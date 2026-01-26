Saiga NAK

「ASOBI GRAPHT」推出第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品！PC保護殼、旅行收納袋等

Saiga NAK
「ASOBI GRAPHT」推出第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品！PC保護殼、旅行收納袋等
「ASOBI GRAPHT」推出第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品！PC保護殼、旅行收納袋等

開發官方授權產品的「ASOBI GRAPHT」宣布，將推出第一代PlayStation、ASTRO BOT、隨身玩伴、捉猴啦新商品。
將在 GRAPHT 官方電商網站以及快閃店販售。

「ASOBI GRAPHT」推出第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品！

第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品
第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品

第一代PlayStation、ASTRO BOT、隨身玩伴、捉猴啦新商品上市！
商品陣容包括印有原版 PlayStation 遊戲機圖案的PC電腦保護殼以及「ASTRO BOT」旅行收納袋、交易商品。
設計易於使用，適用於工作、學習、旅行等各種場合。

廣告

GRAPHT官方EC網站將於2026年1月21日(三)11:00起開放預購。
快閃店則將於2026年1月27日(二)起開賣。

商品一覧

Heritage 相良刺繡運動衫 / PlayStation 酸性藍

  • 價格: 8,800日圓(含稅)

  • 尺寸: M / L / XL

  • 快閃店門市限定商品

Heritage PC保護殼/ PlayStation

  • 價格: 6,600日圓(含稅)

ASTRO BOT 旅行收納袋

  • 價格: 2,970日圓(含稅)

ASTRO BOT 襪子

  • 價格: 1,760日圓(含稅)

  • 尺寸: FREE(建議尺寸25-27cm 容許尺寸23-28cm)

ASTRO BOT 兒童刺繡T恤 淺藍色

  • 價格: 3,850日圓(含稅)

  • 尺寸: 130 / 150

ASTRO BOT 交易橡膠磁鐵 vol.2

  • 單件價格: 990日圓(含稅)

  • BOX價格: 4,950日圓(含稅)

  • 共5種

ASTRO BOT 交易壓克力鑰匙圈

  • 單件價格: 990日圓(含稅)

  • BOX價格: 8,910日圓(含稅)

  • 共9種

隨身玩伴 襪子、旅行收納袋

  • 刺繡多樂: 2,200日圓(含稅)

  • 多樂表情: 1,760日圓(含稅)

  • 尺寸: FREE(建議尺寸25-27cm 容許尺寸23-28cm)

  • 旅行收納袋: 2,970日圓(含稅)

捉猴啦 襪子、旅行收納袋

  • 刺繡襪: 2,200日圓(含稅)

  • 尺寸: FREE(建議尺寸25-27cm 容許尺寸23-28cm)

  • 旅行收納袋: 2,970日圓(含稅)

快閃店限時開店中！

快閃店購買特典
快閃店購買特典

JR品川站、JR京都站、東京晴空街快閃店限時開店中。
所有購買者都將獲得1張明信片作為特典。
GRAPHT會員每消費3,300日圓(含稅)即可随機獲贈1張原創交易卡。

舉辦期間

  • JR品川站: 2026年1月27日(二)至2月8日(日)

  • JR京都站: 即日起至2026年2月1日(日)為止

  • 東京晴空街: 即日起至2026年3月10日(二)為止

詳細資訊請參閱GRAPHT官方網站

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

© GRAPHT All Rights Reserved.

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

美國海軍陸戰隊將接收超過 600 部機器學習驅動的打擊無人機

美國海軍陸戰隊將接收超過 600 部機器學習驅動的打擊無人機

位於加利福尼亞的一家公司即將向美國海軍陸戰隊交付超過 600 部融合機器學習的打擊無人機。這些無人機被稱為 Bolt-M 系統，旨在將致命的精確火力帶給個別士兵。該系統由 Anduril 研發，將作為有機精確打擊輕型（OPF-L）計劃的下一階段，該計劃將於 2026 年 2 月開始。美國海軍陸戰隊已授予 Anduril 一份價值 2,390 萬美元（約 HK$ 186,420,000）的合同，以交...

