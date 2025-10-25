Audemars Piguet愛彼RD#5皇家橡樹系列Jumbo超薄陀飛輪計時碼錶｜實現輕按計時新技術

瑞士製錶品牌Audemars Piguet愛彼成立150周年，品牌於今年春季推出多款新作，涵蓋Royal Oak皇家橡樹系列、Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列、以及愛彼Code 11.59系列腕錶，頌揚悠久品牌歷史與精湛的瑞士製錶工藝。時至秋季，再有多款新作接連面世，包括這款全新Royal Oak皇家橡樹系列「JUMBO」超薄自動上鏈飛行陀飛輪計時碼錶RD#5「150週年紀念」款腕錶。

從人體工學出發

全新Royal Oak皇家橡樹系列「JUMBO」超薄自動上鏈飛行陀飛輪計時碼錶RD#5「150週年紀念」款直徑39毫米，鈦金屬錶殼尺寸纖薄，厚度只有8.1毫米。新作還配備輕按式計時按把，是以現代智能手機上的輕按式按鈕為靈感製造，縮減計時按鈕的按鍵行程，減低按壓按鈕所需力度，大幅提升操作手感和流暢度。PHOTO/AUDEMARS PIGUET

新作是愛彼研發部門的創新成果，耗時五年時間研發，採用鈦金屬錶殼搭載全新8100自動機芯，配備全新專利運轉機制，也是首款同時配備飛返計時功能和陀飛輪裝置的皇家橡樹系列腕錶。8100自動機芯內部的運轉機制、計時裝置、以及計時按鈕的人體工學設計均經過改良和重新設計，展示嶄新製錶技術水平。

首創輕按式計時按把

為紀念品牌150週年，錶盤12時位置飾有愛彼特別版簽名，靈感源自品牌典藏設計。PHOTO/ AUDEMARS PIGUET

首項創新技術是腕錶配備輕按式計時按把。品牌減輕了用家操作計時按把的所需力度和按鍵行程。「按鍵行程」是按鍵開關的技術參數，指按把從未按壓狀態至完全按下狀態的移動距離，常以毫米為單位表示，關乎操作手感和裝置反應速度。

愛彼製錶設計總監Giulio Papi指，一般腕錶佩戴者要用大約1.5公斤重的力度才能按下傳統計時腕錶上的按鈕，其按鍵行程為1毫米或以上。他續指現代智能手機均配備輕按式按鈕，其按鍵行程僅0.3毫米，而使用者只須運用300克的力量就能完全按下按鈕。愛彼研發部門便以此作為靈感，開創出輕按式計時按把，大幅提升操作手感和流暢度。

錶冠配備選擇功能裝置

錶冠是另一款創新技術。現代機械錶錶冠構造源自傳統陀錶，佩戴者須把錶冠拉出至不同檔位，用以選擇功能(如上鏈或設定時間)，而RD#5的錶冠配備選擇功能裝置：按把上有兩個位置附帶視覺指示，分別對應上鏈與時間設定功能。這種易用而低調的功能選擇系統取代源於陀錶的傳統錶冠裝置。

「玻璃盒」錶面及底蓋

愛彼工程師在保留「Jumbo」腕錶外觀特色為大前提下，兼容兩項複雜功能裝置，選用「玻璃盒」狀藍寶石玻璃錶鏡，撥出更多空間容納指針、機芯與擺陀。PHOTO/ AUDEMARS PIGUET

愛彼工程師在保留「Jumbo」腕錶外觀特色為大前提下，兼容兩項複雜功能裝置，便選用「玻璃盒」狀藍寶石玻璃錶鏡和底蓋。「玻璃盒」的外部呈完全平坦狀，而內部中空，撥出更多空間容納指針、機芯與擺陀。

Calibre 8100:革新計時機制

錶圈、按把、錶冠功能選擇裝置、連接扣皆以塊狀金屬玻璃製成。底蓋經環形霧面打磨，而鈦金屬錶殼與錶帶鏈節則經霧面打磨與拋光倒角交替潤飾。底蓋鐫刻著「1 of 150 pieces」與「150 Years」紀念標誌。PHOTO/AUDEMARS PIGUET

Calibre 8100機芯是全新自家機芯，飛返計時系統經過重新設計，大幅提升能量傳導效率和機件運轉效能。全新歸零機制由愛彼工程師研發，配備全新專利技術，以齒軌與小齒輪取代傳統計時機芯的心形凸輪和歸零錘。

8100自動上鏈機芯總直徑31.4毫米、厚度4毫米、由379枚零件組成，動力儲存72小時。PHOTO/ AUDEMARS PIGUET

此組裝置能將能量儲存在齒軌之中，保持齒輪的張力，使機芯在缺乏摩擦游絲下也能防止計時指針顫動。另一方面，裝置還能在機件運行和重設之間恆定制動。操作傳統計時腕錶，重設計時裝置時也會消耗能量。為減少這種能量消耗，愛彼工程師想出新方法，將原本儲存在齒軌的能量釋放，將計時指針以逆跳方式歸零。這種方法能以更流暢的方式重設計時器。為了有效加速計時裝置的重設過程，工程師選用鈦金屬指針和計時齒輪，減輕裝置重量。綜合以上技術，指針能在0.15秒內瞬間歸零，移動速度快得難以觀察，實現計時腕錶收藏家夢寐以求的計時分針瞬跳效果。

愛彼透過RD#5首次推出8100機芯搭載飛行陀飛輪，還採用創新垂直離合機制；此裝置融合傳統離合與摩擦離合設計，使離合輪可垂直移動，從而減少不必要的齒輪旋轉與指針顫動。另外，機芯亦配備導柱輪，確保計時功能可以順暢啟動或停止。最後，其中專利歸零系統可以儲存能量，並於臨界點瞬時釋放能量，使指針便能即時精準歸零。PHOTO/ AUDEMARS PIGUET

計時裝置採用創新垂直離合器系統，融合傳統離合器和摩擦離合器，使離合器輪能夠垂直移動;裝置還配備導柱輪，確保啟動和停止功能的順暢運作。另外，機芯內設一項專利歸零，能將能量儲存至臨界點，然後一次釋放。綜合以上技術，能確保計時指針快速精準歸零。

Audemars Piguet愛彼Royal Oak皇家橡樹系列「Jumbo」超薄自動上鏈飛行陀 飛輪計時碼錶RD#5以創新技術與人體工學設計，重新定義計時碼錶的舒適度與精準度。限量150枚。PHOTO/ AUDEMARS PIGUET

新作以創新技術與人體工學設計，重新定義計時碼錶的舒適度與精準度。從輕按式按鈕到按壓式至選擇功能裝置錶冠，再到Calibre 8100機芯專利機制，延續150年製錶傳統，結合現代技術與美學，展現製錶技術新突破。限量150枚。