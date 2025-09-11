Asus ZenFone 12 Ultra 評測：AI 旅遊神器，趁減價值得入手

文章來源：Qooah.com

香港人最鐘鍾意旅行，快要來臨請兩天假可連放 5 天的 10 月 1 日國慶假期、聖誕節，明年的農曆新年與連放四天的活復節與清明節假期，都將會是大家熱門的旅遊時間。Asus 今年的旗艦機 ZenFone 12 Ultra，設有多個 AI 功能，無論是旅遊的前期規劃、旅遊時與當地人通訊及到各個景點拍攝，ZenFone 12 Ultra 都會幫到手，名副其實是 AI 旅遊神器。

AI 即時通話口譯功能強大

去旅遊前或在當地時，或者大家都有機會致電到當地餐廳或商店，預約或者詢問。Asus ZenFone 12 Ultra 的 AI 即時通話口譯，就可以進行雙向通話翻譯功能。這功能支援包括中文 (包括粵語)、英文、法文、德文、西班牙文、葡萄牙文、義大利文、日文、印尼文、瑞典文、波蘭文、芬蘭文、丹麥文和挪威文等語言，當大家在設定後點選對方的語言 (例如日文) 及用家說的語言 (例如粵語)，就可以透過語音通話功能，即時將通話內容翻譯。

廣告 廣告

AI 即時通話口譯功能

設定對方說的語言

設定自己說的語言

用家除了聽到已經翻譯的語言，對話的介面亦會出現翻譯內容，而且更支援如 WhatsApp、Line 及 WeChat 等第三方通訊應用，漫遊時就算沒有當地通話分鍾，都能透過流動網絡或 WiFi 進行口譯通話。

支援如 WhatsApp、Line 及 WeChat 等第三方通訊應用

能透過流動網絡或 WiFi 進行口譯通話

一圈即搜資料搜集極方便

有時大家在網上看到一些美麗的風景圖片，但不知道是什麼地方，就可以用 Asus ZenFone 12 Ultra 內建的一圈即搜功能，將風景圖片即時作網上搜尋，AI 還會提供不少實用的資訊，幫助大家在旅遊前計劃行程。旅遊時如在商店內聽到覺得喜歡的當地歌曲，亦可以用一圈即搜內的歌曲識別功能，即時知道歌曲名字。

內建一圈即搜功能

將風景圖片即時作網上搜尋，AI 還會提供不少實用的資訊

一圈即搜內設歌曲識別功能

即時知道歌曲名字

亮度十足超大屏幕，擴充性最強旗艦

ZenFone 12 Ultra 配備 6.78 吋 FHD+ AMOLED 屏幕，支援 1-120Hz LTPO 自適應刷新率，無論日常操作、瀏覽網頁及玩遊戲都有極度流暢的體驗，適合在旅程時坐車或等待時消遣。屏幕最高更達到 2500 nits 的峰值亮度，日光下使用都能清晰地閱讀屏幕內容。

配備 6.78 吋 FHD+ AMOLED 屏幕

屏幕最高更達到 2500 nits 的峰值亮度，日光下使用都能清晰地閱讀屏幕內容

ZenFone 12 Ultra 機身通過 IP68 抗水防塵測試，即使在旅遊時遇上惡劣天氣，都可以正常使用，而且此機還加入 3.5mm 耳機插頭及雙揚聲器設計，擴充性在旗艦機中最高，無論有線耳機、無線耳機及直接使用揚聲器外放，都有出色表現。

機身通過 IP68 抗水防塵測試

加入 3.5mm 耳機插頭及雙揚聲器設計

效能頂級，支援 eSIM 方便漫遊

ZenFone 12 Ultra 規格配備 Snapdragon 8 Eilte CPU、16GB RAM、512GB ROM，Antutu 跑分是 3,223,430 分，達到當今 Android 機最高效能。機內可安裝兩張實體 nano SIM 咭之外，亦支援 eSIM 連接 (連接後佔用了 SIM 2 位置)，忘記買旅遊 SIM，都可以即時網上買 eSIM 漫遊數據十分方便。

Antutu 跑分是 3,223,430 分，達到當今 Android 機最高效能

支援 eSIM 連接 (連接後佔用了 SIM 2 位置)