TechRitual ・ 19 小時前
旗艦處理器下放到中高階！小米 REDMI Turbo 5 Max 本週發佈

旗艦處理器下放到中高階！小米 REDMI Turbo 5 Max 本週發佈

文章來源：Qooah.com 小米此次 REDMI Turbo 系列新品，正試圖重新定義中高階性能機的競爭規則。將於本周亮相的 Turbo 5 Max，其真正的顛覆性並非源於某項參數的常規迭代，而在於全球首發了聯發科天璣9500s 旗艦處理器。這標誌著，正代頂級平台的核心戰力，開始系統性地注入到強調持久性能與能效平衡的機型之中。 天璣9500s 採用的台積電 3nm 製程與全大核 CPU 架構（1×Cortex-X925 + 3×X4 + 4×A720），配合 Mali Immortalis-G925 GPU。Immortalis-G925 GPU 為 Turbo 5 Max 提供了充足的圖形算力儲備，搭配了 1.5K 直屏，能夠應對高幀率遊戲與複雜渲染場景，使其在同價位中具備向性能旗艦看齊的潛力。 1 of 6 官方的 361萬+ 綜合跑分印證了其理論性能的強悍，但更關鍵的是其在持續高負載下的穩定性表現，在長達 30分鐘的大型 3D 遊戲極限測試中，其能做到平均幀率 59.5fps、1% low 幀 29.2fps，這揭示了其調度策略的核心導向：不追逐瞬間峰值，而是保障長時間、高強度

Qooah.com ・ 1 天前
NATO 計劃於俄羅斯邊界設立自動化防禦區域

NATO 計劃於俄羅斯邊界設立自動化防禦區域

北約（NATO）正計劃建立一個自動化防禦區，以保護歐洲邊界免受潛在的俄羅斯攻擊。北約作戰副參謀長托馬斯·洛溫（Thomas Lowin）在接受德國《星期日世界報》（Welt am Sonntag）訪問時透露，這個防禦區將作為一個熱區，用來對抗敵方部隊的侵擾。新的多層次防禦概念將利用先進技術，在衝突的早期階段減緩或阻止入侵部隊的行動。 報導指出，波蘭和羅馬尼亞已經在探索安裝該系統的可能性。北約計劃...

TechRitual ・ 9 小時前
3 種 AirTag 配件造型，打造個性化潮流指標

3 種 AirTag 配件造型，打造個性化潮流指標

AirTag 幫你找到鎖匙、銀包、背包，但外觀就只是一個圓餅，實用是實用，型格就談不上。但如果你本身已經是 AirTag 重度用家，或者準備入手幾粒分別掛在行李、鑰匙圈和寵物牌，不如參考一下 Yahoo Tech為你整理的幾款設計感配件，將 AirTag 變成你每日出門的潮流小配飾。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
MacBook Pro 2026 或「一年兩更」：一月尾 M5 Pro／M5 Max 先到，年末再出 OLED 觸控大改款？

MacBook Pro 2026 或「一年兩更」：一月尾 M5 Pro／M5 Max 先到，年末再出 OLED 觸控大改款？

彭博報導稱 Apple 2026 年可能「一年兩更」MacBook Pro：上半年先推出搭載 M5 Pro／M5 Max 嘅更新型號，之後年尾再帶來 OLED 觸控螢幕等重大改版。同一時間，MacBook Air、Mac Studio 及 Studio Display 亦可能喺上半年同步更新。

Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
Homepod 自動播歌咁驚嚇你有冇試過！？谷導遇問題靠集思廣益解決

Homepod 自動播歌咁驚嚇你有冇試過！？谷導遇問題靠集思廣益解決

近日谷德昭家中的 HomePod 出現即使無使用也會播音樂，亦會自動由細聲變大聲，驚嚇情況以為有鬼。

Yahoo Tech HK ・ 9 小時前

全球最快商用飛機獲得歐盟航空安全局認證

全球最快的民用飛機最近獲得了歐洲聯盟航空安全局（EASA）的認證。由 Bombardier 開發的 Global 8000 商務噴射機是自 Concorde 以來最快的民用飛機，擁有行業領先的最高速度 Mach 0.95。這架飛機提供了領先同類的航程，達到 8,000 海里，使乘客能夠比以往更快、更遠地飛行。根據 Bombardier 工程、產品開發及防務執行副總裁 Stephen McCullo...

TechRitual ・ 16 小時前
電競戰隊「DRX」與華碩遊戲品牌「ROG」締結為合作夥伴！宣布共同開發下一代產品

電競戰隊「DRX」與華碩遊戲品牌「ROG」締結為合作夥伴！宣布共同開發下一代產品

華碩遊戲品牌「Republic of Gamers(以下簡稱ROG)」宣布，與電競戰隊「DRX」締結全球官方合 []

Saiga NAK ・ 10 小時前
「女神異聞錄５: The Phantom X」與秋葉原聯乘！將有期間限定原創貼紙和P5X鯛魚燒等

「女神異聞錄５: The Phantom X」與秋葉原聯乘！將有期間限定原創貼紙和P5X鯛魚燒等

為了紀念新城市「秋葉原」推出，「女神異聞錄５: The Phantom X」(下稱「P5X」)正進行真實聯乘活 []

