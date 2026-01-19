ASUS 正式宣佈：未來不再推出新手機。集中資源「All in AI」

文章來源：Qooah.com

ASUS 在「AI 領航」主題歲末聯歡晚會上正式回應市場傳聞，董事長施崇棠明確表示， ASUS 手機業務將繼續服務原有客戶，但未來不再推出新機型，公司將集中資源聚焦 PC 及實體 AI（Physical AI） 裝置等核心領域，全力投身「第四次工業革命」。

此次戰略調整的核心目標是優化研發資源規格。施崇棠指出，未來世界將被具備自我學習與適應能力的「人工大腦」所環繞，AI 技術已成為驅動產業變革的關鍵力量， ASUS 需在這一賽道全力衝刺。基於此，公司將全面貫徹 「All in AI」戰略，推動產品線從雲端到邊緣裝置的全場景 AI 融合，深度嵌入人們的生活與工作之中。

儘管當前 PC 市場整體表現疲弱，但 ASUS 近年在重點業務板塊持續發力。財報數據顯示，2025 年 ASUS 集團全年營收達 7389.1 億元新台幣，同比增長 26.1%，增長勢頭強勁。其中，AI 伺服器業務表現尤為耀眼，在基期較低的基礎上，今年有望實現 100% 的高速增長，成為公司戰略轉型的重要支撐。此次剝離新手機業務、聚焦 AI 核心領域，將進一步鞏固 ASUS 在相關賽道的競爭優勢，為其在第四次工業革命中的發展奠定堅實基礎。