無論濕滑維園還是粗糙 trail，都穩穩的。即日起在 ASICS 專門店和網店有售，香港跑者的新日常，就此開始。​





MAGIC SPEED 5：碳板全掌 速度與訓練的完美平衡​

如果你不滿足於慢跑，想在比賽或長訓中衝出新高，MAGIC SPEED 5 就是你的武器。 這款碳板跑鞋的最大賣點是全掌碳纖維板，從前掌延伸到後跟，每一步都給你穩定強勁的推進力，像有隱形引擎在推背，讓速度自然爆發。 中底雙層泡棉，全新 FF LEAP 技術配高性能 FF BLAST PLUS，比前代薄更輕（男 US9 號輕 49 克），回彈和緩震一流，長跑也不會累腳。​

鞋面用工程網布，透氣貼合，高強度下腳掌乾爽；外底 ASICSGRIP 抓地力強，乾濕路面都信手拈來。 從 1 月 9 日起陸續上市，無論備戰馬拉松還是日常 speed work，都是突破 PB 的好拍檔。