特大電量，快速回血

內建 5500mAh 電池的 ZenFone 12 Ultra，PC Mark 3.0 續航力測試達到 12 小時 17 分鐘，在頂級旗艦機中，有相當充足的續航力。另外，ZenFone 12 Ultra 支援 65W HyperCharge 快充，只需 39 分鐘即可將電池充滿，更有 15W 無線充電功能，去旅遊時就算手機無電都可以快速回血。

續航力測試達到 12 小時 17 分鐘，在頂級旗艦機中，有相當充足的續航力

加入電池保養功能，電池壽命更持久

AI 相機實力出眾

去旅遊時當然會拍攝留念，ZenFone 12 Ultra 的三鏡頭主相機亦有出眾表現。5000 萬像素 F/1.9 光圈廣角鏡，無論曝光與拍攝色彩都十分自然，近拍的細緻度亦有驚喜表現。

設三鏡頭主相機

拍攝色彩自然，就像現場觀看一樣

曝光亦跟現場環境接近，沒有過曝問題

近拍的細緻度亦有驚喜表現，門上的囍字可清晰拍攝

低光環境拍攝亦沒有刻意調高亮度，原汁原味輸出

17mm 1300 萬像素超廣角鏡頭，清晰度與紫邊控得出色。3200 萬像素 3X 遠攝鏡頭，支援 10X 無損變焦拍攝，色彩亦是自然，亦有不錯細緻度，實試即使 20X 拍攝亦都收貨。

超廣角鏡有不錯的清晰度

超廣角鏡紫邊控得出色

3X 遠攝鏡頭表現不俗

3X 遠攝鏡頭色彩亦是自然向

支援 10X 無損變焦拍攝，畫質沒有下降

實試即使 20X 拍攝亦都收貨

ZenFone 12 Ultra 拍攝還加入 AI 追焦功能，按一下快門，就會出現像動態追焦的效果。

加入 AI 追焦功能

出現像動態追焦的效果

錄影加入兩大 AI 功能

ZenFone 12 Ultra 廣角鏡錄影時，提供獨有 6 軸防震功能，邊行邊拍就如使用穩定器。此外，錄影還加入 AI 追焦及 AI 人像錄影功能，方便用戶在不同場合錄影。

提供獨有 6 軸防震功能，邊行邊拍就如使用穩定器

加入 AI 追焦錄影

AI 人像錄影功能

AI 相片修復及 AI 消除功能

修圖方面 ZenFone 12 Ultra 亦加入兩大 AI 功能，包括 AI 相片修復可將拍攝較朦的相片變得更清晰銳利；AI 消除功能則為生成式消除，系統會計算消除的位置，從而利用 AI 填補消除的部份。

AI 相片修復前

AI 相片修復後，畫質明顥有所提升

AI 消除功能前

AI 消除功能效果十分真實

ZenFone 12 Ultra 無論 AI 功能、效能及拍攝都相當適合旅遊，加上 AI 文章摘要、AI 檔案摘要、 AI 錄音轉文字及錄音後摘要翻譯功能，就算日常工作使用亦相當出色。

AI 文章摘要、AI 檔案摘要

AI 錄音轉文字

錄音後摘要翻譯功能

現在 ZenFone 12 Ultra 機價 勁減 HK$1,200 低至 $7,298 就可入手，還送 Klook $500 電子現金券、Zenfone 12 Ultra 專用抗菌玻璃螢幕保護貼 (價值： HK$179)、 Zenfone 12 Ultra DEVILCASE 惡魔防摔殼標準版 (磁吸兼容) (價值： HK$379)。

由 9 月 12 日至 9 月 18 日，到 ASUS 官網購買，更獨家可獲三大優惠，包括 DJI Osmo Mobile 7 穩定器 (價值：HK$549)， Trade-in 額外 HK$1,000 現金回贈及指定信用卡免手續分期，合計其實 HK$4,691 就可入手 (需要在官網 Trade in)，的確相當抵玩，值得大家入手。

官網限時額外送 DJI Osmo Mobile 7 穩定器

Asus ZenFone 12 Ultra 入手連結：

https://hk.store.asus.com/zenfone-12-ultra-zenfone-12-ultra.html