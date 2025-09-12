一代傳媒文化人胡菊人溫哥華辭世 享年92歲
ASUS Zenfone 12 Ultra 激抵優惠｜AI 旅遊神器強勢登場，減價高達 $1,200 + 送 $500 Klook 券 + 豐富配件！
ASUS 近年積極推出功能全面且性能強悍的旗艦手機，而今年重點之作 Zenfone 12 Ultra 憑藉頂級硬件配置與全方位 AI 功能，成為不少用戶出國旅遊、日常生活以至工作效率提升的首選。適逢九月推出一系列限時優惠，入手這部「旅遊神器」就更加划算！
激抵優惠，勁減 $1,200 + 贈品總值超過 $1,000！
由即日起至九月底，於官方網店或指定零售商購買 Zenfone 12 Ultra，即享 $1,200 折扣優惠，機價低至 $7,298！除此之外，更加送多款實用贈品，包括：
Klook $500 電子現金券，輕鬆計劃你的下一趟旅程；
Zenfone 12 Ultra 專用抗菌玻璃螢幕保護貼（價值 $179）；
DEVILCASE 惡魔防摔殼標準版（磁吸兼容）（價值 $379）;
DJI Osmo Mobile 7 手機穩定器（價值$599）.
若選用官方網店購機，更可獨家享有 Trade-in 額外 $1,000 現金回贈及指定信用卡免手續分期優惠，靈活付款更方便！
專為旅行而設：AI 多語翻譯 + 全球 eSIM 支援
Zenfone 12 Ultra 不僅是一部高性能手機，更是你出國旅遊的最佳夥伴。其內建 AI 即時通話口譯 2.0 功能，支援多國語言實時翻譯，溝通真正零障礙。搭配 全球 eSIM 支援，無需換卡即可輕鬆上網，省時又安全。
極致續航 + 超快充電，旅途無憂
手機配備 5500 mAh 大容量電池，支援 65W 有線 HyperCharge 及 15W 無線充電，只需短時間休息即可快速回血，持續一整日導航、影相、錄影都絕無問題。加上 6.78 吋 AMOLED 大螢幕，即使在陽光下依然清晰可見，瀏覽地圖或旅遊資訊更加輕鬆。
專業級攝影系統，AI 防震追焦捕捉難忘時刻
Zenfone 12 Ultra 搭載三鏡頭攝影系統，包括 5000 萬像主鏡頭、3200 萬像望遠鏡頭及 1300 萬像超廣角鏡頭，無論是風景、人像還是遠距拍攝都表現出色。更支援六軸防手震 Hybrid 雲台 4.0、AI 人像錄影 2.0 及 AI 快門追焦等功能，即使在行走中或移動環境下，依然能拍出穩定又清晰的影片與照片。
智慧 AI 助手，旅行規劃更高效
除了拍攝強大，Zenfone 12 Ultra 還內建多項實用 AI 功能，例如畫圈搜尋——可直接在畫面圈選地標或文字，即時獲取資訊與翻譯；AI 錄音筆記 2.0 可將語音轉文字並自動摘要；AI 檔案摘要則能快速整理文件內容，無論是旅行還是工作都更加得心應手。
IP68 防水防塵 + 雙揚聲器 + 3.5mm 耳機孔
手機具備 IP68 等級防水防塵，無懼雨天或海邊使用。同時保留實用的 3.5mm 耳機孔，並採用 雙揚聲器設計，無論是聽歌、看戲還是打機，都能享受沉浸式音效體驗。
效能巔峰：Snapdragon 8 Elite 處理器 + 16GB RAM + 512GB 儲存空間
Zenfone 12 Ultra 採用 Snapdragon 8 Elite 處理器，配以 16GB LPDDR5X 記憶體 及 512GB UFS 4.0 儲存空間，運行極流暢，多工處理與遊戲表現同樣出色。同時支援 WiFi 7，上網速度更快、延遲更低。
總結：入手最佳時機！
Zenfone 12 Ultra 無論在性能、攝影、電池續航還是 AI 應用方面都表現出色，尤其適合喜歡旅行、追求高效率與極致體驗的用户。而家正值優惠期，減價加上豐富贈品，絕對是入手最佳時機！立即行動，體驗這部全能旗艦帶來的便利與樂趣！
購買 Zenfone 12 Ultra (16GB/512GB) 即享震撼優惠價 $7,298（原價$8,498），送DJI Osmo Mobile 7 手機穩定器（價值$599）、防摔殼及抗菌玻璃保護貼（總值$558）。搭配六軸防手震 Hybrid 雲台 4.0 與三軸穩定器，拍攝更穩定。限時送$500 Klook 電子現金券及 ASUS Store 專屬多重優惠，活動至9月18日止。
