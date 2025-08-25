有公屋單位經營美甲業務遭收回｜進出口貿易人手 5 年減 24%｜陳嘉慧再做媽媽組四口之家｜8 月 25 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 8 月 25 日星期一，預測本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時部分地區驟雨較多及有雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約 32 度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。

【今日重點新聞】

am730：濫用公屋｜何永賢：3年收回9000公屋單位 有住戶單位改裝美甲店

現屆政府致力打擊濫用公屋，房屋局長何永賢表示，自相關政策實施後，3年來收回9,000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。何永賢昨日出席電台節目時表示，有個案把單位改裝成美甲店，有美甲款式櫃位供人選擇。她說房委會有守則落實執行收回公屋政策，由社工跟進特別個案，亦會按獨特情況，暫緩執行收回單位。

am730：黃大仙酒樓男職員遭前女友持魚生刀狂斬 疑為感情及金錢糾紛

黃大仙發生傷人案。昨日下午4時許，警方接報指，位於龍翔道110號豪苑商場一間酒樓內，一名酒樓男職員被一名女子以利刀襲擊，腹部血流如注，一度陷入昏迷。救援人員接報到場，男子尚有意識，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。女子施襲後逃去無蹤，警員其後在附近搜索，最終在田坳道近竹園邨附近，尋獲涉案女兇徒，她左手受傷，同送往醫院治理，正被扣留調查。警方將案件列作「傷人」處理，正調查其犯案動機，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第三隊跟進。

Yahoo 新聞 & Yahoo 健康：眼科醫院影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便 改善跨專科及醫院診治效率

香港眼科醫院推出影像無紙化項目，眼科報告影像由紙本轉為電子化，上載至中央電子病人紀錄系統，方便各部門人員查閱，能解決紙本影像病歷厚重、容易褪色、需時查閱等限制。醫管局眼科統籌委員會主席袁國禮指，影像無紙化項目亦能促進跨專科、跨醫院傳遞資料效率，減省病人在轉介時需傳遞紙本資料的不便。

Yahoo 新聞：「鳥鳴之王」公開賽｜參賽者模仿「升 Key 雀」噪鵑叫聲 主辦方：盼公眾關注生態保育｜Yahoo

本地首屆由民間自發籌辦的「鳴就明 — 鳥聲模仿大賽」周六（23日）於香港大學黃應林講堂舉行，吸引大批觀眾入場支持。活動由四名生態界別年輕人發起，他們表示見外國常有鳥鳴模仿比賽，遂於今年四月決定把概念引入香港，並加入生態教育及保育元素。比賽初賽要求參賽者扮演俗稱「升key雀」的噪鵑，即在社交媒體惹熱議。

【今日重點財經新聞】

信報：進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成

雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。有學者認為，公共行政及人類保健行業有政府資助，且人工不低，在這輪經濟周期具吸引力，惟行業依賴政府財政，這種轉變難言是好徵兆。

信報：港銀倡驗證平台 核實內地客資料

隨着中港兩地發展日益融合，內地人士來港開立銀行戶口的需求日增，銀行要核實開戶申請人的資料卻不容易，據了解，有銀行倡議金管局與人民銀行探討建立便利銀行核實開戶人資料的渠道，令開戶流程可更有效率，並有助防範詐騙活動。

infocast：日本部分地方政府已引入或計劃引入住宿稅

隨著遊客數量激增，日本部分地方政府已引入或計劃引入住宿稅。《共同社》近日一項調查顯示，42個地方政府已引入、或計劃引入住宿稅，逾90個地方政府正在考慮在酒店及傳統旅館引入這種稅項，另有728個地方政府表示雖未認真研究，但有興趣。調查於今年6-7月期間進行，共收到1700多個地方政府回覆。若果要徵收住宿稅，地方政府必須制定相關條例，並尋求總務省批准。在35個已獲批徵稅計劃的地方政府當中，截至7月底已有12個實施住宿稅，其餘23個打算最遲明年實施。報道指部分地區設定的稅額，為每人每晚約200日圓，折合約11港元。在部分高檔次住宿設施，稅額可達每人每晚1000日圓，即是約53港元或更高。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩

TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！

東方日報：陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正

視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她post出練跑步機，自言暑假過後增了磅，而且不是一點點，要開始運動了：「一天一天地堅持下去，堅持很重要，保持活躍 。」另外，Aimee又透露收到一本書，原來是朋友的女兒撰寫的，大讚很了不起，為她感到驕傲：「有了像你這樣的年輕人，未來一定一片光明！」