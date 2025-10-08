ASUS ROG Strix G16（2025）歷史新低，HK$9,340 購 RTX 5060 電競優選｜Amazon Prime Day 2025

Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
說實話，現在最高階遊戲顯示卡 NVIDIA RTX 5090 定價是不是過於誇張？對許多玩家來說 RTX 5060 亦是不錯的選擇。全新款 ASUS ROG Strix G16（2025）目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷，Prime 會員只要 US$1,200 就能入手這款具備 FHD+ 165Hz/3ms LED 螢幕、Intel Core 7 晶片以及最重要的 RTX 5060 GPU 的產品。換算後大約是 HK$9,340，而且是免運費直送香港喔！
ASUS ROG Strix G16 (2025) 5060 GPU
Amazon 特價 US$1,200（約 HK$9,340，免運費直送香港）｜原價
US$1,500
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
基本規格：
型號 G615JMR-AS74
16” 16:10 1,920 x 1,080 165Hz/3ms 螢幕
NVIDIA GeForce RTX 5060
Intel Core Ultra 7 I7-14650HX
16GB DDR5 RAM
1TB PCIe Gen 4 SSD
Wi-Fi 7
Windows 11 Home
ASUS ROG Strix G16 (2025) 5060 GPU
Amazon 特價 US$1,200（約 HK$9,340，免運費直送香港）｜原價
US$1,500