Saiga NAK ・ 13 小時前
新年優惠2026｜Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700

新年優惠2026｜Philips 3 合 1 暖風空氣清新機 46 折，萬用氣炸烤焗爐大減 HK$1,700

Philips 狂賀2026年， 馬年的優惠當然都要一馬當先！即日起至 2 月 15 日，大量新春精選家電以大力度節扣登場，其中 Air Performer 3 合 1 風扇暖風空氣清新機限時 46 折，讓你舒適過冬節，享受清新空氣的同時還能保持溫暖！

Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Aveda頭髮用品綠色系列護髮油好用？熨染受損頭髮恩物，護理毛燥頭髮、爛髮尾問題

Aveda頭髮用品綠色系列護髮油好用？熨染受損頭髮恩物，護理毛燥頭髮、爛髮尾問題

Threads上就見到有脆友分享護髮產品好用推介，都有Aveda的名字，更指，「貴真的不是沒道理」。特別對於常熨染髮的朋友，品牌「綠色系列」Botanical Repair™ 三重修復草本系列，是特別為受損頭髮而設，也許可以試試系列的頭髮用品。

Yahoo Style HK ・ 15 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的

張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊　母發現惜太遲

珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊　母發現惜太遲

土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。

am730 ・ 22 小時前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。

法新社 ・ 14 小時前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點

「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點

被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
美37歲男護理師遭執法人員擊斃　影片曝光似打臉川普政府

美37歲男護理師遭執法人員擊斃　影片曝光似打臉川普政府

（法新社華盛頓25日電） 美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。

法新社 ・ 1 天前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋　網驚豔：簡直年輕時翻版

鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋　網驚豔：簡直年輕時翻版

近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。

姊妹淘 ・ 16 小時前
名媛望族｜王浩信朗誦悼亡母惹劉松仁江美儀嘴角失守 江美儀解畫偷笑真相

名媛望族｜王浩信朗誦悼亡母惹劉松仁江美儀嘴角失守 江美儀解畫偷笑真相

TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，繼江美儀喺與劉松仁嘅爆發戲份中，連續拋出3句英文對白引起迴響，王浩信於大太太韓瑪利病逝後嘅朗誦場口，再成為網絡熱話。日前，有網民表示喺大結局一集中，劉松仁及江美儀竟然偷笑王浩信。

Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
行李箱顏色選錯隨時出事？航空業界揭3大NG色，空姐教8招防止行李被誤拿

行李箱顏色選錯隨時出事？航空業界揭3大NG色，空姐教8招防止行李被誤拿

大部份人選行李箱，只著重容量、品牌和耐用度，但原來顏色選擇錯誤，分分鐘會為旅程帶來意想不到的麻煩。歐洲最大廉航Ryanair早前公佈，指出高達99.9%旅客因為選用了某三種顏色的行李箱，導致在機場行李輪送帶前發生拿錯或遺失的情況。這三種「撞色之王」讓旅客在茫茫行李海中尋找自己的行李箱變得困難重重。除了顏色問題，空服員更透露不少旅客在行李牌上犯下的隱私大忌，個人資料一覽無遺，安全風險不容忽視。

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
傳卡域克縮短訓練時數

傳卡域克縮短訓練時數

【Now Sports】卡域克在月中接替被炒的阿摩廉，成為曼聯看守領隊後，即帶領球隊在曼徹斯特打吡贏波，而周日迎來作客大戰阿仙奴的硬仗，據《鏡報》報道，前領隊坦夏、阿摩廉過去執教期間，曾有規條嚴格控制紅魔，而卡域克主要改革為縮短訓練時數。卡域克（Michael Carrick）成為看守領隊，直至球會尋得繼任人選，而他上任後，最主要改動為縮短訓練時數，同時加強訓練強度，目的增強球隊備戰狀態，據指球隊上下都對這個改變反應積極及正面。而阿摩廉上任期間，規條包括禁止將國際賽期當作假期、禁止比賽日在更衣室內進食及禁止教練給予多過戰術指令給球員。報道指暫不知道卡域克是否仍保持這些規條，其實前領隊坦夏執教時，據指實施一連串的嚴格規條，例如對於洩露更衣室消息的球員，將予以重罰；球員如果訓練或比賽會議遲到，無論多重要球員都會被棄用，華舒福就是「最佳例子」；還有「禁酒令」，為了確保球員比賽狀態，那個星期有比賽便需要禁酒，更要求由相同的廚師為曼聯隊準備餐食，主要增加魚類及蔬菜攝取量，還需要每個月進行BMI（身體質量指數）測試，確保最佳的體能狀態。英超 阿仙奴VS曼聯Now TV 621台 26/01 00:

now.com 體育 ・ 1 天前