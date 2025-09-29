男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
ASTRO產賀來台SOLO開唱 原地下跪求婚粉絲
[NOWnews今日新聞] ASTRO成員尹產賀（YOON SAN-HA）今（29）晚在台北國際會議中心舉辦「2025 YOON SAN-HA FANCON [PRISM : from Y to A]」，吸引滿滿粉絲到場，而他看見粉絲舉著「깨훈（ㄍㄟˋ婚）」牌子時，原地下跪跟粉絲求婚，引爆粉絲尖叫聲；他提到6年前跟ASTRO成員一起來台灣時也是在同個場地開唱，這次是自己一個人來，對他來說意義非凡。
產賀時隔6年來台 超浪漫下跪對粉絲求婚
產賀的演出以〈Dive〉、〈BLEEDING〉揭幕，時隔6年再次來到台灣的他，詢問台下粉絲：「有想我嗎？有多想我？」粉絲則大喊：「很想」，讓他滿意地說：「台北是本次巡演的最後一站，很開心可以來，今天要創造許多忘不了的回憶！」
演唱會中，產賀發現粉絲舉著「깨훈（ㄍㄟˋ婚，音同台語：結婚）」應援牌，不知道意思的他還疑惑問：「什麼是ㄍㄟˋ婚？」了解意思後他馬上下跪擺出求婚姿勢，引爆全場尖叫聲。他也向粉絲承諾未來會好好學中文，希望未來可以跟粉絲用中文溝通。
文彬聲音驚喜出現 全場粉絲合唱超感動
產賀接著帶來SOLO歌曲〈EXTRA VIRGIN〉、ASTRO的〈Candy Sugar Pop〉、〈Baby〉，以及跟已故成員文彬的合作曲〈Chup Chup〉，在全場粉絲合唱下，他以〈6PM〉向粉絲告別，俏皮告訴粉絲：「如果大家喊安可，我會換好衣服馬上出來。」
在粉絲安可聲下產賀重返舞台，帶來〈24 Hours〉、〈Love you like fools〉與〈CURTAIN CALL〉，並與舞者及全場合影留念。回顧演出地點，他動情表示：「這裡讓我想起2019年和哥哥們一起舉辦ASTRO演唱會的回憶，雖然時間過了很久，但真的感謝大家依然在身邊。」
