「ASOBI GRAPHT」推出第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品！PC保護殼、旅行收納袋等
開發官方授權產品的「ASOBI GRAPHT」宣布，將推出第一代PlayStation、ASTRO BOT、隨身玩伴、捉猴啦新商品。
將在 GRAPHT 官方電商網站以及快閃店販售。
「ASOBI GRAPHT」推出第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品！
第一代PlayStation、ASTRO BOT、隨身玩伴、捉猴啦新商品上市！
商品陣容包括印有原版 PlayStation 遊戲機圖案的PC電腦保護殼以及「ASTRO BOT」旅行收納袋、交易商品。
設計易於使用，適用於工作、學習、旅行等各種場合。
GRAPHT官方EC網站將於2026年1月21日(三)11:00起開放預購。
快閃店則將於2026年1月27日(二)起開賣。
商品一覧
Heritage 相良刺繡運動衫 / PlayStation 酸性藍
價格: 8,800日圓(含稅)
尺寸: M / L / XL
快閃店門市限定商品
Heritage PC保護殼/ PlayStation
價格: 6,600日圓(含稅)
ASTRO BOT 旅行收納袋
價格: 2,970日圓(含稅)
ASTRO BOT 襪子
價格: 1,760日圓(含稅)
尺寸: FREE(建議尺寸25-27cm 容許尺寸23-28cm)
ASTRO BOT 兒童刺繡T恤 淺藍色
價格: 3,850日圓(含稅)
尺寸: 130 / 150
ASTRO BOT 交易橡膠磁鐵 vol.2
單件價格: 990日圓(含稅)
BOX價格: 4,950日圓(含稅)
共5種
ASTRO BOT 交易壓克力鑰匙圈
單件價格: 990日圓(含稅)
BOX價格: 8,910日圓(含稅)
共9種
隨身玩伴 襪子、旅行收納袋
刺繡多樂: 2,200日圓(含稅)
多樂表情: 1,760日圓(含稅)
尺寸: FREE(建議尺寸25-27cm 容許尺寸23-28cm)
旅行收納袋: 2,970日圓(含稅)
捉猴啦 襪子、旅行收納袋
刺繡襪: 2,200日圓(含稅)
尺寸: FREE(建議尺寸25-27cm 容許尺寸23-28cm)
旅行收納袋: 2,970日圓(含稅)
快閃店限時開店中！
JR品川站、JR京都站、東京晴空街快閃店限時開店中。
所有購買者都將獲得1張明信片作為特典。
GRAPHT會員每消費3,300日圓(含稅)即可随機獲贈1張原創交易卡。
舉辦期間
JR品川站: 2026年1月27日(二)至2月8日(日)
JR京都站: 即日起至2026年2月1日(日)為止
東京晴空街: 即日起至2026年3月10日(二)為止
詳細資訊請參閱GRAPHT官方網站。
© GRAPHT All Rights Reserved.
