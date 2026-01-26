「ASOBI GRAPHT」推出第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品！PC保護殼、旅行收納袋等

文章來源：Qooah.com 小米此次 REDMI Turbo 系列新品，正試圖重新定義中高階性能機的競爭規則。將於本周亮相的 Turbo 5 Max，其真正的顛覆性並非源於某項參數的常規迭代，而在於全球首發了聯發科天璣9500s 旗艦處理器。這標誌著，正代頂級平台的核心戰力，開始系統性地注入到強調持久性能與能效平衡的機型之中。 天璣9500s 採用的台積電 3nm 製程與全大核 CPU 架構（1×Cortex-X925 + 3×X4 + 4×A720），配合 Mali Immortalis-G925 GPU。Immortalis-G925 GPU 為 Turbo 5 Max 提供了充足的圖形算力儲備，搭配了 1.5K 直屏，能夠應對高幀率遊戲與複雜渲染場景，使其在同價位中具備向性能旗艦看齊的潛力。 1 of 6 官方的 361萬+ 綜合跑分印證了其理論性能的強悍，但更關鍵的是其在持續高負載下的穩定性表現，在長達 30分鐘的大型 3D 遊戲極限測試中，其能做到平均幀率 59.5fps、1% low 幀 29.2fps，這揭示了其調度策略的核心導向：不追逐瞬間峰值，而是保障長時間、高強度

